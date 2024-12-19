أسعار النفط تنخفض بعد أن أشار الاحتياطي بشأن الفائدة

(MENAFN
) انخفضت أسعار النفط في بداية تداولات يوم الخميس بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبطئ وتيرة تخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل، مما قد يثقل كاهل طلب الوقود. وقد أثارت نبرة الفيدرالي قلقًا بشأن النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط حيث أعاد المستثمرون تقييم توقعاتهم بشأن الطلب المستقبلي.
بحلول الساعة 0107 بتوقيت غرينتش، تراجعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 33 سنتًا، أو 0.45 بالمئة، لتصل إلى 73.06 دولارًا للبرميل. في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 36 سنتًا، أو 0.51 بالمئة، ليصل إلى 70.22 دولارًا للبرميل. جاء هذا التراجع بعد فترة من الارتفاعات يوم الأربعاء، حيث استقرت الأسعار مرتفعة بعد انخفاض في مخزونات النفط الأميركية وتوقعات بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ومع ذلك، كانت المكاسب محدودة بعد أن قدم البنك الفيدرالي نظرة أكثر تشددًا بشأن توقعاته لعام 2025، مشيرًا إلى أنه يتوقع فقط خفضين لأسعار الفائدة بمقدار 0.25 بالمئة لكل منهما بحلول نهاية عام 2025. وأدى هذا الموقف الأكثر حذرًا بشأن التخفيضات المستقبلية للفائدة إلى قلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، مما قد يحد من الطلب على النفط.
عادةً ما تخفض أسعار الفائدة المنخفضة تكاليف الاقتراض، مما يدعم التوسع الاقتصادي وقد يزيد من الطلب على النفط. ومع ذلك، يشير مواقف الفيدرالي الآن إلى أن أي دعم من هذا النوع قد يكون أكثر تدريجيًا مما كان يُتوقع سابقًا.
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