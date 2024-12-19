وزير الصناعة يبحث مع وزراء تونسيين تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات

MENAFN - Palestine News ) تونس / PNN - بحث وزير الصناعة عرفات عصفور، مع عدة وزراء تونسيين، تعزيز التعاون الصناعي والتجاري، وتطوير الصادرات، والشراكات الاستثمارية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية، وتحسين الجودة والإنتاجية، وتأهيل المؤسسات الصناعية.

جاء ذلك خلال زيارة عصفور للعاصمة تونس، يرافقه فيها، المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية حيدر حجة، ومدير التعاون الدولي في المؤسسة ريم البرغوثي، ومدير برنامج تصدير نسيم نور، وسفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق الجهود التي تبذلها دولة فلسطين لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وتوطيد علاقاتها مع الدول الشقيقة، عبر شراكات إستراتيجية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأعرب عصفور خلال لقائه وزراء تونسيين كلٌ على حدة، عن تطلع دولة فلسطين إلى الاستفادة من التجربة التونسية الرائدة في إدارة المناطق الصناعية والأقطاب التكنولوجية، مؤكداً أهمية إقامة شراكة إستراتيجية لتعزيز النمو الصناعي والتجاري بين البلدين.

كما أشار إلى رغبة الجانب الفلسطيني في تنظيم زيارات متخصصة لرجال الأعمال والمصنعين الفلسطينيين إلى تونس، لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون المشترك.

من جهتها، أعربت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية فاطمة ثابت شيبوب، عن تطلعها إلى تطوير علاقات التشبيك الصناعي مع الجانب الفلسطيني في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق ذاته، استعرض حجة، الإنجازات النوعية لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، بما في ذلك الحصول على الاعتماد الدولي لشهاداتها، الذي يسهم في توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل مع الدول العربية، ومنها تونس، لتسهيل التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي.

كما التقى عصفور، بوزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد، وبحثا سبل تعزيز التبادل التجاري بين فلسطين وتونس، وتطوير الصادرات من خلال تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين البلدين.

وفي لقاء آخر، بحث عصفور، مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، تطوير الشراكات الاستثمارية بين البلدين، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي وتنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال من فلسطين وتونس، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.