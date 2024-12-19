جمهورية الكونغو ترفع دعوى قضائية ضد شركة أبل بتهمة النهب والسرقة

(MENAFN
) رفعت جمهورية الكونغو الديمقراطية دعوى قضائية ضد شركة أبل في فرنسا وبلجيكا، متهمة الشركة باستخدام المعادن التي "تم نهبها" من البلاد في منتجاتها. وقد بدأ المحامون الكونغوليون في تقديم شكاوى جنائية ضد الشركات التابعة لشركة أبل في هذين البلدين الأوروبيين، حيث يركز الدعوى على "تلوث المعادن الدموية" في سلسلة توريد أبل، وهي المعادن التي يتم استخراجها في ظروف استغلالية وعنيفة.
ووفقًا لبيان صادر عن شركة "أمستردام & بارتنرز"، وهي شركة محاماة تمثل الحكومة الكونغولية، فإن الشكاوى القانونية تستهدف دور أبل في المصادر غير الأخلاقية للمعادن مثل القصدير والتنجستن والتنتالوم، التي تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات مثل هواتف آيفون. ويتم استخراج هذه المعادن بشكل رئيسي من شرق الكونغو، وهي منطقة تعاني من صراعات مسلحة مستمرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
وتتهم حكومة الكونغو، تحت قيادة الرئيس فيليكس تشيسكيدي، جارتها رواندا بتفاقم العنف والعمل كمسار لتهريب المعادن والذهب خارج الكونغو. ومع ذلك، تنفي رواندا هذه الاتهامات باستمرار، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة.
وتدعي الدعوى القضائية أن شركة أبل تستخدم المعادن التي تم "غسلها عبر سلاسل التوريد الدولية" وتتهم الشركة باستخدام ممارسات تجارية مضللة. وتشير الدعوى إلى أن أبل ضللت المستهلكين عندما زعمت أن سلاسل التوريد الخاصة بها خالية من المعادن المرتبطة بالصراعات، مما يضلل الجمهور حول الأصل الحقيقي للمواد المستخدمة في منتجاتها.
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