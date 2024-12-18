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وزير الخارجية العراقي: الأوضاع في سوريا معقدة

12/18/2024 11:35:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 18 - 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأربعاء إن الاوضاع في سوريا تتسم بالتعقيد مع سيطرة جماعات مسلحة مختلفة على مناطق متعددة وأن تنظيم داعش بدأ إعادة تنظيم صفوفه مستغلا الفوضى الناجمة عن انهيار الجيش السوري وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية الى شرق نهر الفرات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية العراقي من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لبحث التطورات في سوريا.
ونقل بيان لوزارة الخارجية العراقية عن حسين تأكيده أهمية "تأمين السجون التي تضم المئات من عناصر وقيادات داعش وضرورة ايجاد حل عاجل لمعسكر الهول الذي يضم عائلات التنظيم وعناصر سابقة منه في الشمال الشرقي من سوريا".
كما دعا إلى "حماية الاقليات والمكونات السورية وضمان مشاركتهم في العملية السياسية وعدم اجبارهم على الهجرة مع تثبيت حقوقهم في إطار حكومة تمثل جميع الأطراف".
بدوره قال الامين العام ان الامم المتحدة وعبر ممثلها الخاص في سوريا تتابع بشكل مستمر الاوضاع والمشاكل هناك معربا عن قلقه ازاء التوترات المحتملة بين بعض التنظيمات والجماعات المسلحة ووحدات حماية الشعب الكردية مع تزايد احتمالية اندلاع نزاع بينهما.
واوضح غوتيريش ان الامم المتحدة على تواصل مستمر مع كل من تركيا وقطر لبحث سبل تهدئة الاوضاع هناك.
وطبقا للبيان فان الطرفين ناقشا كذلك اثناء الاتصال عددا من القضايا الاخرى ذات الصلة بالعراق. (النهاية)

ع ح ه / ه س ص



MENAFN18122024000071011013ID1109010038

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