وزير الصناعة والتجارة يشهد حفل افتتاح مجموعة من المطاعم الفاخرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكّد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أهمية‭ ‬الخطوات‭ ‬الطموحة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المطاعم‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬توسيع‭ ‬شبكات‭ ‬الأعمال‭ ‬وافتتاح‭ ‬فروع‭ ‬جديدة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المرافق‭ ‬التجارية‭ ‬والخدمية‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تضيف‭ ‬خيارات‭ ‬متميزة‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور،‭ ‬مشيراً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬مستمر‭ ‬لكافة‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات،‭ ‬عبر‭ ‬رفدها‭ ‬بكل‭ ‬المقومات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والاستمرارية‭ ‬لها‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬وأجودها‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حضور‭ ‬الوزير‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬مجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬فاخرة،‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬بيت‭ ‬الجدر،‭ ‬وشيشلر،‭ ‬ودي‭ ‬لينوز‮»‬‭ ‬الشهيرة‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬أرمادا،‭ ‬وذلك‭ ‬بمجمع‭ ‬السيتي‭ ‬سنتر‭ - ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬أرمادا‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمعنيين‭.‬

أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بالمستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬مجموعة‭ ‬المطاعم،‭ ‬والتجهيزات‭ ‬التي‭ ‬اشتملت‭ ‬عليها‭ ‬والتي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المرتادين‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬مثنياً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومبادراته‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وحرصه‭ ‬البارز‭ ‬على‭ ‬إضافة‭ ‬خيارات‭ ‬جديدة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬للجمهور‭.‬

وتعدّ‭ ‬مجموعة‭ ‬المطاعم‭ ‬‮«‬بيت‭ ‬الجدر،‭ ‬وشيشلر،‭ ‬ودي‭ ‬لينوز‮»‬‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬المطاعم‭ ‬المتعددة‭ ‬الأصناف‭ ‬حيث‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المطابخ‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والعالمية،‭ ‬وهي‭ ‬تابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬أرمادا‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬ويأتي‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬الشركة‭ ‬لزيادة‭ ‬عدد‭ ‬محلاتها‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