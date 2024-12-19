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حركة نشطة على معبر جابر بعد قرار السماح للشاحنات بدخول سوريا

12/19/2024 3:10:44 AM
(MENAFN- Amman Net) تشهد حدود جابر مع الجانب السوري "حركة نشطة" مع وجود تسهيلات تخدم انسياب البضائع وحركة الشحن، مع بدء تطبيق قرار السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى داخل الأراضي السورية عبر معبر جابر الحدودي.
وبدأت الشاحنات بالدخول إلى سوريا من معبر جابر، وتنقل العديد من البضائع من مواد غذائية وغيرها.
ويتفقد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الخميس، معبر جابر الحدودي والمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، وخلال زيارته، يطلع الوزير على سير العمل والترتيبات وجاهزية الإجراءات المتعلقة بحركة التجارة والشحن البري بين الأردن وسوريا التي استؤنفت منذ يوم الأحد الماضي.
القضاة، أعلن عن السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى داخل الأراضي السورية، اعتبارا من صباح الأربعاء، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا، عبر معبر جابر الحدودي.
وقرّرت الجهات السورية الثلاثاء، إلغاء جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقا على معبر جابر "نصيب".

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