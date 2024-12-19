سلالة جديدة من البطاطا تتحدى التغير المناخي

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعمل العلماء على تطوير بطاطا من شأنها تحمل موجات الحر، وذلك لمساعدة المحاصيل على النمو في مستقبل يتأثر بالتغير المناخي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن فريقاً من الباحثين أجرى تجارب ميدانية في موقع بولاية إلينوي الأمريكية، وتوصل إلى أن الزرع المعدل عزز من البطاطس بنسبة تصل إلى 30% في ظل الاجهاد الحراري.

وتم تعديل الزرع من خلال إضافة جينين لتعديل عملية يطلق عليها التنفس الضوئي، لتحسين الكفاءة، مما يمنح مزيداً من الطاقة لتعزيز النمو.

ووصف الفريق البحثي التجربة، التي تم نشرها في دورية غلوبال تشينج بيولوجي بأنها " الواعدة من أجل زيادة المحاصيل في ظل ارتفاع درجة حرارة الكوكب".

ومازال يتعين إجراء التجارب الميدانية في عدة أماكن، لتأكيد ما توصل إليه الفريق في بيئات متباينة