بطولة النخبة العربية للتنس تنطلق في المنامة بمشاركة 16 لاعبا من المصنفين عالميا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 18 - 12 (كونا) -- انطلقت اليوم الأربعاء منافسات بطولة النخبة العربية الرابعة في كرة المضرب (التنس) بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين العرب الحائزين على التصنيف العالمي لرابطة التنس للمحترفين والاتحاد الدولي للناشئين.
وقال الامين العام للاتحاد العربي المهندس علي المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اليوم الاول من البطولة شهد ثماني مباريات
تنافس خلالها 16 لاعبا يمثلون 9 دول عربية هي البحرين والسعودية ولبنان وسوريا والاردن ومصر والجزائر والمغرب وتونس.
واشاد المطيري بمستوى اللاعبين وبالاداء التنافسي الرائع المقدم خلال الجولة الاولى من البطولة التي تستضيفها مملكة البحرين وتقام على ملاعب نادي ضباط الأمن العام البحريني.
ونوه بالمتابعة الحثيثة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر الصباح وحرصه على اقامة مثل هذه البطولات التي تدعم رياضة التنس مؤكدا اهمية هذه اللقاءات لاسيما بين النخبة من اللاعبين في تحفيزهم وتطوير مهاراتهم.
وتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى مملكة البحرين على استقبالها البطولة وكرم ضيافتها ولرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني على تعاونهم وحرصهم على إنجاح هذا الحدث ولوزارة الداخلية البحرينية على حسن تنظيمها واستضافتها على ملاعب نادي ضباط الأمن العام.
يذكر ان الاتحاد العربي يمنح الدولة المنظمة بطاقتي (وايلد كارد) وفقا لنظام المسابقة التي انطلقت في الكويت عام 2021. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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