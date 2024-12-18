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الدوري الفرنسي .. (سان جيرمان) يهزم (موناكو) بأربعة اهداف لهدفين

12/18/2024 11:35:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 18 - 12 (كونا) -- فاز المتصدر (باريس سان جيرمان) على مضيفه (موناكو) بأربعة اهداف لهدفين في اللقاء الذي اقيم على استاد (لويس الثاني) اليوم الاربعاء في مباراة متقدمة ضمن الجولة ال16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم (سان جيرمان) بهدف اول سجله ديزيريه دوي في الدقيقة 24 من عمر المباراة لكن (موناكو) عادل النتيجة في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 53 بواسطة ياس بن صغير سجل من ضربة جزاء قبل أن يعزز موقعه بهدف ثان سجله بريل إيمبولو في الدقيقة 60 .
إلا أن (باريس سان جيرمان) سجل عودة قوية في المباراة بدءا بتسجيل هدف التعادل الثاني من خلال عثمان ديمبيلي في الدقيقة 64 قبل أن يشجل هدف التقدم الثالث عن طريق البديل غونزالو راموس في 83 ويعزز تفوقه بهدف رابع في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع وذلك عن طريق ديمبيلي الذي سجله هدفه الثاني في المباراة.
وبهذه النتيجة عزز (باريس سان جيرمان) صدارته لجدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 40 نقطة بينما بقي (موناكو) في المركز الثالث برصيد 30 نقطة وذلك في انتظار المباراة التي سيخوضها صاحب المركز الثاني (مرسيليا) في هذه الجولة التي ستقام مبارياتها مع بداية العام الجديد حيث سيتوقف الدوري في إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة. (النهاية)

م ع / ر ج



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