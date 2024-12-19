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تزامنا مع الانتهاء من أعمال المشروع وافتتاح جميع مساراته.. وزير الأشغال يتفقد شارعي 27 و 79 في سار

12/19/2024 5:07:11 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بزيارة تفقدية لمشروع تطوير شارعي 27 و79 بمجمع 577 في منطقة سار بالمحافظة الشمالية، تزامنًا مع الانتهاء من أعمال المشروع، وافتتاح جميع مساراته أمام الحركة المرورية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الأشغال أن المشاريع التطويرية لشبكة الطرق تهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز السلامة المرورية، حيث تشهد المنطقة كثافة مرورية مع وجود عدد من المجمعات التجارية المحيطة بهذه الشوارع، مضيفًا أن الطاقة الاستيعابية للشارع ستزيد مع تطويره وزيادة مساراته من 1500 مركبة في الساعة إلى 10 آلاف مركبة في الساعة.
وأوضح أن أعمال المشروع اشتملت على توسعة شارع 27 الممتد من شارع الشيخ عيسى بن سلمان جنوبًا إلى شارع 23 شمالًا وتحويله من مسار واحد إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وبطول 1.8 كيلو مترات، مع إنشاء 6 تقاطعات مدارة بإشارات ضوئية لتنظيم الحركة المرورية عند التقاطعات، كما تضمن توسعة شارع 79 من مسار واحد إلى مسارين في كل اتجاه، حيث تم التطوير عند تقاطعه مع شارع 27 شرقًا وبطول 1.2 كيلو متر غربًا.
وتابع أنه على شارع 27 و79 وطريق 7736 وطريق 2765، تم تركيب أعمدة إنارة جديدة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء، وتوفير متطلبات السلامة المرورية من خلال تركيب إشارات وعلامات مرورية تنظيمية وإرشادية لسلامة مستخدمي الطرق، بالإضافة إلى أعمال التجميل والتشجير.
وتمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة المملكة للأسفلت بقيمة إجمالية بلغت 5,4 مليون دينار.
وانتهت وزارة الأشغال في وقت سابق من أعمال تطوير الطرق وشبكة الصرف الصحي لمشروع تطوير الجزء الشمالي من مجمع 575 في منطقة الجنبية، في حين شارفت أعمال تطوير الجزء الجنوبي على الانتهاء، حيث يهدف المشروعان إلى توفير خدمات البنية التحتية التي تلبي تطلعات قاطني المنطقة ومرتاديها، ويسهمان بشكل إيجابي في تحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال ربط شبكة الطرق الداخلية للمجمع بشارع 27 و79 في سار، ويشتمل المشروعان على أعمال التطوير وإنشاء طرق لتسهيل انسيابية الحركة المرورية في المنطقة تضمنت متطلبات السلامة المرورية مع إنشاء شبكة صرف صحي وشبكة تصريف مياه الأمطار، وتوفير شبكة الإنارة بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء، إلى جانب أعمال التشجير والتجميل.

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