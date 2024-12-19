عيادات أستر تطلق دليلاً لمقدمي الرعاية حول إدارة الدورة الشهرية للسيدات من ذوات الهمم

(MENAFN
- Aster DM Healthcare) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 ديسمبر 2024: كشفت عيادات أستر، وهي شركة رائدة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة تحت مظلة شركة أستر دي إم للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، عن دليل لمقدمي الرعاية وهو "إدارة الدورة الشهرية لدى السيدات من ذوات الهمم". تم تصميم هذا الدليل الهام لدعم مقدمي الرعاية في إدارة الدورة الشهرية للفتيات الصغيرات والنساء من ذوات الهمم، حيث يقدم رؤى عملية واستراتيجيات ونصائح للتغلب على التحديات التي غالباً ما يواجهها أولئك الذين يرعون ذوات الهمم.
إن الهدف الأساسي من الدليل هو تطوير فهم أكبر للصحة لأثناء الدورة الشهرية وخلق بيئة داعمة لأصحاب الهمم. كما يؤكد على أهمية الرعاية المناسبة للدورة الشهرية لضمان الصحة البدنية والراحة ومنع الحرج. كما يعمل الدليل كمورد أساسي لمقدمي الرعاية، حيث يساعدهم في إدارة الصعوبات الفريدة للحيض لدى ذوات الهمم.
بالإضافة إلى تزويد مقدمي الرعاية بالأدوات اللازمة لمعالجة التحديات الجسدية، يسلط الدليل الضوء على طرق التعامل مع الأعراض، وفهم الحالة العقلية لبناتهم أثناء فترة الحيض، وتحسين التواصل بشأن مشاعرهن تجاه هذه العملية. تم تصميم هذه الجوانب لتمكين مقدمي الرعاية وضمان التعامل مع فترة الحيض بتعاطف ودعم، وتعزيز بيئة كريمة وشاملة للإناث من ذوات الهمم.
تسلط الخطوات الكبيرة التي قطعتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين، كما ينعكس في تصنيفاتها الإقليمية والعالمية العليا، تسلط الضوء على التزام أوسع بتعزيز الشمولية وتمكين الجميع. كما تستند مبادرات مثل دليل مقدمي الرعاية حول إدارة فترة الحيض للإناث من ذوات الهمم إلى هذا الأساس، حيث تعالج الاحتياجات الصحية الحرجة للفتيات الصغيرات والنساء من ذوات الهمم مع دعم مقدمي الرعاية في أدوارهم التي لا تقدر بثمن.
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً عالمياً جديداً في مجال التوازن بين الجنسين، حيث احتلت المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين 2024 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)[1]. وتعكس هذه الإنجازات، التي تنبع من رؤية المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تفاني الدولة في تحقيق المساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء، وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، ويمهد هذا النهج التقدمي الطريق لمبادرات مثل هذا الدليل، والتي تساهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وتعاطفاً.
وفي حفل الإطلاق، وبالإضافة إلى الكشف عن الدليل، قدمت عيادات أستر أيضاً بطاقة (SheShines)، وهي بطاقة امتياز تهدف إلى تمكين الفتيات والنساء من ذوات الهمم. تعكس هذه البطاقة التزام أستر المستمر بالشمول والرعاية الرحيمة، كما صُممت هذه البطاقة لتقديم مزايا رعاية صحية مخصصة، وتضمن خدمات ذات أولوية، بما في ذلك الحد الأدنى من وقت الانتظار أو عدمه، وخصم بنسبة 30٪ على الخدمات والإجراءات غير المغطاة بالتأمين، والاستشارات المجانية لأول مرة في عيادة الأعصاب والطب النفسي. تتوفر هذه المزايا في عيادات معينة في أستر، مما يمثل خطوة مهمة نحو ضمان الاستقلال والكرامة وتجربة رعاية صحية أفضل للفتيات والنساء من ذوات الهمم. تكمّل هذه المبادرة الجديدة إطلاق الدليل، مما يعزز تفاني أستر في خلق عالم يزدهر فيه الجميع، بغض النظر عن قدراتهم بكل كرامة وثقة.
وقد جمع حفل الإطلاق مقدمي الرعاية ومتخصصي الرعاية الصحية ومعلمين وممثلي المؤسسات التي تدعم أصحاب الهمم، إلى جانب كبار القادة في أستر. وكان من بين الحضور البارزين السيدة ابتهال محمد التميمي، نائب رئيس لجنة مجلس الآباء في دبي، والدكتورة ألكا كالرا، المدير المؤسس لمجموعة EduScan، كما شاركت الدكتورة مهناز عبد الله، مؤلفة الدليل، رحلتها الشخصية التي أدت إلى كتابته. ويعالج عملها، الذي يستند إلى سنوات من البحث والخبرة الحقيقية، يعالج الحاجة الحاسمة إلى الدعم التخصصي لمقدمي الرعاية الذين يتعاملون مع الدورة الشهرية لدى ذوات الهمم.
