"المسعود للسيارات" تقدم سيارة نيسان باترول الجديدة كلياً في مهرجان ليوا الدولي تل مرعب 2025

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت شركة المسعود للسيارات، الموزع المعتمد والحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن رعايتها لمهرجان ليوا الدولي "تل مرعب 2025"، ما يمثل إضافةً جديداً في إطار شراكاتها الخاصة بالفعاليات المجتمعية على مستوى إمارة أبوظبي. وتَعِد نسخة هذا العام من المهرجان بتقديم تجارب شيقة للمشاركين. كما تجمع مشاركة المسعود للسيارات نيسان في هذا الحدث بين روح المغامرة في الصحراء والإرث الخالد لسيارة نيسان باترول 2025 الجديدة كلياً، التي تعد رمزاً حقيقيا للقوة والقدرة على التحمل والانطلاق في التجارب الاستكشافية.
اكتسبت نيسان باترول لقبها "بطل الدروب"، على مدى عقود من الزمن، وذلك بفضل تمكنها من التغلب على التحديات التي تفرضها القيادة على الكثبان الرملية وكافة التضاريس في العاصمة، مجسدة جوهر المغامرات الصحراوية. ويستمر هذا الإرث خلال عام 2025، إذ تستعرض المسعود للسيارات سيارة نيسان باترول الجديدة كلياً في المهرجان ضمن طرازات نيسان الأخرى بما في ذلك نيسان باثفايندر ونيسان إكس تريل، وتدعو المشاركين للتعرف على قوتها وابتكاراتها بشكل مباشر عبر تجارب القيادة الحصرية وسط المشاهد الطبيعية الخلابة في صحراء ليوا.
وقال بشير جمّيل، مدير المبيعات والتسويق في "المسعود للسيارات": "يوفر مهرجان ليوا هذا العام مجالاً مثالياً لتسليط الضوء على سيارة نيسان باترول الجديدة كلياً. وتمتلك المركبة مكانة رائدة باعتبارها الرفيق الأمثل لعشاق المغامرات الصحراوية، بفضل قدراتها الاستثنائية عند القيادة على الطرق الوعرة وتصميمها المبتكر. وتعكس مشاركتنا في مثل هذه المهرجانات تفانينا والتزامنا بتعزيز وتمتين الروابط المجتمعية، كما تؤكد دعمنا المستمر للفعاليات المجتمعية التي تلهم الشباب وتحتفي بثقافة أبوظبي الغنية."
وتأتي مشاركة المجموعة في مهرجان "ليوا تل مرعب" الدولي في إطار التزامها الراسخ بدعم الرياضة والشباب في إمارة أبوظبي، فضلاً عن رؤيتها الهادفة لدعم المبادرات التراثية والثقافية في العاصمة. ويعد المهرجان بمثابة منصة تجتذب اهتمام الأفراد المهتمين بهذا النوع من الأنشطة، بالإضافة إلى دوره كوسيلة تعتمدها المسعود للاحتفاء بتراث دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز نمط حياة غني بالأنشطة والمغامرات الرياضية.
MENAFN19122024004993011075ID1109010759
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.