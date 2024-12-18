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مسؤول أممي: العقاب الجماعي المستمر للاحتلال على الشعب الفلسطيني غير مبرر

12/18/2024 11:35:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 18 - 12 (كونا) -- اعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري اليوم الأربعاء أن العقاب الجماعي المستمر للشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي "غير مبرر" مجددا الدعوة إلى الوقف الفوري للقتال في غزة لدواع إنسانية.
وقال خياري في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية إن إيقاف إطلاق النار في غزة "تأخر كثيرا" داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في القطاع.
وشدد على أنه لا يوجد ما يبرر القتل المتعمد وتشويه وتعذيب واختطاف المدنيين وغيرهم من الأشخاص المحميين ولا استخدام العنف الجنسي ضدهم مشيرا إلى أن "الدمار واسع النطاق والحرمان الناتج عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة وخاصة حول جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون يجعل ظروف الحياة غير محتملة للسكان الفلسطينيين هناك".
وأعرب خياري عن إدانته لاستخدام قوات الاحتلال للأسلحة المتفجرة واسعة التأثيرات في المناطق المكتظة بالسكان وقتل وإصابة المدنيين على نطاق واسع والحرمان من الضروريات للبقاء على قيد الحياة.
وعبر كذلك عن قلقه إزاء "ما قد يرقى إلى انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في إدارة الأعمال العدائية بما في ذلك عدم الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجمات وضد آثار الهجمات".
وشدد المسؤول الأممي على أن "القانون الدولي الإنساني ينطبق دائما على جميع أطراف النزاع ولا يعتمد تطبيقه على المعاملة بالمثل وأن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية ويجب أن تكون هناك مساءلة كاملة عن أي جرائم فظيعة ارتكبت".
وحول الضفة الغربية أعرب خياري عن انزعاجه من "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر" بما في ذلك في القدس الشرقية "الأمر الذي يؤجج التوترات ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ويهدد قابلية بقاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة وذات سيادة في المستقبل".
وحث في هذا الصدد سلطات الاحتلال على إيقاف جميع أنشطة الاستيطان على الفور فضلا عن هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا ومنع تهجير الفلسطينيين وفقا لالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي.
ودعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفوري للحكومة الفلسطينية لمعالجة تحدياتها المالية وتعزيز قدرتها على الحكم وإعدادها "لاستئناف مسؤولياتها في غزة".
ونبه إلى أنه "يتعين علينا إنشاء أطر سياسية وأمنية قادرة على معالجة الكارثة الإنسانية والبدء في التعافي المبكر وإعادة بناء غزة وإرساء الأساس لعملية سياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين القابل للتطبيق في أقرب وقت ممكن".
وختم المسؤول الأممي كلمته بالقول "إن الدمار والبؤس الذي شهدناه في العام الماضي أكدا أنه لم يعد بإمكان الطرفين الانتظار لتأسيس أفق سياسي قابل للاستمرار والآن هو الوقت المناسب لوضع الأسس لمستقبل أفضل". (النهاية)

ع س ت / ر ج



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