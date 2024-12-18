ظاهرتا بيع الكروكات والحوادث المفتعلة تستنزفان شركات التأمين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان- يعيش قطاع شركات التأمين المحلي على مفترق طرق في ظل تفشي ظاهرة بيع "الكروكات" والحوادث المفتعلة، إضافة إلى التلاعب بالتقارير الطبية"، وفق ما أكده عاملون في القطاع لـ"الغد".
وأوضح هؤلاء العاملون أن تفشي هذه الظاهرة تسبب بخسائر فادحة لأغلب شركات التأمين ما يهدد الكثير منها بالإفلاس ودفع بعضها إلى الانسحاب من القطاع تماما.
ودفعت هذه الظاهرة إدارات شركات التأمين العاملة في المملكة إلى دراسة إلغاء رخصة تأمين المركبات الحاصلة، عليها من الجهات الحكومية، تفاديا للخسائر الفادحة التي تتكبدها سنويا نتيجة التأمين ضد الغير.
ويرى هؤلاء العاملون أن التغلب على هذه الأزمة يتطلب من الحكومة التحرك سريعا لمعالجة الثغرات التشريعية والقانونية المتسببة في هذه الظاهرة، وإطلاق نظام تشريعي جديد وعادل لكافة الأطراف، إلى جانب وضع معايير عادلة وشفافة تحكم عملية تقدير تقارير التعويضات.
ويضاف إلى ذلك أهمية تجريم ممارسي فعل بيع "الكروكات" قانونيا، إلى جانب مكافحة حالات الحوادث المفتعلة، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بأقساط التأمين الإلزامي التي بقيت ثابته منذ عام 2010 بالرغم من التضخم وزيادة أسعار الإصلاح والقطع، وبالإضافة إلى زيادة تكاليف العلاج الصحي.
وانسحبت 3 شركات من حوالي 20 شركة في قطاع التأمين خلال السنة الأخيرة، حيث إن 10 شركات حاليا فقط ما تزال تعمل بسياسة التأمين الإلزامي.
وتشير أرقام البنك المركزي إلى أن إجمالي أقساط التأمين حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام قد بلغت 603 ملايين دينار، مرتفعة بقرابة 28 مليون دينار مقارنة بنهاية أيلول من 2023، عندما وصلت قيمة هذه الأقساط إلى 575 مليون دينار.
واستحوذ تأمين المركبات خلال هذه الفترة على النسبة الكبرى من أقساط التأمين بقيمة بلغت201 مليون دينار، ثم حلّ التأمين الطبي في المرتبة الثانية من ناحية الأقساط وبفارق بسيط عن تأمين المركبات بواقع 191 مليون دينار تقريبا.
من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بقيمة 25 مليون دينار، ووصلت بالتالي إلى 393 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، إذ بلغت في ذلك الوقت قرابة 368 مليون دينار.
وكما هو الحال في الأقساط، استحوذ تأمين المركبات على الحصة الكبرى من التعويضات المدفوعة بنهاية أيلول من العام الحالي بقرابة 48.3 % ووصلت قيمة هذه التعويضات إلى 190 مليون دينار تقريبا، ليأتي التأمين الطبي ثانيا في القائمة بـ145 مليون دينار وبقرابة 37 % من هذه التعويضات.
وأوضح مدير عام أحد شركات التأمين المحلية ناصر الديك لـ"الغد"، أن قطاع شركات التأمين في الأردن يعاني بشدة من انتشار ظاهرة بيع "الكروكات" والحوادث المفتعلة، حيث ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة حجم القضايا المنظورة على شركات التأمين نتيجة لتقارير "الكروكات" المفتعلة.
وبين الديك أن شركات التأمين نتيجة لهذه الظاهرة ترتب عليها تقارير خبرة وتعويضات مرتفعة من قبل القضاء، حيث إن أغلب القضايا المنظورة في هذا الخصوص يتم الحكم عليها وفق مخططات كروكية عشوائية دون كشف حقيقي ملموس للتأكد من مدى صحة الأضرار من عدمها، لافتا إلى إنه لا يتاح لشركات التأمين الاعتراض على تقديرات المحاكم للتعويضات التي يستحقها المتقدمون بتقارير "الكروكات".
وأكد الديك أن هذه الظاهرة رتبت أعباء مالية كبيرة على شركات التأمين، حيث باتت أغلب الشركات التأمين على مفترق طرق وتتعرض حاليا للخسائر واستنزاف مالي كبير، نتيجة ارتفاع قيمة التعويضات اللازمة لتقارير "الكروكات"، مشيرا إلى انسحاب عدد من الشركات من القطاع.
