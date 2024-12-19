سلالة جديدة من البطاطا تتحدى التغير المناخي

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- Khaberni) خبرني - يعمل العلماء على تطوير بطاطا من شأنها تحمل موجات الحر، وذلك لمساعدة المحاصيل على النمو في مستقبل يتأثر بالتغير المناخي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن فريقاً من الباحثين أجرى تجارب ميدانية في موقع بولاية إلينوي الأمريكية، وتوصل إلى أن الزرع المعدل عزز من محصول البطاطس بنسبة تصل إلى 30% في ظل الاجهاد الحراري.
وتم تعديل الزرع من خلال إضافة جينين لتعديل عملية يطلق عليها التنفس الضوئي، لتحسين الكفاءة، مما يمنح مزيداً من الطاقة لتعزيز النمو.
ووصف الفريق البحثي التجربة، التي تم نشرها في دورية غلوبال تشينج بيولوجي بأنها " الواعدة من أجل زيادة المحاصيل في ظل ارتفاع درجة حرارة الكوكب".
ومازال يتعين إجراء التجارب الميدانية في عدة أماكن، لتأكيد ما توصل إليه الفريق في بيئات متباينة
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