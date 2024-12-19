الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويحتجز 50 مواطنا ويخضعهم لتحقيق ميداني في الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بلدتي حلحول، وسعير، واحتجزت أكثر من 50 مواطنا وأخضعتهم لتحقيق ميداني في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل واعتقلت المواطن إحسان حسن كرجة، ونجله صهيب، كما اعتقلت رائد جبارين من بلدة سعير شرق الخليل، وفتشت منازل وعبثت بمحتوياتها.

بدوره، قال مدير بلدية بيت عوا محمد المسالمة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واحتجزت أكثر من 50 مواطنا أغلبهم معتقلين محررين وأخضعتهم لتحقيق ميداني، وأفرج عنهم بعد احتجازهم لساعات.

في ذات السياق، واصلت قوات الاحتلال إغلاقها لمداخل البلدات ومخيمات محافظة الخليل ومدينتها بالبوابات الحديدة، وشددت من إجراءاتها التنكيلية في حارات البلدة القديمة وعلى الحواجز العسكرية المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي .