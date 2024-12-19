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الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية

12/19/2024 12:15:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 18 – 12 (كونا) –- أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الاربعاء خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس (أي ربع نقطة مئوية) وهو الخفض الثالث على التوالي خلال العام 2024.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة لتهبط من مستوى 5 بالمئة الى 75ر4 بالمئة لتصبح الفائدة على الدولار الان فى الولايات المتحدة 5ر4 بالمئة بعد القرار.
وأوضح المجلس في بيان ان "المؤشرات الأخيرة تظهر أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة" مشيرا الى انه يسعى الى ابطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض في ظل استقرار معدل البطالة نسبيا وتحسن طفيف في التضخم مؤخرا.
وفي سبتمبر الماضي خفض المجلس سعر الفائدة في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في ظل تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة (كورونا).
وقبل ذلك اتبع المجلس سياسة رفع معدلات الفائدة منذ مارس 2022 لكبح جماح التضخم وتحقيق التوازنات الاقتصادية المنشودة بعد الهزات التي سببتها جائحة كورونا.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي المعدلات عشر مرات متتالية قبل أن يتوقف عن ذلك صيف 2022 تزامنا مع ظهور بعض المؤشرات الايجابية.
ومنذ نهاية يوليو 2023 قرر المجلس الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 25ر5 و 5ر5 نقطة مئوية وهو أعلى مستوى لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما. (النهاية)

أ م م / ه س ص



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