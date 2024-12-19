جوائز سيول: جلب أسلوب حياة سيول إلى المسرح العالمي وقربه من المستهلكين في جميع أنحاء العالم

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- TimesNewswire )
Seoul, Korea – جوائز سيول هي شهادة علامة تجارية تديرها وكالة أعمال سيول (SBA)، وهي مؤسسة تمولها حكومة مدينة سيول تم إنشاؤها لدفع النمو الاقتصادي في سيول. تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للعلامات التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
من بين المنتجات التي طورتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأدخلت إلى السوق، يتم اختيار تلك التي تتمتع بقدرة تنافسية استثنائية ومنحها الحق في عرض علامة“جوائز سيول”. وقد أصبحت“جوائز سيول” رمزًا لجودة المنتجات والتميز في السوق العالمية.
من بين المنتجات التي تم الاعتراف بها من قبل جوائز سيول، هناك العديد من الفائزين بجوائز مرموقة دوليًا مثل جائزة الابتكار في معرض CES، وجائزة iF للتصميم، وجائزة Red Dot للتصميم. وقد أدى هذا المصداقية إلى سعي العديد من المنتجات المتميزة للحصول على شهادة جوائز سيول.
في بيئة عالمية حيث تحظى فئات أسلوب حياة كوريا مثل K-pop، K-content، و K-beauty و K-food باهتمام غير مسبوق عالميًا، أصبحت المنتجات التي تم اختيارها من قبل جوائز سيول تحظى باعتراف كسلع موثوقة تسمح للمستهلكين العالميين بتجربة والاستمتاع بأسلوب حياة سيول.
كل عام، يشارك أكثر من 100 خبير تسويق، وتجار من منصات التجارة العالمية مثل eBay و Shopee، بالإضافة إلى الصحفيين الاقتصاديين والتجاريين في عملية التقييم الصارمة. باستخدام معايير مثل“قدرة المنتج التنافسية”،“القدرة التنافسية للسعر”، و”الجمالية”، يتم إجراء اختيار جوائز سيول من خلال تقييم من مرحلتين عبر الإنترنت وغير متصل، بما في ذلك اختبار المنتجات بشكل عملي، قبل منح علامة جوائز سيول.
في المستقبل، تخطط وكالة أعمال سيول للاستمرار في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يمكن أن تصبح منتجاتها علامات تجارية معترف بها عالميًا تحت علامة جوائز سيول. على وجه الخصوص، ستوسع الوكالة الحملات التسويقية الرقمية وفرص المعارض الخارجية لتأسيس شعار“جوائز سيول” كرمز للثقة بين المستهلكين العالميين. وقال مسؤول من وكالة أعمال سيول:“نظرًا لاستمرار ارتفاع الاهتمام بالموجة الكورية (K-wave)، فإننا نستثمر جهودنا بعناية في عملية اختيار جوائز سيول لضمان أن يتمكن المستهلكون العالميون من الاستمتاع بثقة بمنتجات أسلوب حياة سيول. سنواصل تحديد وتقديم المنتجات المتميزة من سيول للمستهلكين في الخارج.”
لمزيد من المعلومات حول جوائز سيول، يرجى زيارة الموقع الرسمي: .
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