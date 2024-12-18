جميرا خليج البحرين يحتفل بالعيد الوطني البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

احتفى‭ ‬منتجع‭ ‬جميرا‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تنظيم‭ ‬احتفالية‭ ‬متميزة‭ ‬امتدت‭ ‬يومين‭. ‬واستقبل‭ ‬المنتجع‭ ‬الفاخر‭ ‬ضيوفه‭ ‬بتجربة‭ ‬فريدة‭ ‬تجسد‭ ‬عراقة‭ ‬التراث‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬حافل‭ ‬بالفعاليات‭ ‬المميزة،‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬عروضًا‭ ‬للطهي‭ ‬الحي‭ ‬وأنشطة‭ ‬ثقافية‭ ‬تقليدية‭ ‬كفن‭ ‬الحناء‭ ‬وفتح‭ ‬المحار‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬الموسيقية‭ ‬النابضة‭ ‬بالحياة‭.‬

واستكمالًا‭ ‬لموسم‭ ‬الاحتفالات،‭ ‬يقدم‭ ‬المنتجع‭ ‬مجموعة‭ ‬استثنائية‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الاحتفالية‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬باقات‭ ‬إقامة‭ ‬حصرية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬عطلات‭ ‬جميرا‮»‬‭ ‬و«عطلات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‮»‬‭. ‬كما‭ ‬يقدم‭ ‬مطعم‭ ‬‮«‬عباب‭ ‬البحر‮»‬‭ ‬المرموق‭ ‬بوفيه‭ ‬عشاء‭ ‬فاخر‭ ‬لليلة‭ ‬الكريسماس‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬24‭ ‬ديسمبر،‭ ‬يليه‭ ‬برانش‭ ‬مميز‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الكريسماس‭. ‬ويختتم‭ ‬المنتجع‭ ‬احتفالات‭ ‬العام‭ ‬بحفل‭ ‬عشاء‭ ‬راقٍ‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬الأجواء‭ ‬الكلاسيكيّة‭ ‬المُبهرة‭ ‬للرواية‭ ‬والفيلم‭ ‬الخالدين‭ ‬‮«‬غاتسبي‭ ‬العظيم‮»‬‭ ‬وعرضًا‭ ‬موسيقيًا‭ ‬تحييه‭ ‬فرقة‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Swing ‭ ‬ Ninjas ‮»‬‭. ‬