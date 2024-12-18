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لا مخصصات لـشركة المطارات.. فهل تتجه الحكومة لخصخصتها؟

12/18/2024 11:27:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان – يثير خلو مشروع قانون الموازنة العامة من أي مخصصات لشركة المطارات الأردنية تساؤلات حول إمكانية وجود توجه حكومي لخصخصة الشركة، فيما تضمنت موازنة إعادة التقدير للعام الحالي ( 8.361.000 ) مليون دينار نفقات جارية ورأسمالية.
وحاولت "الغد " اكثر من مرة، وعبر أكثر من وسيلة التواصل مع إدارة الشركة للاستفسار عن سبب خلو مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، من أي مخصصات للشركة من دون استجابة.
وكان مجلس الوزراء قرر في 2008/5/27، الموافقة على إنشاء شركة المطارات الأردنية كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة، حيث تأسست الشركة بتاريخ 2008/12/28، كشركة مساهمة خاصة محدودة، وتم تسجيلها تحت رقم (601) لدى دائرة مراقبة الشركات.
وحسب قرار مجلس الوزراء، فإن إنشاء الشركة جاء "تنفيذا لخطة الحكومة بإعادة هيكلة قطاع الطيران المدني، انطلاقا من أهمية الفصل بين إدارة وتشغيل المطارات من جهة، وتنظيم قطاع الطيران من جهة أخرى، حيث كانت مسؤولية إدارة المطارات وتنظيم قطاع الطيران في السابق مناطة بجهة واحدة هي هيئة تنظيم الطيران المدني".
ومن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الشركة بقاء قرار تحديد استخدام مطار(عمان المدني) الصادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني في 2017/11/7، الذي يعتبر أحد أهم المعوقات الرئيسية في إعادة تشغيل مطار عمان المدني، حيث أدى هذا القرار إلى انخفاض حاد وكبير في حركة الطيران وأعداد المسافرين وبشكل شبه كامل، وبالوقت ذاته، فإن هذا القرار حال دون قدرة الشركة على استقطاب مستشارين ومشغلين طيران جدد لمطار عمان المدني، علما أن العديد من المستثمرين أخلو المواقع المستثمرة في مطار عمان المدني.
وبالرغم من المخاطبات والمحاولات المتعددة، لم تتمكن الشركة حتى تاريخ (إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل)، من توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المدرج والمرافق الجوية لمطار عمان المدني، والمقدرة بنحو (25) مليون دينار، حيث إن المخصصات المرصودة في موازنة الشركة للمشاريع الرأسمالية محدودة جدا، ولا تمكن الشركة من السير بإجراءات تنفذ المشاريع المطلوبة.
كما أن من التحديات والمعوقات محدودية مواقف الطائرات، حيث تشغل شركة المطارات الأردنية ما نسبته (25 %) فقط، من المساحات المخصصة للمراسي (باستثناء منطقة الجلف)، فضلا عن حالة الطرق المحيطة بالمطار والحاجة إلى حلول مرورية.
وتتمثل مهام الشركة في إدارة وتشغيل مطار عمان المدني. وإدارة وتشغيل مركز تسهيلات الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي. واستثمار الأراضي الحكومية المحيطة بالموقع المستثمر من قبل مجموعة المطار الدولي في مطار الملكة علياء الدولي، واستثمار مرافق مطار عمان المدني في ماركا.

MENAFN18122024000072011014ID1109009965

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