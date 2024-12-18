البحرين تدشن أكبر مشروع استراتيجي لتحديث مصفاة بابكو للتكرير

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 18 - 12 (كونا) -- دشنت مملكة البحرين اليوم الاربعاء مشروع تحديث مصفاة
بابكو للتكرير (BMP) الذي يعد المشروع الاستراتيجي الأكبر في تاريخ المملكة والأكثر تطورا في قطاع الطاقة.
وأعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن سعادته بافتتاح هذا المشروع والذي يأتي استكمالا لما حققته المملكة من إنجازات وما تحظى به من مكانة متقدمة في هذا القطاع المهم مشيرا إلى أن المشروع يحمل بشائر الخير للتنمية الاقتصادية وتوفير الفرص الوظيفية النوعية أمام الكوادر الوطنية.
وقالت وكالة الانباء البحرينية إن هذا الإنجاز يأتي متزامنا مع احتفال المملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس ال25 لملك البحرين.
ومن ناحيته قال ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن المشروع يعد أحد أحدث مصافي التكرير في المنطقة والعالم ويستخدم أحدث التقنيات الصناعية واصفا أنه أضخم مشروع رأسمالي يتم تنفيذه في تاريخ البحرين ويرمز إلى التطور التاريخي لاسم (بابكو) منذ أول تدفق للنفط الخام في الثلاثينات من القرن الماضي.
وأشار إلى أن المشروع يضم 15 محطة فرعية و21 وحدة معالجة جديدة لنتمكن من تكرير كميات تصل إلى 400 ألف برميل في اليوم الواحد مما سيضاعف أرباح الشركة نتيجة لزيادة السعة الإنتاجية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة لافتا أن المشروع نفذ بتحالف عالمي من شركات متخصصة وشركاء محليين ما يضمن تحقيق مزايا تنافسية طويلة الأجل. (النهاية)
خ ن ع / ح م ف
MENAFN18122024000071011013ID1109010037
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.