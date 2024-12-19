فصل مؤقت للتيار الكهربائي الأسبوع المقبل (أسماء المناطق )

فصل مؤقت للتيار الكهربائي الأسبوع المقبل (أسماء المناطق )
التاريخ
12/19/2024 12:07:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن مناطق في الرمثا وجرش والطفيلة والكرك والمفرق لغايات اعمال
صيانة .
وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات وفقا لكل اعلان مرفق ادناه :
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