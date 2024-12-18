موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 38 فلسطينيا وإصابة 203 آخرين في ثلاث مجازر ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45097 شهيدا و107244 إصابة منذ السابع من اكتوبر من العام الماضي.

الرباط - أعضاء مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة الليبيين والمجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية يعلنون التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة التمهيدية لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتجاوز حالة الجمود السياسي.

عدن - الشرطة اليمنية تعلن أنها حررت مواطنا روسيا بعد ساعات من اختطافه على يد عناصر خارجة عن القانون في محافظة أبين بجنوب اليمن.

نيودلهي - القوات البحرية الهندية تعلن مقتل 13 شخصا وإنقاذ 99 آخرين اثر اصطدام سفينة تابعة للبحرية بعبارة ركاب قبالة سواحل مومباي في ولاية (ماهاراشترا).

باريس - محكمة النقض الفرنسية تصدر قرارا برفض الطعن المقدم من قبل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بقضية (التنصت) ما يجعله مدينا بشكل نهائي في حكم إدانة هو الأول لرئيس فرنسي.

الدوحة - فريق (ريال مدريد) الإسباني يتوج بلقب كأس القارات للأندية (فيفا قطر 2024) في كرة القدم عقب فوزه على فريق (باتشوكا) المكسيكي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة القطرية. (النهاية) ر ج