موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 38 فلسطينيا وإصابة 203 آخرين في ثلاث مجازر ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45097 شهيدا و107244 إصابة منذ السابع من اكتوبر من العام الماضي.
الرباط - أعضاء مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة الليبيين والمجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية يعلنون التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة التمهيدية لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتجاوز حالة الجمود السياسي.
عدن - الشرطة اليمنية تعلن أنها حررت مواطنا روسيا بعد ساعات من اختطافه على يد عناصر خارجة عن القانون في محافظة أبين بجنوب اليمن.
نيودلهي - القوات البحرية الهندية تعلن مقتل 13 شخصا وإنقاذ 99 آخرين اثر اصطدام سفينة تابعة للبحرية بعبارة ركاب قبالة سواحل مومباي في ولاية (ماهاراشترا).
باريس - محكمة النقض الفرنسية تصدر قرارا برفض الطعن المقدم من قبل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بقضية (التنصت) ما يجعله مدينا بشكل نهائي في حكم إدانة هو الأول لرئيس فرنسي.
الدوحة - فريق (ريال مدريد) الإسباني يتوج بلقب كأس القارات للأندية (فيفا قطر 2024) في كرة القدم عقب فوزه على فريق (باتشوكا) المكسيكي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة القطرية. (النهاية) ر ج
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