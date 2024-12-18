وزير الصناعة والتجارة يشهد حفل افتتاح مجموعة من المطاعم الفاخرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكّد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أهمية الخطوات الطموحة التي يقوم بها رجال الأعمال والمستثمرون في قطاع المطاعم بمملكة البحرين عبر توسيع شبكات الأعمال وافتتاح فروع جديدة بما يسهم في تطوير المرافق التجارية والخدمية المتنوعة التي تضيف خيارات متميزة أمام الجمهور، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الدعم مستمر لكافة هذه المبادرات، عبر رفدها بكل المقومات التي من شأنها تحقيق النجاح والاستمرارية لها لتقديم أفضل الخدمات وأجودها.
جاء ذلك في إطار حضور الوزير حفل افتتاح مجموعة مطاعم فاخرة، وهي «بيت الجدر، وشيشلر، ودي لينوز» الشهيرة التابعة لمجموعة أرمادا، وذلك بمجمع السيتي سنتر - البحرين، والذي أقيم بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة أرمادا وعدد من المسؤولين والمعنيين.
أشاد الوزير بالمستوى الرفيع الذي تتميز به مجموعة المطاعم، والتجهيزات التي اشتملت عليها والتي تلبي احتياجات المرتادين من داخل مملكة البحرين وخارجها، مثنياً في الوقت ذاته على الجهود التي يبذلها القطاع الخاص ومبادراته المستمرة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وحرصه البارز على إضافة خيارات جديدة ومتنوعة للجمهور.
وتعدّ مجموعة المطاعم «بيت الجدر، وشيشلر، ودي لينوز» من فئة المطاعم المتعددة الأصناف حيث تجمع بين المطابخ الخليجية والعربية والعالمية، وهي تابعة لمجموعة أرمادا التي تمتلك مجموعة متنوعة من المحلات التجارية العالمية على مستوى مملكة البحرين ودول الخليج العربي، ويأتي حفل الافتتاح ضمن خطة الشركة لزيادة عدد محلاتها التجارية في مملكة البحرين.
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