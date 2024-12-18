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بطولة النخبة العربية للتنس تنطلق في المنامة بمشاركة 16 لاعبا من المصنفين عالميا

12/18/2024 11:35:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 18 - 12 (كونا) -- انطلقت اليوم الأربعاء منافسات بطولة النخبة العربية الرابعة في كرة المضرب (التنس) بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين العرب الحائزين على التصنيف العالمي لرابطة التنس للمحترفين والاتحاد الدولي للناشئين.
وقال الامين العام للاتحاد العربي المهندس علي المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اليوم الاول من البطولة شهد ثماني مباريات تنافس خلالها 16 لاعبا يمثلون 9 دول عربية هي البحرين والسعودية ولبنان وسوريا والاردن ومصر والجزائر والمغرب وتونس.
واشاد المطيري بمستوى اللاعبين وبالاداء التنافسي الرائع المقدم خلال الجولة الاولى من البطولة التي تستضيفها مملكة البحرين وتقام على ملاعب نادي ضباط الأمن العام البحريني.
ونوه بالمتابعة الحثيثة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر الصباح وحرصه على اقامة مثل هذه البطولات التي تدعم رياضة التنس مؤكدا اهمية هذه اللقاءات لاسيما بين النخبة من اللاعبين في تحفيزهم وتطوير مهاراتهم.
وتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى مملكة البحرين على استقبالها البطولة وكرم ضيافتها ولرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني على تعاونهم وحرصهم على إنجاح هذا الحدث ولوزارة الداخلية البحرينية على حسن تنظيمها واستضافتها على ملاعب نادي ضباط الأمن العام.
يذكر ان الاتحاد العربي يمنح الدولة المنظمة بطاقتي (وايلد كارد) وفقا لنظام المسابقة التي انطلقت في الكويت عام 2021. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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