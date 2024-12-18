الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي يؤكد دعم أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 18 - 12 (كونا) -- أكد الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) مارك روته اليوم الأربعاء أن دعم الحلف لأوكرانيا ثابت في مواجهة الحرب الروسية.
جاء ذلك خلال استقبال روته في بروكسل للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة أوروبيين آخرين وذلك قبل أسابيع قليلة من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
إلى البيت الأبيض.
من جانبه قال الرئيس الأوكراني إن أوروبا "بحاجة إلى موقف قوي وموحد لتحقيق سلام دائم".
وأضاف زيلينسكي أن هذا اللقاء يمثل فرصة جيدة جدا للحديث عن ضمانات الأمن لأوكرانيا.
وكان زيلينكسي قد دعا أمس الثلاثاء إلى "سلام دائم لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كسره مجددا" معتبرا أن الطريقة الوحيدة لضمان ذلك هي انضمام أوكرانيا إلى الناتو.
من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء إن "دعم أوكرانيا الآن ليس فقط واجبا أخلاقيا ولكنه أيضا واجب استراتيجي”.
وتهدف هذه اللقاءات التي تأتي عشية قمة الاتحاد الأوروبي إلى جمع الحلفاء الأوروبيين الملتزمين بدعم أوكرانيا في سياق أسئلة مرتبطة بكيفية التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة ترامب.
ويتوقع أن يحضر هذا الاجتماع قادة المانيا وبولندا وايطاليا والدنمارك وهولندا بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية. (النهاية)
أ ر ن / ر ج
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