Thursday, 19 December 2024 05:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 التزامات على مقدمي خدمات الأمن السيبراني

12/18/2024 11:27:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – وضعت الحكومة خمسة التزامات على الجهات التي تسعى لتقديم خدمات الأمن السيبراني في المملكة، بعد تحقيقها لشروط محددة حتى تكون السوق المحلية في الأمن السيبراني منظمة توفير بيئة تنافسية تخدم الاقتصاد الوطني.
ووردت هذه الالتزامات والشروط في نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2024 الذي صدر في الجريدة الرسمية الشهر الماضي ويسري العمل به بعد ستين يوما من تاريخ صدروه، لتنظم أحكامه عمل أي جهة تقدم خدمة من خدمات الأمن السيبراني في المملكة، والتي تشمل أي خدمات إدارية وفنية واستشارية في مجال الأمن السيبراني، بما فيها خدمات التقييم الأمني والمراقبة والتدقيق والخدمات الاستشارية.
وأكد النظام على أن على مقدمي خدمات الأمن السيبراني تقديم الخدمات وفقا للمعايير والمتطلبات والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدمي الخدمة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
وقال النظام إن ثاني الالتزامات يتمثل في تزويد المركز الوطني للأمن السيبراني بالمعلومات أو الوثائق التي يطلبها لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.
وشدد على أهمية الالتزام بالحفاظ على السرية التامة بشأن أي معلومات أو بيانات يطلع عليها بحكم عمله أو يحصل عليها من متلقي الخدمة.
وأشار النظام إلى أن من الالتزامات أيضا الاحتفاظ بالوثائق التي يحصل عليها من متلقي الخدمة لمدة توضح بالعقد المبرم بيهما على ألا تزيد على سنتين من تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمة.
وأكد على الالتزام الخامس والذي يتمثل بإنشاء سجل خاص يتضمن اسما لمتلقي الخدمة وأسماء العاملين لديه الذين قدموا الخدمة وتاريخ تقديمها ونوعها وتفاصيلها وأي معلومات أخرى يرى مقدم الخدمة إضافتها على السجل على أن يخضع السجل لتدقيق المركز الوطني للأمن السيبراني.

MENAFN18122024000072011014ID1109009967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث