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الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي يؤكد دعم أوكرانيا

12/18/2024 11:35:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 18 - 12 (كونا) -- أكد الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) مارك روته اليوم الأربعاء أن دعم الحلف لأوكرانيا ثابت في مواجهة الحرب الروسية.
جاء ذلك خلال استقبال روته في بروكسل للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة أوروبيين آخرين وذلك قبل أسابيع قليلة من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
من جانبه قال الرئيس الأوكراني إن أوروبا "بحاجة إلى موقف قوي وموحد لتحقيق سلام دائم".
وأضاف زيلينسكي أن هذا اللقاء يمثل فرصة جيدة جدا للحديث عن ضمانات الأمن لأوكرانيا.
وكان زيلينكسي قد دعا أمس الثلاثاء إلى "سلام دائم لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كسره مجددا" معتبرا أن الطريقة الوحيدة لضمان ذلك هي انضمام أوكرانيا إلى الناتو.
من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء إن "دعم أوكرانيا الآن ليس فقط واجبا أخلاقيا ولكنه أيضا واجب استراتيجي”.
وتهدف هذه اللقاءات التي تأتي عشية قمة الاتحاد الأوروبي إلى جمع الحلفاء الأوروبيين الملتزمين بدعم أوكرانيا في سياق أسئلة مرتبطة بكيفية التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة ترامب.
ويتوقع أن يحضر هذا الاجتماع قادة المانيا وبولندا وايطاليا والدنمارك وهولندا بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية. (النهاية)

أ ر ن / ر ج



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