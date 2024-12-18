تغطية الإصدار الشهري لأذونات الخزانة الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم No . 2048 ( ISIN BH 000422 G 862) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوما تبدأ فـي 22 ديسمبر 2024 وتنتهي في 22 يونيو 2025، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.63 % مقارنة بسعر الفائدة 5.62 % للإصدار السابق بتاريخ 24 نوفمبر 2024.
وقد بلغ معدل سعر الخصم 97.233 % وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 97.127 % علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 102 % .
كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.
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