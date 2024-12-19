إيكولاب تُطلق مفهوم التصنيع المعياري في مصر ضمن مساعيها لتعزيز التنمية الصناعية على مستوى المنطقة

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Editorial) 18 ديسمبر 2024 – القاهرة، مصر: أطلقت إيكولاب - الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستدامة والتي تقدم حلول وخدمات المياه - أول منشأة تصنيع
معيارية لها في مصر. ويتيح هذا الحل المبتكر داخل الحاويات سهولة التوزيع السريع لقدرات الإنتاج المحلي، وتحسين القدرة التصنيعية والبنية الأساسية لسلسلة التوريد على مستوى المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الصناعات لإعادة هيكلة سلاسل التوريد على مستوى العالم نتيجة للتحديات الجيوسياسية، والتضخم، والسياسات التجارية المتغيرة، ومخاطر الأمن السيبراني. ويشير استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي في 2023، بالتعاون مع مؤسسة "كيرني"، إلى أن التقدم المحرز لإعادة تشكيل سلاسل القيمة كان أبطأ من المتوقع.
واستجابة لطبيعة الأسواق، يتيح مفهوم التصنيع المعياري من إيكولاب إنشاء وحدات إنتاج متكاملة في مواقع استراتيجية، مع إمكانية التوسع السريع. ومن خلال بناء هذه الوحدات داخل حاويات، تم تصميم هذه المرافق التصنيعية للتجميع والتشغيل بكفاءة، مما يتيح تعزيز نطاق الإنتاج بسلاسة حسب الحاجة.
ويقول مايك دويسر، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لسلسلة التوريد في إيكولاب: "بينما تواجه الشركات في جميع أنحاء العالم تحديات سلسلة التوريد، يمثل هذا المرفق التصنيعي المعياري تقدماً نوعياً في قدرتنا العالمية على بناء شبكات توريد أكثر مرونة وقابلية للتكيف. ويتيح لنا هذا النهج خدمة العملاء بكفاءة أكبر، وتقليل بصمتهم الكربونية، ودعم نموهم على المدى الطويل".
مبادرة استراتيجية عالمية
مع التركيز المتزايد للحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على بناء الاكتفاء الذاتي، والحد من الاعتماد على الواردات، أصبحت مبادرات التوطين ذات أهمية بالغة. ويدعم نموذج التصنيع المعياري لشركة إيكولاب هذه الأهداف الوطنية بشكل مباشر، من خلال تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، والمساهمة في نمو القطاع الصناعي في مصر، مع إعداد برنامج عمل لمشاريع مماثلة في الأسواق الأخرى.
ويقول ستيفان أومياستوفسكي، النائب الأول للرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إيكولاب في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا: "يُشكل إطلاق هذه المنشأة في مصر تطوراً استراتيجياً لعملياتنا الإقليمية، مما يعزز التزامنا بتوفير حلول مخصصة تلبي متطلبات محددة في الأسواق. ومن خلال توطين الإنتاج، نجعل من السهل على الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوصول إلى الحلول التي تحتاجها، مما يوفر فرصاً جديدة للنمو في جميع أنحاء المنطقة".
الالتزام بالاستدامة والابتكار
يعد التوافق مع أهداف الاستدامة لدى إيكولاب أحد المكونات الحيوية لمبادرة التصنيع المعياري. ومن خلال توطين الإنتاج، تهدف المنشأة إلى تقليل الحاجة إلى النقل لمسافات طويلة، مما يؤدي إلى المزيد من التخفيضات في انبعاثات الكربون، واستخدام الموارد بكفاءة أكبر. وهذا يدعم جهود إيكولاب للحد من تأثيرها البيئي مع مواصلة مهمتها لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم.
وأضاف أومياستوفسكي: "من خلال حل التصنيع المعياري هذا، نهدف إلى تقليل التأثير البيئي مع دعم جهود المنطقة نحو النمو المستدام. وبالتعاون مع شركائنا، نساعد في بناء اقتصادات مرنة تواكب المستقبل، وتعطي الأولوية لأداء الأعمال، ورعاية الأشخاص، وحماية الكوكب".
وكجزء من طموح إيكولاب للتأثير الإيجابي لعام 2030، تسير الشركة على الطريق الصحيح لتقليل انبعاثاتها الكربونية من النطاقين 1 و 2 بنسبة 50% بحلول عام 2030، مع التزام طويل الأمد بالوصول إلى مستوى الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050. ويعكس هذا الهدف الطموح التزام إيكولاب القوي بالنمو المستدام. ففي عام 2023 وحده، ساعدت إيكولاب عملاءها على تجنب 3.8 مليون طن متري من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
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