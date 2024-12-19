منصّة "Careem Pay" تطلق خدمة التحويلات الفورية برسوم منخفضة إلى لبنان

(MENAFN
- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 ديسمبر 2024: تعلن خدمة "Careem Pay"، وهي المحفظة الرقمية ومنصّة التكنولوجيا المالية التابعة لتطبيق "كريم" الشامل عن إطلاق خدمة تحويل الأموال إلى لبنان بالشراكة مع المحفظة الرقمية "Purpl".
فقد بات بإمكان مستخدمي تطبيق "كريم" تحويل الأموال بالدرهم الإماراتي إلى الدولار الأميركي من خلال حسابهم الخاصّ على التطبيق إلى رقم هاتف محمول مرتبط بمحفظة "Purpl" الرقمية في لبنان، وذلك من دون الحاجة لتوفير أيّ تفاصيل خاصّة بالحساب المصرفي لمتلقّي التحويل. ويمكن للمستفيدين سحب الأموال من محفظة "Purpl" الخاصّة بهم من خلال أجهزة الصرّاف الآلي التابعة للبنك اللبناني الفرنسي من دون دفع أيّ رسوم أو من متاجر "OMT" عبر دفع رسوم منخفضة جداً لا تتجاوز .0.5%
وتلتزم خدمة "Careem Pay" بتبسيط خدمة التحويلات المالية، وذلك من خلال فرض رسوم تحويل منخفضة تصل إلى 1.5% وعدم فرض أيّ رسوم على عمليات سحب الأموال من أجهزة الصرّاف الآلي التابعة للبنك اللبناني الفرنسي وضمان وقت تحويل بمعدل لا يتخطّى 15 دقيقة. وتهدف هذه الخدمة الجديدة إلى إيجاد حلول فعّالة للتحديات المالية التي يواجهها المجتمع اللبناني، عبر توفير حلول سهلة للمستخدمين الذين لا يملكون حالياً حسابات مصرفية أو للذين يحملون وثائقة لجوء.
وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس لشركة "كريم": "يسرّنا أن نسهم في مساعدة أفراد المجتمع اللبناني المقيمين في دولة الإمارات على تحويل الأموال لأحبائهم وأقربائهم بسهولة تامةّ خلال هذه الفترة العصيبة. وتسهم شراكتنا مع محفظة "Purpl" الرقمية في تمكيننا من توفير حلّ سريع وموثوق وشامل لتحويل الأموال لكلّ مستخدم عند أمسّ الحاجة لها".
وعلّق وسام غرة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس لشركة "Purpl"، قائلاً: بعد كلّ التحدّيات التي واجهتها لبنان في عام 2024، أظهر المجتمع اللبناني في الخارج مرّةً أخرى دعماً هائلاً، مؤكِّدًا مدى أهميّة هذه الموارد للمقيمين في لبنان. نحن في "Purpl" نسعى إلى توظيف كلّ إمكانياتنا لتسهيل هذه التحويلات إلى لبنان، ونحن على ثقةٍ بأنّ هذه الشراكة مع "كريم" ستساعدنا في تحقيق هذا الهدف.
وكانت قد أطلقت منصّة "Careem Pay" خدمة التحويلات المالية في عام 2023، حيث تتيح اليوم إجراء تحويلات فورية إلى الهند وباكستان والفلبين والمملكة المتحدة وأوروبا. ويقدّم برنامج الإحالة الخاصّ بمنصّة "Careem Pay" للمستخدمين الجدد من خدمة التحويلات المالية، والذين يقومون بتحويل الأموال إلى الخارج عبر رابط إحالة، مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 2,000 درهم إماراتي يتمّ إيداعها في محفظة "Careem Pay" الخاصّة بهم.
للراغبين بالبدء بإجراء تحويلات مالية دولية، يُرجى الدخول إلى تطبيق "كريم" والتوجّه نحو خيار "تحويل الأموال" الموجود ضمن الصفحة الرئيسية لمنصّة "Careem Pay".
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