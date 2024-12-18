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تغطية الإصدار الشهري لأذونات الخزانة الحكومية

12/18/2024 11:34:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬تغطية‭ ‬الإصدار‭ ‬رقم‭ ‬ No ‭. ‬2048‭ (‬ ISIN ‭ ‬ BH 000422 G 862‭) ‬من‭ ‬أذونات‭ ‬الخزانة‭ ‬الحكومية‭ ‬الشهرية‭ ‬التي‭ ‬يصدرها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفترة‭ ‬استحقاق‭ ‬182‭ ‬يوما‭ ‬تبدأ‭ ‬فـي‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬وتنتهي‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬يونيو‭ ‬2025،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬معدل‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأذونات‭ ‬5‭.‬63 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بسعر‭ ‬الفائدة‭ ‬5‭.‬62 % ‭ ‬للإصدار‭ ‬السابق‭ ‬بتاريخ‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭.‬

وقد‭ ‬بلغ‭ ‬معدل‭ ‬سعر‭ ‬الخصم‭ ‬97.233 % ‭ ‬وتم‭ ‬قبول‭ ‬أقل‭ ‬سعر‭ ‬للمشاركة‭ ‬بواقع‭ ‬97‭.‬127 % ‭ ‬علماً‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬تغطية‭ ‬الإصدار‭ ‬بنسبة‭ ‬102 % ‭.‬

كما‭ ‬بلغ‭ ‬الرصيد‭ ‬القائم‭ ‬لأذونات‭ ‬الخزانة‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬2‭.‬110‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬

MENAFN18122024000055011008ID1109010000

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