الأسيرة الفلسطينية المحررة تروي معاناتها والمعاملة القاسية التي تعرضت لها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
) تروي خلود حنونة، الأسيرة الفلسطينية المحررة، معاناتها والمعاملة القاسية التي تعرضت لها هي وبقية الأسرى من غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي, تصف حنونة تجربتها بأنها "حرب نفسية وجسدية"، حيث تتحدث عن التعذيب الجسدي والنفسي الشديد الذي دام لأكثر من 60 يومًا, تم اعتقالها من مستشفى الأهلي في مدينة غزة أمام أطفالها، وتعرضت لمعاملة مهينة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى, وكان الجنود يسعون إلى تجريد الأسرى من كرامتهم، باستخدام التعذيب وسوء المعاملة لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها, تروي حنونة أنها تعرضت للتعرية، وتم تقييد يديها لساعات، وحرمت من أبسط احتياجاتها الأساسية، مع التنقل المستمر من معسكر إلى آخر, وتقول: "لم يكن هناك استقرار، فقط الخوف الدائم من تحقيقات أسوأ".
وخلال معاناتها التي استمرت 60 يومًا، تعرضت حنونة للتعذيب بشكل متكرر، جسديًا ونفسيًا، حيث استغل الجنود فصلها عن أطفالها للتسبب في مزيد من العذاب لها, وتتذكر البرد القارس في ديسمبر، والخوف والرعب الذي كان يحيط بها، والقصف المستمر بالقرب من منزلها في حي الزيتون، حيث كانت عائلتها محاصرة تحت القصف, حينها فقدت 17 من أفراد عائلتها في الهجمات.
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