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يقام فـي سوق البراحةوزيرة شؤون الشباب تفتتح فعاليات ((السوق الشبابي)) لدعم المشروعات الشبابية

12/18/2024 11:34:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

افتتحت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬السوق‭ ‬الشبابي‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬ابراهيم‭ ‬القلداري‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬سوق‭ ‬البراحة،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬السوق‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية‭.‬

وتجولت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الشبابي‭ ‬حيث‭ ‬التقت‭ ‬أصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬وتعرفت‭ ‬على‭ ‬منتجاتهم‭ ‬الإبداعية‭ ‬كما‭ ‬تبادلت‭ ‬أطراف‭ ‬الحديث‭ ‬معهم‭ ‬حول‭ ‬طموحاتهم‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتنمية‭ ‬مشروعاتهم‭. ‬

وأكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬الشبابي‭ ‬وبما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬مشروعات‭ ‬شبابية‭ ‬رائدة،‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬الشباب‭ ‬وإبداعهم‭ ‬ومشروعاتهم‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬تفكيرًا‭ ‬مبتكرًا‭ ‬وحلولًا‭ ‬عملية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشباب‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مشيرًة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروعات‭ ‬الشبابية‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الشبابي‭ ‬تمثل‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬ورحلات‭ ‬من‭ ‬الكفاح‭ ‬والإبداع‭ ‬لأصحابها‭ ‬الذين‭ ‬قرروا‭ ‬تحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس‭.‬

وأشارت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لهم‭ ‬ليبدعوا‭ ‬ويبتكروا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ولذلك‭ ‬تطلق‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وبشكل‭ ‬مستمر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لهم‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مدعمين‭ ‬بالخبرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لنجاحهم‭.‬

وأعربت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬البراحة‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاح‭ ‬فعالية‭ ‬السوق‭ ‬الشبابي،‭ ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬إبراهيم‭ ‬القلداري‭: ‬‮«‬إن‭ ‬سوق‭ ‬البراحة‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬تعاون‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوقوف‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬ودعم‭ ‬مشروعاتهم‭ ‬والترويج‭ ‬لها‭ ‬وعرضها‭ ‬أمام‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬المشروعات‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬مقصدا‭ ‬مهمة‭ ‬للجماهير‭ ‬والسياح‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبهم‭ ‬أشاد‭ ‬أصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬المبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬لمشاريع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬الشبابية‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬الشبابي‭ ‬يُعد‭ ‬خطوة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬ودعم‭ ‬طموحاتهم،‭ ‬باعتباره‭ ‬منصة‭ ‬مبتكرة‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلامهم،‭ ‬وإبراز‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬وتحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬الإبداعية‭ ‬إلى‭ ‬مشروعات‭ ‬ناجحة‭. ‬

ويهدف‭ ‬السوق‭ ‬الشبابي‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬أصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬الشبابية‭ ‬الافتراضية‭ ‬لامتلاك‭ ‬متجر‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬متميز‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الشبابية‭ ‬وتسويقها‭ ‬وعرضها‭ ‬أمام‭ ‬الجماهير‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬وجودتها‭.‬

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