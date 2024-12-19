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الأردن .. 8 إصابات متوسطة وخفيفة بحوادث سير

12/19/2024 1:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع عدد من حوادث السير في مناطق مختلفة من المملكة ، حيث وقع حادث سير على طريق المفرق - الزرقاء وتحديداً ما قبل منطقة "الكيبلات" ، إذ نتج عن الحادث إصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى المفرق الحكومي .
كما وقع حادث تدهور وتصادم على طريق البحر الميت ، حيث نتج عن الحادث إصابتين متوسطتين ، جرى نقلهما إلى مستشفى الشونة الجنوبية .
وأفادت السير بوقوع حادث تصادم بين مركبتين وصدم لعامود إنارة على طريق المفرق - الزرقاء وتحديداً ما قبل الجامعة الهاشمية ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة .
وأشارت إلى وقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق اربد - عمان وتحديداً ما قبل محطة جرش الأمنية ، حيث أدى الحادث إلى وقوع 4 إصابات .








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