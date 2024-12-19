حركة نشطة على معبر جابر بعد قرار السماح للشاحنات بدخول سوريا

(MENAFN
- Amman Net) تشهد حدود جابر مع الجانب السوري "حركة نشطة" مع وجود تسهيلات تخدم انسياب البضائع وحركة الشحن، مع بدء تطبيق قرار السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى داخل الأراضي السورية عبر معبر جابر الحدودي.
وبدأت الشاحنات بالدخول إلى سوريا من معبر جابر، وتنقل العديد من البضائع من مواد غذائية وغيرها.
ويتفقد وزير
الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الخميس، معبر جابر الحدودي والمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، وخلال زيارته، يطلع الوزير على سير العمل والترتيبات وجاهزية الإجراءات المتعلقة بحركة التجارة والشحن البري بين الأردن وسوريا التي استؤنفت منذ يوم الأحد الماضي.
القضاة، أعلن عن السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى داخل الأراضي السورية، اعتبارا من صباح الأربعاء، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا، عبر معبر جابر الحدودي.
وقرّرت الجهات السورية الثلاثاء، إلغاء جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقا على معبر جابر "نصيب".
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