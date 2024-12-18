يقام فـي سوق البراحةوزيرة شؤون الشباب تفتتح فعاليات ((السوق الشبابي)) لدعم المشروعات الشبابية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
افتتحت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب فعاليات «السوق الشبابي» وذلك بحضور ابراهيم القلداري مدير عام سوق البراحة، حيث يعد السوق واحدا من المبادرات التي أطلقتها وزارة شؤون الشباب بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وتجولت وزيرة شؤون الشباب في السوق الشبابي حيث التقت أصحاب المشاريع وتعرفت على منتجاتهم الإبداعية كما تبادلت أطراف الحديث معهم حول طموحاتهم المستقبلية لتنمية مشروعاتهم.
وأكدت وزيرة شؤون الشباب أن السوق الشبابي وبما يتضمنه من مشروعات شبابية رائدة، يعكس روح الشباب وإبداعهم ومشروعاتهم المتميزة التي تعكس تفكيرًا مبتكرًا وحلولًا عملية من قبل الشباب للدخول في سوق العمل مشيرًة إلى أن المشروعات الشبابية التي شاركت في السوق الشبابي تمثل قصص نجاح ورحلات من الكفاح والإبداع لأصحابها الذين قرروا تحويل أفكارهم في ريادة الأعمال إلى واقع ملموس.
وأشارت وزيرة شؤون الشباب أن الوزارة تؤمن بأهمية تمكين الشباب وتوفير البيئة المناسبة لهم ليبدعوا ويبتكروا في مختلف المجالات ولذلك تطلق وزارة شؤون الشباب وبشكل مستمر العديد من المبادرات التي تعزز من دور الشباب في ريادة الأعمال وتمهد الطريق لهم للدخول في سوق العمل مدعمين بالخبرات اللازمة لنجاحهم.
وأعربت وزيرة شؤون الشباب عن شكرها وتقديرها للقائمين على سوق البراحة على تعاونهم مع الوزارة من أجل إنجاح فعالية السوق الشبابي، ومن جانبه قال إبراهيم القلداري: «إن سوق البراحة حريص على الدخول في تعاون وثيق مع وزارة شؤون الشباب من أجل الوقوف الى جانب الشباب البحريني ودعم مشروعاتهم والترويج لها وعرضها أمام الجماهير في أحد أهم المشروعات والذي يعتبر مقصدا مهمة للجماهير والسياح».
ومن جانبهم أشاد أصحاب المشاريع بالدور الذي تقوم به وزارة شؤون الشباب في إطلاق المبادرات الداعمة لمشاريع ريادة الأعمال الشبابية مشيرين إلى أن السوق الشبابي يُعد خطوة رائدة في تمكين الشباب ودعم طموحاتهم، باعتباره منصة مبتكرة تساعدهم على تحقيق أحلامهم، وإبراز مهاراتهم، وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات ناجحة.
ويهدف السوق الشبابي إلى دعم أصحاب المشاريع الشبابية الافتراضية لامتلاك متجر في موقع متميز بهدف دعم المبادرات الشبابية وتسويقها وعرضها أمام الجماهير للتعرف على تلك المشاريع وجودتها.
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