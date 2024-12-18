اتفاق مجلسي النواب والاعلى للدولة الليبيين على المرحلة التمهيدية لاجراء الانتخابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرباط - 18 - 12 (كونا) -- اعلن اعضاء مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة الليبيين والمجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية اليوم الاربعاء عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة التمهيدية لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتجاوز حالة الجمود السياسي.
وقالت عضو مجلس النواب سارة السويح خلال ندوة
صحفية عقب الاجتماع إن الاتفاق ينص على عدد من المقتضيات من بينها إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بناء على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 2050 لسنة 2015 وفق الصلاحيات المحددة للمجلسين.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لاعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة من اجل التواصل مع البعثة الاممية والأطراف المحلية والدولية ومن مهام هذه اللجنة مراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين مع تقديم مقترحات للتعديل اذا تحقق مزيد من التوافق.
واضافت السويح ان من مهام هذه اللجنة ايضا تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتعزز مسار الانتخابات على أن تتواصل مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق.
ونص الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتحسين المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي تتولى وضع معايير وآليات التوزيع العادل لبرامج التنمية على المحليات وكذلك وضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية وتقديم مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد.
وفي المجال الأمني نص الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة تتولى متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين مجلسي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين ومتابعة عمل لجنة (5+5) والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها بالاضافة الى تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لاعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر والموانئ.
وبخصوص المناصب السيادية نص الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة تتولى وضع معايير الترشح لهذه المناصب ووضع آلية للاختيار بين المرشحين بما يضمن تحقيق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.
وألزم الاتفاق اللجان على تقديم تقاريرها النهائية لاعتمادها من المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف على ان يعقد الاجتماع القادم للمجلسين في مدينة درنة الليبية في 19 يناير 2025 للاعلان عن بدء تنفيذ نتائج اللجان معبرة عن شكرها للمغرب على جهوده لتسهيل مساعي الاتفاق.
واحتضن المغرب سلسلة من جولات الحوار بين الأطراف الليبية انتهت بالتوصل إلى عدة اتفاقيات وتفاهمات لتنظيم الاوضاع وفي مقدمتها الاتفاق السياسي الليبي الذي احتضنته مدينة الصخيرات والذي يشكل محطة اساسية من اجل تسوية الازمة الليبية. (النهاية)
م ر ي / ر ج
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