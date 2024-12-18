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العقار.. أزمة خانقة تحتاج تدخلات جريئة

12/18/2024 11:27:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الشنطي






عمان- ما يزال قطاع العقار، كغيره من الأطياف المشكلة للاقتصاد الوطني، يدفع ثمن التوترات الإقليمية، راضخا لحالة عدم اليقين التي تسيطر على الكثير من القطاعات.
إجراءات حكومية عدة جاءت لإنعاش القطاع الذي تكبد خسائر متتالية ودخل في أزمة خانقة جراء أسباب عدة، لكن التساؤل الأبرز هنا، هل تكفي هذه الخطوات الحكومية؟ أم يحتاج القطاع إلى المزيد من التحفيز بخطوات جريئة؟
خبراء في القطاع أكدوا لـ"الغد"، أن تراجع مؤشرات القطاع يعود لضعف القدرة الشرائية للمواطن وزيادة الأسعار المدفوعة بارتفاع كلف المواد الإنشائية.
ولفتوا إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لدعم القطاع جيدة، لكن السوق يحتاج المزيد من خلال توسيع الحوافز لتشمل دعما مباشرا لمطوري المشاريع السكنية الصغيرة والمتوسطة لتحفيز السوق، إضافة لتخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات البناء الرئيسية، مثل الحديد والإسمنت، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستثمار أراضي الخزينة.
وكانت الحكومة اتخذت إجراءات عدة لتحفيز السوق العقاري، منها إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا من رسوم التسجيل بنسبة 50 %، كما تم إعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا من رسوم التسجيل بنسبة 100 %، وإعفاء المواطنين الذين يشترون شققا لأول مرة من رسوم المسقفات بنسبة 50 % لمدة ثلاث سنوات.
وفقا للتقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، بلغ حجم التداول في السوق العقاري 6.234 مليار دينار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مسجلا انخفاضا نسبته 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.
وأشار رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان ماجد غوشة إلى تراجع النشاط العقاري في الأردن في العام 2024، مستندا إلى تقارير دائرة الإحصاءات العامة ودائرة الأراضي والمساحة التي أظهرت انخفاضا في المساحات المرخصة وحركة بيع العقارات.
وأرجع غوشة ضعف التداول العقاري إلى ضعف القدرة الشرائية، وزيادة أسعار المواد الإنشائية، مؤكدا ضرورة توسيع الحوافز الحكومية لتشمل المزيد من الدعم للمطورين والمشاريع السكنية الصغيرة والمتوسطة لتحفيز السوق.
وأكد أن نتائج هذه الحوافز لا يمكن رصدها خلال الفترة الحالية، ولكن الفترة المقبلة قد تشهد إقبالا أكبر على شراء الشقق. وإذا تم توسيع هذه المبادرات لتشمل المزيد من الحوافز الضريبية للمطورين وتوفير تمويل أكبر للمشاريع السكنية الصغيرة والمتوسطة، فإن سوق الإسكان سيشهد تحولا إيجابيا قادرا على تخطي الركود الحالي وتلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما أن تأثير القطاع لا يقتصر على توفير السكن فقط، بل يمتد إلى خلق فرص عمل وتحفيز الأنشطة المرتبطة به، مثل البناء والصناعة والخدمات.
وأضاف أن الحوافز يجب أن تشمل ضريبة المبيعات على مدخلات البناء الرئيسية مثل الحديد والإسمنت، حيث أشار إلى أن الحكومة سبق أن خفضت ضريبة المبيعات على الحديد لتصبح 8 % بدلا من 16 %.
وأكد أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستثمار أراضي الخزينة، لافتا إلى أن كلفة الأرض تشكل حوالي 30 إلى 40 % من كلفة المسكن.
وأشار إلى أهمية توحيد المرجعية الرسمية لقطاع الإسكان، وتحديث التشريعات الناظمة للقطاع بما يحفز المستثمرين على تنفيذ مشاريع سكنية تلبي احتياجات شرائح الدخل كافة.
وطالب بتخفيض ضريبة بيع العقار، البالغة 3 % من القيمة الإدارية للمسكن، التي يتحملها المواطن.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي لدائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن، أهمية الحوافز الحكومية في تعزيز حركة بيع العقارات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين خدمات دائرة الأراضي والمساحة لتسهيل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين.
وأكد الزبن أن الإعفاء من رسوم التسجيل والمسقفات أسهم في تحسين مبيعات الشقق، خصوصا تلك التي تزيد مساحتها على 150 مترا.
وأضاف أن عدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا بلغ 1283 شقة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، بزيادة قدرها 12 % مقارنة بالشهر نفسها من العام 2023، كما ارتفعت مبيعات الشقق بشكل عام بنسبة 1 % خلال الأشهر الأحد عشر الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، متوقعا زيادة مطردة في حجم التداول خلال الأشهر المقبلة.
أما فاروق الشنطي، صاحب شركة الشنطي للإسكان، فيرى أن تأثير الحوافز الحكومية بدأ يظهر على السوق، لكنه شدد على أن التحديات الكبيرة التي يواجهها السوق العقاري تتطلب مزيدا من الدعم والإجراءات المحفزة.
وتوقع الشنطي أن يحمل العام المقبل بوادر إيجابية مع ظهور نتائج ملموسة لهذه الحوافز، مؤكدا أن استمرار دعم الحكومة يمثل عاملا حاسما لتجاوز التحديات الراهنة وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والمواطنين.
وأشار إلى ضرورة تخفيض الضرائب المفروضة على مقاولي الأبنية، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب على المواد الأساسية المستخدمة في البناء، لدعم القطاع العقاري وتسريع وتيرة نموه.
من جهته، اتفق ممثل شركة أحمد العناسوة للإسكان عدي العناسوة مع سابقيه بما يتعلق بتحديات القطاع العقاري، مؤكدا أهمية الإجراءات الحكومية من جهة، وضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات من جهة أخرى.
وأكد العناسوة أهمية أن تعمل الحكومة على تخفيض قيمة رسوم الإفراز للمباني السكنية، بالإضافة إلى تقليص المدة الزمنية المطلوبة للحصول على تراخيص الإنشاءات، مع إعطاء الأولوية لشركات الإسكان، بما يضمن تسهيل العمليات وتحفيز القطاع نحو مزيد من النمو.

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