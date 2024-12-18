Thursday, 19 December 2024 05:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البحرين تدشن أكبر مشروع استراتيجي لتحديث مصفاة بابكو للتكرير

12/18/2024 11:35:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 18 - 12 (كونا) -- دشنت مملكة البحرين اليوم الاربعاء مشروع تحديث مصفاة بابكو للتكرير (BMP) الذي يعد المشروع الاستراتيجي الأكبر في تاريخ المملكة والأكثر تطورا في قطاع الطاقة.
وأعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن سعادته بافتتاح هذا المشروع والذي يأتي استكمالا لما حققته المملكة من إنجازات وما تحظى به من مكانة متقدمة في هذا القطاع المهم مشيرا إلى أن المشروع يحمل بشائر الخير للتنمية الاقتصادية وتوفير الفرص الوظيفية النوعية أمام الكوادر الوطنية.
وقالت وكالة الانباء البحرينية إن هذا الإنجاز يأتي متزامنا مع احتفال المملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس ال25 لملك البحرين.
ومن ناحيته قال ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن المشروع يعد أحد أحدث مصافي التكرير في المنطقة والعالم ويستخدم أحدث التقنيات الصناعية واصفا أنه أضخم مشروع رأسمالي يتم تنفيذه في تاريخ البحرين ويرمز إلى التطور التاريخي لاسم (بابكو) منذ أول تدفق للنفط الخام في الثلاثينات من القرن الماضي.
وأشار إلى أن المشروع يضم 15 محطة فرعية و21 وحدة معالجة جديدة لنتمكن من تكرير كميات تصل إلى 400 ألف برميل في اليوم الواحد مما سيضاعف أرباح الشركة نتيجة لزيادة السعة الإنتاجية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة لافتا أن المشروع نفذ بتحالف عالمي من شركات متخصصة وشركاء محليين ما يضمن تحقيق مزايا تنافسية طويلة الأجل. (النهاية)

خ ن ع / ح م ف




MENAFN18122024000071011013ID1109010037

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث