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مقتل 13 شخصا في اصطدام سفينة تابعة للبحرية الهندية بعبارة ركاب قبالة سواحل مومباي

12/18/2024 11:35:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 18 - 12 (كونا) -- اعلنت القوات البحرية الهندية اليوم الاربعاء مقتل 13 شخصا وانقاذ 99 آخرين اثر اصطدام سفينة تابعة للبحرية بعبارة ركاب قبالة سواحل مومباي في ولاية (ماهاراشترا).
وقال المتحدث باسم البحرية الهندية في بيان ان سفينة تابعة للبحرية اصطدمت بعبارة ركاب تدعى (نيل كامال) قبالة (كارانجا) قرب مدينة مومباي ما ادى الى مقتل 13 شخصا.
وكانت العبارة الخاصة تنقل نحو 110 سائحين بالإضافة إلى خمسة من أفراد الطاقم إلى جزر (إليفانتا) الشهيرة عالميا والمدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي حينما اصطدمت بالسفينة التابعة للبحرية الهندية بعد فقدان سيطرتها بسبب عطل في المحرك.
وتم إطلاق جهود البحث والإنقاذ على الفور بمساعدة اربع مروحيات بحرية وزوارق وسفن تابعة لخفر السواحل وثلاثة زوارق تتبع الشرطة البحرية.
واعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن حزنه للخسائر البشرية كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين. (النهاية)

أ ت ك / ر ج



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