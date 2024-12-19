مكتب فخر الوطن يحتفى باليوم الدولي للتضامن الإنساني

(MENAFN
- Iris media
Press Services) أبوظبي: بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني، أكد مكتب "فخر الوطن" التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بتعزيز قيم التضامن الإنساني العالمي.
ويأتي هذا الالتزام امتداداً للرؤية الإنسانية للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تستمر رؤيته في إلهام قيادة وشعب الإمارات لمدّ يد العون للمحتاجين حول العالم.
واشار مكتب فخر الوطن بهذه المناسبة، الى الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز الجهود الإنسانية، وتعميق التعاون الدولي، ودعم المجتمعات الضعيفة، مؤكداً أن نهج الشيخ زايد، الذي تميّز بالرحمة والكرم والإيمان الراسخ بإنسانية الجميع، وضع الأساس لإسهامات الإمارات النموذجية في تعزيز التضامن العالمي.
وأوضح مكتب فخر الوطن "إن ريادة الإمارات في المجال الإنساني التي تجلّت في "عملية الفارس الشهم 3"، وسعيها المتواصل لدعم وإغاثة الأشقّاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة، تُعدّ شهادة حيّة على القيم الراسخة لدولة الامارات لجعل الوحدة والمسؤولية المشتركة في تنفيذ المشاريع الإغاثية أولوية بهدف رفع المعاناة عن الفئات الضعيفة، والتخفيف من شدّة الأوضاع عليهم عبر توفير الاحتياجات الأساسية لهم".
وذكر انه " في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم الدولي للتضامن الإنساني، تظلّ دولة الإمارات نموذجاً للأمل ومثالاً على كيفية تحويل القيم الإنسانية إلى أفعال ملموسة ذات تأثير عالمي".
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