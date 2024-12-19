الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويحتجز 50 مواطنا ويخضعهم لتحقيق ميداني في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بلدتي حلحول، وسعير، واحتجزت أكثر من 50 مواطنا وأخضعتهم لتحقيق ميداني في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل واعتقلت المواطن إحسان حسن كرجة، ونجله صهيب، كما اعتقلت رائد جبارين من بلدة سعير شرق الخليل، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.
بدوره، قال مدير بلدية بيت عوا محمد المسالمة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واحتجزت أكثر من 50 مواطنا أغلبهم معتقلين محررين وأخضعتهم لتحقيق ميداني، وأفرج عنهم بعد احتجازهم لساعات.
في ذات السياق، واصلت قوات الاحتلال إغلاقها لمداخل البلدات ومخيمات محافظة الخليل ومدينتها بالبوابات الحديدة، وشددت من إجراءاتها التنكيلية في حارات البلدة القديمة وعلى الحواجز العسكرية المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي .
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