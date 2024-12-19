Thursday, 19 December 2024 09:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويحتجز 50 مواطنا ويخضعهم لتحقيق ميداني في الخليل

12/19/2024 3:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بلدتي حلحول، وسعير، واحتجزت أكثر من 50 مواطنا وأخضعتهم لتحقيق ميداني في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل واعتقلت المواطن إحسان حسن كرجة، ونجله صهيب، كما اعتقلت رائد جبارين من بلدة سعير شرق الخليل، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.

بدوره، قال مدير بلدية بيت عوا محمد المسالمة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واحتجزت أكثر من 50 مواطنا أغلبهم معتقلين محررين وأخضعتهم لتحقيق ميداني، وأفرج عنهم بعد احتجازهم لساعات.

في ذات السياق، واصلت قوات الاحتلال إغلاقها لمداخل البلدات ومخيمات محافظة الخليل ومدينتها بالبوابات الحديدة، وشددت من إجراءاتها التنكيلية في حارات البلدة القديمة وعلى الحواجز العسكرية المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي .

MENAFN19122024000205011050ID1109010594

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث