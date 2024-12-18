Thursday, 19 December 2024 05:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ظاهرتا بيع الكروكات والحوادث المفتعلة تستنزفان شركات التأمين

12/18/2024 11:27:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- يعيش قطاع شركات التأمين المحلي على مفترق طرق في ظل تفشي ظاهرة بيع "الكروكات" والحوادث المفتعلة، إضافة إلى التلاعب بالتقارير الطبية"، وفق ما أكده عاملون في القطاع لـ"الغد".
وأوضح هؤلاء العاملون أن تفشي هذه الظاهرة تسبب بخسائر فادحة لأغلب شركات التأمين ما يهدد الكثير منها بالإفلاس ودفع بعضها إلى الانسحاب من القطاع تماما.
ودفعت هذه الظاهرة إدارات شركات التأمين العاملة في المملكة إلى دراسة إلغاء رخصة تأمين المركبات الحاصلة، عليها من الجهات الحكومية، تفاديا للخسائر الفادحة التي تتكبدها سنويا نتيجة التأمين ضد الغير.
ويرى هؤلاء العاملون أن التغلب على هذه الأزمة يتطلب من الحكومة التحرك سريعا لمعالجة الثغرات التشريعية والقانونية المتسببة في هذه الظاهرة، وإطلاق نظام تشريعي جديد وعادل لكافة الأطراف، إلى جانب وضع معايير عادلة وشفافة تحكم عملية تقدير تقارير التعويضات.
ويضاف إلى ذلك أهمية تجريم ممارسي فعل بيع "الكروكات" قانونيا، إلى جانب مكافحة حالات الحوادث المفتعلة، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بأقساط التأمين الإلزامي التي بقيت ثابته منذ عام 2010 بالرغم من التضخم وزيادة أسعار الإصلاح والقطع، وبالإضافة إلى زيادة تكاليف العلاج الصحي.
وانسحبت 3 شركات من حوالي 20 شركة في قطاع التأمين خلال السنة الأخيرة، حيث إن 10 شركات حاليا فقط ما تزال تعمل بسياسة التأمين الإلزامي.
وتشير أرقام البنك المركزي إلى أن إجمالي أقساط التأمين حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام قد بلغت 603 ملايين دينار، مرتفعة بقرابة 28 مليون دينار مقارنة بنهاية أيلول من 2023، عندما وصلت قيمة هذه الأقساط إلى 575 مليون دينار.
واستحوذ تأمين المركبات خلال هذه الفترة على النسبة الكبرى من أقساط التأمين بقيمة بلغت201 مليون دينار، ثم حلّ التأمين الطبي في المرتبة الثانية من ناحية الأقساط وبفارق بسيط عن تأمين المركبات بواقع 191 مليون دينار تقريبا.
من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بقيمة 25 مليون دينار، ووصلت بالتالي إلى 393 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، إذ بلغت في ذلك الوقت قرابة 368 مليون دينار.
وكما هو الحال في الأقساط، استحوذ تأمين المركبات على الحصة الكبرى من التعويضات المدفوعة بنهاية أيلول من العام الحالي بقرابة 48.3 % ووصلت قيمة هذه التعويضات إلى 190 مليون دينار تقريبا، ليأتي التأمين الطبي ثانيا في القائمة بـ145 مليون دينار وبقرابة 37 % من هذه التعويضات.
وأوضح مدير عام أحد شركات التأمين المحلية ناصر الديك لـ"الغد"، أن قطاع شركات التأمين في الأردن يعاني بشدة من انتشار ظاهرة بيع "الكروكات" والحوادث المفتعلة، حيث ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة حجم القضايا المنظورة على شركات التأمين نتيجة لتقارير "الكروكات" المفتعلة.
وبين الديك أن شركات التأمين نتيجة لهذه الظاهرة ترتب عليها تقارير خبرة وتعويضات مرتفعة من قبل القضاء، حيث إن أغلب القضايا المنظورة في هذا الخصوص يتم الحكم عليها وفق مخططات كروكية عشوائية دون كشف حقيقي ملموس للتأكد من مدى صحة الأضرار من عدمها، لافتا إلى إنه لا يتاح لشركات التأمين الاعتراض على تقديرات المحاكم للتعويضات التي يستحقها المتقدمون بتقارير "الكروكات".
وأكد الديك أن هذه الظاهرة رتبت أعباء مالية كبيرة على شركات التأمين، حيث باتت أغلب الشركات التأمين على مفترق طرق وتتعرض حاليا للخسائر واستنزاف مالي كبير، نتيجة ارتفاع قيمة التعويضات اللازمة لتقارير "الكروكات"، مشيرا إلى انسحاب عدد من الشركات من القطاع.
وأشار الديك إلى أن قطاع التأمين من القطاعات الاقتصادية المهمة في تكريس منظومة الحماية الاجتماعية، منوها إلى أن استمرار هذه الظاهرة دون حل وتحرك من قبل الجهات الحكومية قد يضر بمنظومة الحماية الاجتماعية.
ومن أجل التغلب على هذه الظاهرة، دعا الديك الحكومة إلى ضرورة التحرك السريع لمعالجة الثغرات التشريعية والقانونية المتسببة في هذه الظاهرة، وإطلاق نظام تشريعي جديد وعادل لكافة الأطراف، إلى جانب وضع معايير عادلة وشفافة تحكم عملية تقدير تقارير التعويضات.
من جانبه قال خبير التأمين محمود عبابنة، "الأزمة التي طفت على السطح فيما يتعلق بالشكوى ذات الوجهين، وأقصد شكوى المواطن المتضرر من حوادث السيارات من الحصول على التعويض والشكوى من قبل شركات التأمين بأنها تتعرض للخسارة، وفيما يتعلق بفرع التأمين الإلزامي له أسباب ويجب التصدي لكل سبب من هذه الأسباب، فلا يمكن أن نسمح بإفلاس شركات التأمين، وقد حصل ذلك لعدد من الشركات ، وبنفس الوقت لا يمكن إلا أن نحافظ على حق المؤمن لهم ذوي النية الحسنة".
وأضاف العبابنة، "إن المشكلة التي يتعرض لها قطاع التأمين حاليا تكمن في المطالبات المشبوهة، والتي تتمثل بشراء "الكروكات" بثمن بخس من الشخص الذي تعرض لحادث سير، وبعد ذلك يتم مطالبة الشركات بمبالغ باهظة، وكذلك بتقديم المطالبات بناء على حوادث مفتعلة وغير صحيحة".
وتابع، "إن هذه المطالبات المشبوهة تعرض شركات التأمين لنزف مستمر لدرجة أن هناك كثيرا من الشركات استنكفت عن ممارسة التأمين الإلزامي".
ويرى العبابنة أن حالات الكشف عن السيارة المتضررة تأتي دائما مبالغ بها، كون أن الخبير منتخب من المحكمة ولكنه يذهب مع المتضرر بالكشف عن السيارة وقد يتعاطف بعضهم مع المتضرر، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة أن تكون أقساط التأمين الإلزامي تتناسب مع قيمة السيارة ومع سجل المؤمن لهم فيما يتعلق بعدد الحوادث والمطالبات التي كان له علاقة بها.
ويرى العبابنة أن حل الأزمة التي يعاني منها قطاع التأمين يتطلب مكافحة ظاهرة شراء "الكروكات" وتجريم هذه الفعل قانوينا، بالإضافة إلى مكافحة حالات الحوادث المفتعلة، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بأقساط التأمين الإلزامي التي بقيت ثابتة منذ عام 2010، بالرغم من التضخم وزيادة أسعار الإصلاح والقطع، وبالإضافة إلى زيادة تكاليف العلاج الصحي.
ولفت العبابنة إلى أن هناك مشكلة أخرى يواجهها قطاع التأمين تتمثل بالتقارير الطبية ومدى شفافيتها فيما يتعلق بنسبة العجز، مطالبا بوجوب التشديد على التقارير الطبية التي تحدد نسبة العجز، وألا تدخل بها أي نوع من الوساطات أو المجاملات.
وطالب في هذا الصدد بأهمية وجود آلية لتشكيل لجان طبية خاصة بإصابات التأمين على غرار اللجان المشكلة في دائرة الضمان الاجتماعي، كما أرى أن تكون أقساط التأمين الإلزامي تتناسب مع قيمة السيارة ومع سجل المؤمن لهم فيما يتعلق بعدد الحوادث والمطالبات التي كان له علاقة بها، واتفق مصدر عامل في القطاع مع سابقيه، وقد فضل عدم ذكره، بأن انتشار ظاهرة بيع "الكروكات" والحوادث المفتعلة، مبينا أن ذلك عرض الشركات العاملة في قطاع التأمين الإلزامي إلى استنزاف مستمر في ظل تفاقم خسائره نتيجة لهذه الظاهرة.
وأكد هذا المصدر أن الأزمة التي يعانيها القطاع دفعت بالكثير من شركات تأمين في الآونة الأخيرة بالخروج من السوق، مما أثر سلباً على الأوضاع المالية للعديد من الشركات الأخرى نتيجة زيادة حصتها من هذا النوع من التأمين.
وأشار المصدر إلى أن خروج الشركات من السوق بسبب خسائر التأمين الإلزامي أدى إلى انتقال العبء إلى الشركات الأخرى، والتي كانت تاريخياً تتمتع بأوضاع مالية مستقرة مما أدى إلى تراجع أدائها.

MENAFN18122024000072011014ID1109009966

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث