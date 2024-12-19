شركة إلينغتون للعقارات تعين شركة أروما إنترناشيونال لتنفيذ مشروع "ذا سانكتشوري"

(MENAFN
) أعلنت شركة إلينغتون للعقارات عن تعيين شركة أروما إنترناشيونال للبناء والتشييد كمقاول رئيسي لمشروع "ذا سانكتشوري"، أول مجمع فلل يقع في قلب مدينة محمد بن راشد. تبلغ قيمة العقد 600 مليون درهم إماراتي.
من المقرر أن يتم الانتهاء من مشروع "ذا سانكتشوري" في الربع الثاني من عام 2026. وقال جوزيف توماس، المؤسس المشارك لشركة إلينغتون: "إن الشراكة مع أروما إنترناشيونال للبناء تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية "ذا سانكتشوري". ستتضمن كل فيلا مصعدًا خاصًا وأنظمة منزلية ذكية، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية مثل الملعب الطبيعي ومنطقة الأنشطة المائية.
يعد هذا المجمع الفاخر فرصة سكنية استثنائية، حيث ستوفر الفلل مزايا راقية وتقنيات حديثة. من بين هذه المزايا سيكون هناك مصاعد خاصة وأنظمة منزلية ذكية، مما يضمن الراحة والرفاهية للسكان. كما سيحظى السكان بمساحات ترفيهية متنوعة، مصممة للاسترخاء والمتعة، بما في ذلك ملعب طبيعي للأطفال ومنطقة مخصصة للأنشطة المائية.
يعد تطوير "ذا سانكتشوري" جزءًا من التزام شركة إلينغتون المستمر في إنشاء مجتمعات سكنية عالية الجودة. ومن خلال التعاون مع أروما إنترناشيونال للبناء والتشييد، تضمن الشركة أن يتم بناء المشروع وفقًا لأعلى المعايير، مع التركيز على الفخامة والابتكار والاستدامة.
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