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النائب العام يرأس وفد الكويت باجتماع النواب العموم العرب في نيوم بالسعودية

12/18/2024 11:35:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 18 - 12 (كونا) -- يشارك النائب العام المستشار سعد الصفران على رأس وفد الكويت في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب الذي بدأ اليوم الأربعاء في مدينة نيوم بالسعودية ويستمر حتى يوم غد.
ويضم وفد الكويت المشارك في اجتماع النواب العموم العرب كلا من المحامي العام المستشار مشعل الغنام ورئيس النيابة عبدالله الملا ورئيس النيابة طلال الفهد.
كما يضم الوفد وكيل نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال مشاري الشويب ووكيل نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان براك كنكوني الى جانب أمين سر التحقيق بإدارة مكتب النائب العام محمد القاطي.
وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع النواب العموم العرب أكد النائب العام السعودي رئيس جمعية النواب العموم العرب سعود المعجب أهمية تعزيز التعاون القضائي لمكافحة الجريمة المنظمة مشيرا إلى الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات العدالة الجنائية.
وأوضح ان الانتشار الواسع للمنصات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في ظل غياب الحماية الكافية أسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الجرائم بما في ذلك جرائم الاتجار بالأشخاص والتزوير والاحتيال الإلكتروني إضافة إلى غسل الأموال.
وذكر ان العالم يشهد تقدما متسارعا في مختلف المجالات الأمر الذي أدى إلى ظهور أشكال جديدة من الجرائم غير التقليدية التي تركت آثارا سلبية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.
وبين ان هذا الواقع يتطلب تعزيز الجهود المشتركة لتطوير إستراتيجيات مبتكرة وفعالة لمكافحة هذه الجرائم والحد من تداعياتها التي تهدد أمن الأفراد واستقرار المجتمعات.
ويصاحب الاجتماع الذي يستمر اليوم وغدا مشاركة وفود النيابات العامة في ورش عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية وحجية إجراءات التحقيق".
وعقد النائب العام المستشار سعد الصفران اجتماعات ثنائية مع النواب العموم والمدعين العامين الحضور ناقشوا فيها أوجه التعاون وتبادل الخبرات كما زار الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع مركز العمليات في مدينة نيوم.
ويهدف اجتماع النواب العموم العرب إلى تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة مع التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لمكافحة الجرائم المستجدة. (النهاية)

ف ن / ه س ص



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