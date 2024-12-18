كريم تنظم يوماً مليئا بالفعاليات للكباتن وعائلاتهم في عمان

نظمت كريم، المنصة الرائدة لتقديم الخدمات في المنطقة، يوماً مليئا بالفعاليات للكباتن وعائلاتهم، في مبادرة لتكريم جهودهم وعملهم المتواصل في سبيل دعم رسالة كريم في تبسيط حياة الناس في المنطقة.



وأقيم الحدث في مكان مفتوح وشمل مجموعة من النشاطات مثل وكرة السلة، بالاضافة الى ألعاب ترفيهية مختلفة للأطفال، ومناطق لللعب والترفيه.



وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن:“يشكل كباتن كريم العمود الفقري للشركة، ويعكس هذا اليوم تقديرنا لالتزامهم وعملهم الجاد، كما يجسد قيم كريم في العمل الأسري والتواصل المجتمعي،من خلال صنع لحظات ممتعة للكباتن وعائلاتهم.”



ومن الجدير بالذكر بأن شركة كريم أطلقت عملياتها في الأردن عام 2015، وقامت بتسهيل حياة الملايين من الأشخاص في الأردن ووفرت عشرات آلاف فرص زيادة الدخل لكباتنها. واليوم، تقدم كريم مجموعة متنوعة من الخدمات لعملائها في الأردن، بما في ذلك خدمة التنقل التشاركي وتوصيل الطعام وتوصيل المتاجر و خدمة كريم داين آوت وخدمة التوصيل عند الطلب للعملاء والشركات بالاضافة الى منصة التبرعات "رايت كليك" الخاصة بكريم. وكريم بلس هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية على خدمات كريم التي تلبي الاحتياجات اليومية للعملاء.