شاركت الدكتورة مهناز عبد الله، أخصائية أمراض النساء والتوليد في عيادة أستر النسائية بالقصيص ومؤلفة الدليل، شاركت مصدر إلهامها الكامن وراء هذه المبادرة قائلة: "أثناء متابعتي لدراساتي العليا، زارني زوجان مسنان مع ابنتهما ذات الثلاثين عاماً وهي من ذوات الهمم، سعياً لإجراء عملية استئصال الرحم لأنهما لم يتمكنا من التعامل مع مشاكل الدورة الشهرية لديها. لقد أثار هذا شغفي لاستكشاف الصعوبات التي يواجهها مقدمو الرعاية للإناث من ذوات الهمم وقادني إلى تأليف هذا الدليل. وآمل أن يعمل هذا المورد ليس فقط على تثقيف مقدمي الرعاية ولكن أيضاً على تسهيل عملهم، وتزويدهم بحلول عملية وفهم أعمق لإدارة الدورة الشهرية".
وسلطت الدكتورة مهناز الضوء على التحديات الأكثر شيوعاً التي يواجهها مقدمو الرعاية، وخاصة في الحفاظ على النظافة وحث بناتهم على الالتزام بها. وأوضحت الدكتورة مهناز: "قد لا تفهم بعض الفتيات مفاهيم النظافة بشكل كامل، وخاصة من تتراوح أعمارهن بين 12 و37 عاماً، وقد يصبح من الصعب على مقدمي الرعاية إقناعهن باستخدام الفوط الصحية ومنعهن من خلعها. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في الدعم لمقدمي الرعاية في معالجة هذه التحديات بعينها". وقد سلطت أبحاث الدكتورة مهناز الضوء على أهمية التعليم المبكر لكل من مقدمي الرعاية والأشخاص العاديين، باستخدام الوسائل البصرية مثل البطاقات التعليمية والفوط المصبوغة باللون الأحمر لتحسين الالتزام وفهم النظافة الشهرية.
وفي معرض إبرازها لمواءمة المبادرة مع مهمة أستر، قالت السيدة أليشا موبن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية: "تتجذر مهمتنا في أستر دي إم للرعاية الصحية في التعاطف والابتكار والالتزام بتعزيز جودة الحياة للجميع. إن تقديم دليل الدكتورة مهناز عبد الله هو شهادة على تفانينا في معالجة احتياجات الرعاية الصحية التي غالباً ما يتم تجاهلها. كما يوفر هذا الدليل دعماً لا يقدر بثمن لمقدمي الرعاية الذين عانوا لفترة طويلة من تعقيدات التعامل مع الصحة أثناء الدورة الشهرية للإناث من ذوات الهمم. نحن فخورون بتقديم هذا المورد الحيوي كجزء من التزامنا بإنشاء بيئة رعاية صحية أكثر شمولاً وتعاطفاً. كما أود أن أهنئ الدكتورة مهناز عبد الله على تفانيها في إنشاء مثل هذا الدليل المؤثر والمطلوب بشدة والذي سيحدث فرقاً حقيقياً لمقدمي الرعاية وأحبائهم ".
وأضاف الدكتور شرباز بيتشو، الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات أستر في الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين: "تترك بعض التجارب في مجال الرعاية الصحية تأثيراً أبدياً، وهي لا تبلور فهمنا فحسب، بل والتزامنا بمعالجة الاحتياجات غير الملباة. لقد سلطت المحادثات مع الدكتورة مهناز عبد الله الضوء على الفجوة الحرجة في دعم مقدمي الرعاية للفتيات الصغيرات والنساء من ذوات الهمم. هذا الدليل هو أكثر من مجرد دليل؛ إنه استجابة رحيمة لحاجة ملحّة، وهو شهادة على الشمولية وكسر الحواجز والتشجيع على التحدث وتوفير التوجيه الذي تشتد الحاجة إليه.
تتماشى هذه المبادرة مع رؤيتنا التنظيمية المتمثلة في "رعاية صحية عالية الجودة يمكن الحصول عليها بأسعار معقولة لجميع طبقات المجتمعات" وتسلط الضوء على مسؤوليتنا الأخلاقية كمقدم رعاية صحية لمشاركة المعرفة وزيادة الوعي. يشرفني أن أساهم بمقدمة وأهنئ الدكتورة مهناز عبد الله على تفانيها في تحسين حياة كل من مقدمي الرعاية وأولئك الذين ينضوون تحت رعايتهم".
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