مقتل 13 شخصا في اصطدام سفينة تابعة للبحرية الهندية بعبارة ركاب قبالة سواحل مومباي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 18 - 12 (كونا) -- اعلنت القوات البحرية الهندية اليوم الاربعاء مقتل 13 شخصا وانقاذ 99 آخرين اثر اصطدام سفينة تابعة للبحرية بعبارة ركاب
قبالة سواحل مومباي في ولاية (ماهاراشترا).
وقال المتحدث باسم البحرية الهندية في بيان ان سفينة تابعة للبحرية اصطدمت بعبارة ركاب تدعى (نيل كامال) قبالة (كارانجا) قرب مدينة مومباي ما ادى الى مقتل 13 شخصا.
وكانت العبارة الخاصة تنقل نحو 110 سائحين بالإضافة إلى خمسة من أفراد الطاقم إلى جزر (إليفانتا) الشهيرة عالميا والمدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي حينما اصطدمت بالسفينة التابعة للبحرية الهندية بعد فقدان سيطرتها بسبب عطل في المحرك.
وتم إطلاق جهود البحث والإنقاذ على الفور بمساعدة اربع مروحيات بحرية وزوارق وسفن تابعة لخفر السواحل وثلاثة زوارق تتبع الشرطة البحرية.
واعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن حزنه للخسائر البشرية كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين. (النهاية)
أ ت ك / ر ج
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