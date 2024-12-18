كريم تنظم يوماً مليئا بالفعاليات للكباتن وعائلاتهم في عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نظمت كريم، المنصة الرائدة لتقديم الخدمات في
المنطقة، يوماً مليئا بالفعاليات للكباتن وعائلاتهم، في مبادرة لتكريم جهودهم
وعملهم المتواصل في سبيل دعم رسالة كريم في تبسيط حياة الناس في المنطقة.
وأقيم الحدث في مكان مفتوح وشمل مجموعة من
النشاطات مثل مباريات كرة القدم وكرة السلة، بالاضافة الى ألعاب ترفيهية مختلفة
للأطفال، ومناطق لللعب والترفيه.
وعلقت فرح عودة،
المدير العام لكريم في الأردن:“يشكل كباتن
كريم العمود الفقري للشركة، ويعكس هذا اليوم تقديرنا لالتزامهم وعملهم الجاد، كما
يجسد قيم كريم في العمل الأسري والتواصل المجتمعي،من خلال صنع لحظات ممتعة للكباتن
وعائلاتهم.”
ومن الجدير بالذكر بأن شركة كريم أطلقت
عملياتها في الأردن عام 2015، وقامت بتسهيل حياة الملايين من الأشخاص في
الأردن ووفرت عشرات آلاف فرص زيادة الدخل لكباتنها. واليوم، تقدم
كريم مجموعة متنوعة من الخدمات لعملائها في الأردن، بما في ذلك خدمة التنقل
التشاركي وتوصيل الطعام وتوصيل المتاجر و خدمة كريم داين آوت وخدمة التوصيل عند
الطلب للعملاء والشركات بالاضافة الى منصة التبرعات "رايت كليك" الخاصة بكريم. وكريم بلس هي
خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية على خدمات كريم التي تلبي الاحتياجات
اليومية للعملاء.
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