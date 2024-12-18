جميرا خليج البحرين يحتفل بالعيد الوطني البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
احتفى منتجع جميرا خليج البحرين باليوم الوطني لمملكة البحرين، وذلك عبر تنظيم احتفالية متميزة امتدت يومين. واستقبل المنتجع الفاخر ضيوفه بتجربة فريدة تجسد عراقة التراث البحريني من خلال برنامج حافل بالفعاليات المميزة، حيث تضمن عروضًا للطهي الحي وأنشطة ثقافية تقليدية كفن الحناء وفتح المحار إلى جانب باقة من العروض الموسيقية النابضة بالحياة.
واستكمالًا لموسم الاحتفالات، يقدم المنتجع مجموعة استثنائية من التجارب الاحتفالية حيث يوفر باقات إقامة حصرية بما فيها «عطلات جميرا» و«عطلات دول مجلس التعاون الخليجي». كما يقدم مطعم «عباب البحر» المرموق بوفيه عشاء فاخر لليلة الكريسماس في يوم 24 ديسمبر، يليه برانش مميز في يوم الكريسماس. ويختتم المنتجع احتفالات العام بحفل عشاء راقٍ في ليلة رأس السنة مستوحى من الأجواء الكلاسيكيّة المُبهرة للرواية والفيلم الخالدين «غاتسبي العظيم» وعرضًا موسيقيًا تحييه فرقة « The Swing Ninjas ».
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