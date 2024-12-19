هواوي تتصدّر تصنيف سوق الأجهزة القابلة للارتداء العالمي حسب IDC في أول ثلاث أرباع من عام 2024

(MENAFN
- mslgroup) تم تصنيف هواوي
في المركز الأول في تقرير تتبع سوق الأجهزة القابلة للارتداء العالمي من IDC، من حيث الشحنات العالمية في أول ثلاث أرباع من عام 2024. تشتهر هواوي بمنتجاتها المتطورة التي تمزج بين ميزات الصحة واللياقة البدنية المبتكرة والتصاميم العصرية، ويعد تصدرها السوق بشكل متواصل على مدار ثلاثة أرباع العام شهادة على ريادتها في هذه الصناعة. هذه الاعترافات تبرز نجاح هواوي المؤثر واهتمامها الثابت بإحداث ثورة في سوق تقنيات الأجهزة القابلة للارتداء.
تتصدر سوق الأجهزة القابلة للارتداء عالميًا
أظهر تقرير تتبع سوق الأجهزة القابلة للارتداء العالمي من IDC الأخير أن شحنات الأجهزة التي يتمّ ارتداءها على المعصم قد شهدت تراجعًا عالميًا في عام 2024، إلا أن السوق الصينية حافظت على معدل نمو سنوي قوي بلغ 20.1%، مما ساهم في دفع التوسع العالمي.
برزت هواوي بزيادة ملحوظة في الشحنات العالمية بنسبة 44.3% على أساس سنوي، محققة المركز الأول بحصة سوقية رائعة بلغت 16.9%، ومتصدرة السوق المحلي بحصة تصل إلى 35.7%. وحتى الآن، تمكنت هواوي من احتلال المركز الأول في الشحنات خلال الثلاث أرباع الأولى من العام، مما يبرز قوتها في السوق وخبرتها العميقة في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء الذكية.
الأجهزة القابلة للارتداء الرئيسية التي تم إطلاقها في 2024
هذا العام، أحدثت هواوي تأثيرًا كبيرًا في سوق الأجهزة القابلة للارتداء مع سلسلة من الإطلاقات الرائدة، بما في ذلك HUAWEI WATCH FIT 3 و HUAWEI WATCH GT 5 وHUAWEI WATCH D2.
تتميز ساعة HUAWEI WATCH D2 بمراقبة دقيقة لضغط الدم الديناميكي على مدار 24 ساعة، بينما تعزز HUAWEI WATCH FIT 3 الصحة العامة من خلال دمج ميزات مثل تتبع السعرات الحرارية وتحليل التغذية.
من خلال دمج نظام HUAWEI TruSense المتطور مع وظائف رياضية متقدمة، جذبت HUAWEI WATCH GT 5 الأسواق العالمية وحازت على إشادة من وسائل الإعلام الرائدة مثل WAREABLE وANDROID AUTHORITY.
تقوم هواوي بإعادة تشكيل مشهد الابتكار التكنولوجي من خلال منتجاتها، حيث تحدد معايير جديدة وتقود بنشاط مستقبل تكنولوجيا الصحة القابلة للارتداء، مما يجعل مراقبة الصحة عالية الجودة والمتاحة حقيقة ملموسة للمستخدمين حول العالم.
كيف أسهمت استراتيجية التوطين لهواوي في تعزيز التوسع العالمي وتأثير العلامة التجارية
حققت هواوي تقدمًا كبيرًا في جذب المستهلكين في الأسواق الخارجية مثل أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تعزيز العمليات المحلية وتنفيذ استراتيجيات تسويقية مؤثرة.
من خلال تعيين السير مو فاراه وباميلا ريف كسفيرين لمنتجات هواوي القابلة للارتداء، بالإضافة إلى استضافة فعاليات إطلاق المنتجات الكبرى في مدن مثل دبي وبرشلونة والبرازيل، تمكنت هواوي من تعزيز علاقتها مع المستهلكين حول العالم وخلق ضجة حول إصداراتها الجديدة.
علاوة على ذلك، من خلال مبادرات مثل "Light Up Your Rings" و "Tech with Love"، تواصل هواوي تقديم فلسفتها في التكنولوجيا التي تدفئ القلوب، حيث تقدم للمستهلكين حلول صحية مبتكرة وإنسانية.
هذه التوجّهات الاستراتيجية عززت مكانة هواوي كقائد في صناعة الأجهزة القابلة للارتداء، وجذبت المستخدمين في جميع أنحاء العالم، مما يرسخ التزامها بتقديم منتجات استثنائية على مستوى العالم.
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