" ڤيو" تدخل عالم تلفزيون الواقع من خلال حلقة خاصة بعنوان "ليلة عمر" في ديسمبر

(MENAFN
Editorial) تتضمن الحلقة عرض حفل زفاف الثنائي الشهير شهد عويدات وشيرو عمارة
PCCW (SEHK:0008): دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 ديسمبر 2024: أعلنت "ڤيو" (Viu) ، المنصة الرائدة لخدمات بث الفيديو عبر الإنترنت، التابعة لمجموعة "بي سي سي دبليو" (PCCW) عن عرضها لحلقة خاصة وحصرية لمدة ساعة بعنوان "ليلة عمر" (We Wed) في ديسمبر الحالي. يقدم هذا البرنامج لمحة استثنائية عن حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم في فندق جميرا بيتش في 26 أكتوبر، للثنائي الشهير على مواقع التواصل الإجتماعي شهد عويدات وشيرو عمارة.
يمتلك الثنائي قاعدة جماهيرية ضخمة تزيد عن 7 ملايين متابع على إنستغرام ويوتيوب، وقد استمرا في إثارة حماس متابعيهما لأسابيع على وسائل التواصل الاجتماعي ، تحضيراً لأحد أهم اللحظات الخاصة بهم.
تقدم هذه الحلقة الحصرية – من إنتاج "مجموعة ياس برو ميديا" (Yas Pro Media Group) – لقطات استنثائية لم تُعرض من قبل لحفل الزفاف ، بحضور قائمة ضيوف حصرية من العائلة والأصدقاء والشخصيات المؤثرة. وتسلط الحلقة الضوء على رحلة شهد وشيرو من الاستعدادات وصولاً إلى لحظات الاحتفال - من المناقشات العائلية الصريحة المليئة بالعاطفة والترقب إلى الاستعدادات الدقيقة للعروسين، حيث يكشف كل منهما عن شخصيته وشغفه -. كما تعرض الحلقة أيضاً للمشاهدين ما وراء كواليس حفل الزفاف، وتعرض التقلبات غير المتوقعة، مثل تأخر العريس، وردود الفعل الصادقة أثناء "النظرة الأولى" للزوجين.
ويشار إلى أن رائد سعادة منظم الحفلات والأعراس قد قام بتخطيط حفل الزفاف، وتم تنفيذه من قبل شركة "جام – Jam"، وكان حفلاً أسطورياً يتسم بالحب والأناقة والرقي. كما ظهرت شقيقتا العريس، نارين وشرين عمارة، اثنتان من أكثر المؤثرين متابعة في المنطقة مع 23 مليون متابع على إنستغرام و22 مليون مشترك سويةً على يوتيوب في لقطات الحفل، حيث احتفلتا مع العائلة والأصدقاء في عرس أخيهما.
تقدم هذه الحلقة الخاصة التي تستمر لمدة ساعة بعنوان "ليلة عمر" (We Wed)، والذي يُعرض لأول مرة في 19 ديسمبر حصرياً على "ڤيو"، لعشاق برامج تلفزيون الواقع وكذلك متابعي شهد وشيرو لمحة حصرية عن يوم زفافهما. ومن خلال أسلوب سرد القصص المميز لشركة ڤيو، تقدم الحلقة لقطات كاملة وغير ممنتجة لحفل زفاف شهد وشيرو، وتسلط الضوء على لحظات ستتردد صداها لدى المشاهدين والمتابعين على حد سواء.
للحصول على آخر المستجدات وتسريبات من حلقة "ليلة عمر" (We Wed)، تابعوا ڤيو على إنستغرام وشاهدوا الحلقة على Viu.com.
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