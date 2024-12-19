جوائز سيول: جلب أسلوب حياة سيول إلى المسرح العالمي وقربه من المستهلكين في جميع أنحاء العالم

MENAFN - TimesNewswire ) Seoul, Korea – جوائز سيول هي شهادة علامة تجارية تديرها وكالة أعمال سيول (SBA)، وهي مؤسسة تمولها حكومة مدينة سيول تم إنشاؤها لدفع النمو الاقتصادي في سيول. تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للعلامات التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).

من بين المنتجات التي طورتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأدخلت إلى السوق، يتم اختيار تلك التي تتمتع بقدرة تنافسية استثنائية ومنحها الحق في عرض علامة“جوائز سيول”. وقد أصبحت“جوائز سيول” رمزًا لجودة المنتجات والتميز في السوق العالمية.

من بين المنتجات التي تم الاعتراف بها من قبل جوائز سيول، هناك العديد من الفائزين بجوائز مرموقة دوليًا مثل جائزة الابتكار في معرض CES، وجائزة iF للتصميم، وجائزة Red Dot للتصميم. وقد أدى هذا المصداقية إلى سعي العديد من المنتجات المتميزة للحصول على شهادة جوائز سيول.

في بيئة عالمية حيث تحظى فئات أسلوب حياة كوريا مثل K-pop، K-content، و K-beauty و K-food باهتمام غير مسبوق عالميًا، أصبحت المنتجات التي تم اختيارها من قبل جوائز سيول تحظى باعتراف كسلع موثوقة تسمح للمستهلكين العالميين بتجربة والاستمتاع بأسلوب حياة سيول.

كل عام، يشارك أكثر من 100 خبير تسويق، وتجار من منصات التجارة العالمية مثل eBay و Shopee، بالإضافة إلى الصحفيين الاقتصاديين والتجاريين في عملية التقييم الصارمة. باستخدام معايير مثل“قدرة المنتج التنافسية”،“القدرة التنافسية للسعر”، و”الجمالية”، يتم إجراء اختيار جوائز سيول من خلال تقييم من مرحلتين عبر الإنترنت وغير متصل، بما في ذلك اختبار المنتجات بشكل عملي، قبل منح علامة جوائز سيول.

في المستقبل، تخطط وكالة أعمال سيول للاستمرار في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يمكن أن تصبح منتجاتها علامات تجارية معترف بها عالميًا تحت علامة جوائز سيول. على وجه الخصوص، ستوسع الوكالة الحملات التسويقية الرقمية وفرص المعارض الخارجية لتأسيس شعار“جوائز سيول” كرمز للثقة بين المستهلكين العالميين. وقال مسؤول من وكالة أعمال سيول:“نظرًا لاستمرار ارتفاع الاهتمام بالموجة الكورية (K-wave)، فإننا نستثمر جهودنا بعناية في عملية اختيار جوائز سيول لضمان أن يتمكن المستهلكون العالميون من الاستمتاع بثقة بمنتجات أسلوب حياة سيول. سنواصل تحديد وتقديم المنتجات المتميزة من سيول للمستهلكين في الخارج.”

لمزيد من المعلومات حول جوائز سيول، يرجى زيارة الموقع الرسمي: .

Media Contact

Brand: SBA (Seoul Business Agency)

Contact: Global Commerce Team