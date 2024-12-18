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اتفاق مجلسي النواب والاعلى للدولة الليبيين على المرحلة التمهيدية لاجراء الانتخابات

12/18/2024 11:35:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 18 - 12 (كونا) -- اعلن اعضاء مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة الليبيين والمجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية اليوم الاربعاء عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة التمهيدية لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتجاوز حالة الجمود السياسي.
وقالت عضو مجلس النواب سارة السويح خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع إن الاتفاق ينص على عدد من المقتضيات من بينها إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بناء على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 2050 لسنة 2015 وفق الصلاحيات المحددة للمجلسين.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لاعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة من اجل التواصل مع البعثة الاممية والأطراف المحلية والدولية ومن مهام هذه اللجنة مراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين مع تقديم مقترحات للتعديل اذا تحقق مزيد من التوافق.
واضافت السويح ان من مهام هذه اللجنة ايضا تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتعزز مسار الانتخابات على أن تتواصل مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق.
ونص الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتحسين المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي تتولى وضع معايير وآليات التوزيع العادل لبرامج التنمية على المحليات وكذلك وضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية وتقديم مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد.
وفي المجال الأمني نص الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة تتولى متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين مجلسي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين ومتابعة عمل لجنة (5+5) والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها بالاضافة الى تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لاعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر والموانئ.
وبخصوص المناصب السيادية نص الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة تتولى وضع معايير الترشح لهذه المناصب ووضع آلية للاختيار بين المرشحين بما يضمن تحقيق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.
وألزم الاتفاق اللجان على تقديم تقاريرها النهائية لاعتمادها من المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف على ان يعقد الاجتماع القادم للمجلسين في مدينة درنة الليبية في 19 يناير 2025 للاعلان عن بدء تنفيذ نتائج اللجان معبرة عن شكرها للمغرب على جهوده لتسهيل مساعي الاتفاق.
واحتضن المغرب سلسلة من جولات الحوار بين الأطراف الليبية انتهت بالتوصل إلى عدة اتفاقيات وتفاهمات لتنظيم الاوضاع وفي مقدمتها الاتفاق السياسي الليبي الذي احتضنته مدينة الصخيرات والذي يشكل محطة اساسية من اجل تسوية الازمة الليبية. (النهاية)

م ر ي / ر ج



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