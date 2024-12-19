تزامنا مع الانتهاء من أعمال المشروع وافتتاح جميع مساراته.. وزير الأشغال يتفقد شارعي 27 و 79 في سار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير
الأشغال بزيارة تفقدية لمشروع تطوير شارعي 27 و79 بمجمع 577 في منطقة سار بالمحافظة الشمالية، تزامنًا مع الانتهاء من أعمال المشروع، وافتتاح جميع مساراته أمام الحركة المرورية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الأشغال أن المشاريع التطويرية لشبكة الطرق تهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز السلامة المرورية، حيث تشهد المنطقة كثافة مرورية مع وجود عدد من المجمعات التجارية المحيطة بهذه الشوارع، مضيفًا أن الطاقة الاستيعابية للشارع ستزيد مع تطويره وزيادة مساراته من 1500 مركبة في الساعة إلى 10 آلاف مركبة في الساعة.
وأوضح أن أعمال المشروع اشتملت على توسعة شارع 27 الممتد من شارع الشيخ عيسى بن سلمان جنوبًا إلى شارع 23 شمالًا وتحويله من مسار واحد إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وبطول 1.8 كيلو مترات، مع إنشاء 6 تقاطعات مدارة بإشارات ضوئية لتنظيم الحركة المرورية عند التقاطعات، كما تضمن توسعة شارع 79 من مسار واحد إلى مسارين في كل اتجاه، حيث تم التطوير عند تقاطعه مع شارع 27 شرقًا وبطول 1.2 كيلو متر غربًا.
وتابع أنه على شارع 27 و79 وطريق 7736 وطريق 2765، تم تركيب أعمدة إنارة جديدة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء، وتوفير متطلبات السلامة المرورية من خلال تركيب إشارات وعلامات مرورية تنظيمية وإرشادية لسلامة مستخدمي الطرق، بالإضافة إلى أعمال التجميل والتشجير.
وتمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة المملكة للأسفلت بقيمة إجمالية بلغت 5,4 مليون دينار.
وانتهت وزارة الأشغال في وقت سابق من أعمال تطوير الطرق وشبكة الصرف الصحي لمشروع تطوير الجزء الشمالي من مجمع 575 في منطقة الجنبية، في حين شارفت أعمال تطوير الجزء الجنوبي على الانتهاء، حيث يهدف المشروعان إلى توفير خدمات البنية التحتية التي تلبي تطلعات قاطني المنطقة ومرتاديها، ويسهمان بشكل إيجابي في تحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال ربط شبكة الطرق الداخلية للمجمع بشارع 27 و79 في سار، ويشتمل المشروعان على أعمال التطوير وإنشاء طرق لتسهيل انسيابية الحركة المرورية في المنطقة تضمنت متطلبات السلامة المرورية مع إنشاء شبكة صرف صحي وشبكة تصريف مياه الأمطار، وتوفير شبكة الإنارة بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء، إلى جانب أعمال التشجير والتجميل.
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