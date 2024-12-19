الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 18 – 12 (كونا) –- أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الاربعاء خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس (أي ربع نقطة مئوية) وهو الخفض الثالث على التوالي خلال العام 2024.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة لتهبط من مستوى 5 بالمئة الى 75ر4 بالمئة لتصبح الفائدة على الدولار الان فى الولايات المتحدة 5ر4 بالمئة بعد القرار.
وأوضح المجلس في بيان ان "المؤشرات الأخيرة تظهر أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة" مشيرا الى انه يسعى الى ابطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض في ظل استقرار معدل البطالة نسبيا وتحسن طفيف في التضخم مؤخرا.
وفي سبتمبر الماضي خفض المجلس سعر الفائدة في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في ظل تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة (كورونا).
وقبل ذلك اتبع المجلس سياسة رفع معدلات الفائدة منذ مارس 2022 لكبح جماح التضخم وتحقيق التوازنات الاقتصادية المنشودة بعد الهزات التي سببتها جائحة كورونا.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي المعدلات عشر مرات متتالية قبل أن يتوقف عن ذلك صيف 2022 تزامنا مع ظهور بعض المؤشرات الايجابية.
ومنذ نهاية يوليو 2023 قرر المجلس الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 25ر5 و 5ر5 نقطة مئوية وهو أعلى مستوى لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما. (النهاية)
أ م م / ه س ص
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