وأشار الديك إلى أن قطاع التأمين من القطاعات الاقتصادية المهمة في تكريس منظومة الحماية الاجتماعية، منوها إلى أن استمرار هذه الظاهرة دون حل وتحرك من قبل الجهات الحكومية قد يضر بمنظومة الحماية الاجتماعية.
ومن أجل التغلب على هذه الظاهرة، دعا الديك الحكومة إلى ضرورة التحرك السريع لمعالجة الثغرات التشريعية والقانونية المتسببة في هذه الظاهرة، وإطلاق نظام تشريعي جديد وعادل لكافة الأطراف، إلى جانب وضع معايير عادلة وشفافة تحكم عملية تقدير تقارير التعويضات.
من جانبه قال خبير التأمين محمود عبابنة، "الأزمة التي طفت على السطح فيما يتعلق بالشكوى ذات الوجهين، وأقصد شكوى المواطن المتضرر من حوادث السيارات من الحصول على التعويض والشكوى من قبل شركات التأمين بأنها تتعرض للخسارة، وفيما يتعلق بفرع التأمين الإلزامي له أسباب ويجب التصدي لكل سبب من هذه الأسباب، فلا يمكن أن نسمح بإفلاس شركات التأمين، وقد حصل ذلك لعدد من الشركات ، وبنفس الوقت لا يمكن إلا أن نحافظ على حق المؤمن لهم ذوي النية الحسنة".
وأضاف العبابنة، "إن المشكلة التي يتعرض لها قطاع التأمين حاليا تكمن في المطالبات المشبوهة، والتي تتمثل بشراء "الكروكات" بثمن بخس من الشخص الذي تعرض لحادث سير، وبعد ذلك يتم مطالبة الشركات بمبالغ باهظة، وكذلك بتقديم المطالبات بناء على حوادث مفتعلة وغير صحيحة".
وتابع، "إن هذه المطالبات المشبوهة تعرض شركات التأمين لنزف مستمر لدرجة أن هناك كثيرا من الشركات استنكفت عن ممارسة التأمين الإلزامي".
ويرى العبابنة أن حالات الكشف عن السيارة المتضررة تأتي دائما مبالغ بها، كون أن الخبير منتخب من المحكمة ولكنه يذهب مع المتضرر بالكشف عن السيارة وقد يتعاطف بعضهم مع المتضرر، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة أن تكون أقساط التأمين الإلزامي تتناسب مع قيمة السيارة ومع سجل المؤمن لهم فيما يتعلق بعدد الحوادث والمطالبات التي كان له علاقة بها.
ويرى العبابنة أن حل الأزمة التي يعاني منها قطاع التأمين يتطلب مكافحة ظاهرة شراء "الكروكات" وتجريم هذه الفعل قانوينا، بالإضافة إلى مكافحة حالات الحوادث المفتعلة، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بأقساط التأمين الإلزامي التي بقيت ثابتة منذ عام 2010، بالرغم من التضخم وزيادة أسعار الإصلاح والقطع، وبالإضافة إلى زيادة تكاليف العلاج الصحي.
ولفت العبابنة إلى أن هناك مشكلة أخرى يواجهها قطاع التأمين تتمثل بالتقارير الطبية ومدى شفافيتها فيما يتعلق بنسبة العجز، مطالبا بوجوب التشديد على التقارير الطبية التي تحدد نسبة العجز، وألا تدخل بها أي نوع من الوساطات أو المجاملات.
وطالب في هذا الصدد بأهمية وجود آلية لتشكيل لجان طبية خاصة بإصابات التأمين على غرار اللجان المشكلة في دائرة الضمان الاجتماعي، كما أرى أن تكون أقساط التأمين الإلزامي تتناسب مع قيمة السيارة ومع سجل المؤمن لهم فيما يتعلق بعدد الحوادث والمطالبات التي كان له علاقة بها، واتفق مصدر عامل في القطاع مع سابقيه، وقد فضل عدم ذكره، بأن انتشار ظاهرة بيع "الكروكات" والحوادث المفتعلة، مبينا أن ذلك عرض الشركات العاملة في قطاع التأمين الإلزامي إلى استنزاف مستمر في ظل تفاقم خسائره نتيجة لهذه الظاهرة.
وأكد هذا المصدر أن الأزمة التي يعانيها القطاع دفعت بالكثير من شركات تأمين في الآونة الأخيرة بالخروج من السوق، مما أثر سلباً على الأوضاع المالية للعديد من الشركات الأخرى نتيجة زيادة حصتها من هذا النوع من التأمين.
وأشار المصدر إلى أن خروج الشركات من السوق بسبب خسائر التأمين الإلزامي أدى إلى انتقال العبء إلى الشركات الأخرى، والتي كانت تاريخياً تتمتع بأوضاع مالية مستقرة مما أدى إلى تراجع أدائها.
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