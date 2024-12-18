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فينيسيوس بعد نيل جائزة ذا بيست: أرغب في اللعب لوقت طويل مع ريال مدريد

12/18/2024 11:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن- استغل البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الفائز أول من أمس في الدوحة، بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، هذه المناسبة للتأكيد علانية بأنه يود اللعب "لوقت طويل في صفوف أفضل فريق في العالم".
وساهم فينيسيوس بقوة في الموسم الناجح لريال مدريد الذي شهد حصد دوري الأبطال والليجا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني، كما بات الفريق على مسافة خطوة من الفوز بكأس الإنتركونتننتال، وبات أول لاعب برازيلي يفوز بهذه الجائزة بعد أسابيع معدودة من حلوله ثانيا في جائزة الكرة الذهبية خلف الإسباني رودري هرنانديز.
وأكد اللاعب: "كان الوصول إلى هنا أمرا يبدو مستحيلا لكنه مهم جدا بالنسبة لي. ترعرعت وأنا أشاهد الفقر والعنف، وصولي إلى هنا شيء مهم للغاية بالنسبة لي ويجعل الكثير من الأطفال يرون كل شيء ممكنا".
وتذكر فيني الأشخاص الذين مر بهم حتى فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم، مضيفا: "أود أن أتوجه بالشكر لكل من منحوني أصواتهم، المدرب واللاعبين والصحفيين. أشكر عائلتي التي تخلت عن أحلامها كي أحيا أنا وأصل إلى هنا".
واستطرد: "أشكر أيضا الرئيس (فلورنتينو بيريز) وخوسيه أنخل (سانشيز المدير التنفيذي للنادي) والمدرب كارلو (أنشيلوتي) الذي لطالما ساعدني كثيرا. وكذلك جوني كالافات (رئيس طاقم الكشافين) على ثقته في حينما كان عمري بالكاد 16 عاما. نجحت في إظهار أنه بوسعي صناعة الفارق وتحقيق أشياء عظيمة في الموسم. أتمنى مواصلة اللعب لوقت طويل في ريال مدريد، وهو أفضل فريق في العالم، أنا ممتن أيضا لفلامنجو وكل لاعبي منتخب البرازيل".
ويخلف ميسي في جائزة الأفضل الأرجنتيني ليو ميسي الذي فاز بها في آخر نسختين، ويملك إجمالا ثلاث جوائز أفضل لاعب، بفارق واحدة عن البرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وساهم فينيسيوس في تتويج فريقه المدريدي بأربعة ألقاب في العام الحالي 2024 وهي كأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.
وسجل فينيسيوس 24 هدفًا خلال 39 مباراة خاضها في جميع البطولات مع ريال مدريد، ومن أبرز إنجازاته تسجيل هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا في شباك بوروسيا دورتموند، مع إحرازه ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.
وبات فينيسيوس جونيور أول برازيلي يفوز بجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم منذ العام 2007، حينما توج ريكاردو كاكا بالجائزة، وهو أول برازيلي يفوز بها تحت مسمى "ذا بيست".
تم ترشيح 11 لاعباً في البداية لجائزة "ذا بيست"، بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء لإنجازاتهم في الفترة ما بين 21 آب (أغسطس) 2023 و10 آب (أغسطس) 2024.
من بين هذه القائمة المختصرة، صوَّت على الجائزة كلٌّ من الفئات التالية، مدربو المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة المنتخبات الوطنية للرجال، الصحفيون الكرويون، والمشجعون الذين صوتوا على موقع فيفا الرسمي. وقد اختار المصوتون 3 أشخاص من المرشحين، الأول، والثاني، والثالث، حيث يتم منح 5 نقاط للمركز الأول، و3 نقاط للمركز الثاني، ونقطة واحدة للمركز الثالث، علما بأن قادة المنتخبات الوطنية لا يستطيعون التصويت لأنفسهم.
وبحسب الموقع الرسمي لفيفا ، فإن كل مجموعة من هذه الفئات الأربع للمصوتين (المدربون، وقادة المنتخبات، والصحفيون، والجماهير) تشكل 25 % من إجمالي الأصوات، بغض النظر عن عدد المصوتين الإجمالي لكل فئة ويتم منح جائزة ذا بيست لأكثر شخص حصل على نقاط في عملية التصويت.
وفي حال تساوي شخصين أو أكثر في عدد النقاط، فيتم منح الجائزة لأكثر لاعب حل في الترتيب الأول خلال عملية التصويت ضمن فئته الخاصة، يكون قادة المنتخبات هم العامل الحاسم، مع الحرص على مراقبة عملية التصويت عبر مراقبين مستقلين.
من جهته، فاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب.
وقاد أنشيلوتي الريال لتحقيق دوري الأبطال والدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني.
وقال كارليتو مازحا: "أرى هنا وجوها كثيرة مألوفة للاعبين دربتهم. شرف كبير لي الحصول على هذا التقدير من الفيفا. شكرا لرئيسه، أود مشاركة هذه الجائزة مع فريقي ورئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي منحني الفرصة للاستمرار في تدريب أفضل فريق على مستوى العالم، وأيضا اللاعبين الذين يصغون إلي ليس دائما لكنهم يفعلون أحيانا".
وأضاف: "أشكر أسرتي، وزوجتي على منحي الهدوء والحب المهمين للغاية في هذا العمل. أمضيت 48 عاما في كرة القدم وقد منحتني الكثير من المشاعر، تكون إيجابية أحيانا وسلبية أحيانا أخرى، لكنها السبب الأبرز وراء استمراري بعد كل هذه الأعوام".
وفاز أنشيلوتي بهذه الجائزة للمرة الأولى خلفا للإسباني بيب جوارديولا، وتأتي بعد أسابيع من حصوله على جائزة يوهان كرويف في جوائز "الكرة الذهبية". كما أنه أصبح أول مدرب إيطالي يفوز بجائزة أفضل مدرب في "ذا بيست" منذ حصول مواطنه كلاوديو رانييري عليها في 2016.
ولدى السيدات، احتفظت نجمة برشلونة ومنتخب إسبانيا أيتانا بونماتي باللقب الذي نالته العام الماضي، وباتت سادس لاعبة تحرز الجائزة أكثر من مرة بعد ميا هام وكارلي لويد والبرازيلية مارتا وبيرجيت برينتس وزميلتها أليكسيا بوتياس.
وتفوقت بونماتي على 15 مرشحة بجمعها 52 نقطة متفوقة على لاعبة شنغهاي شينغلي الصيني الدولية الزامبية باربرا باندا (39) وزميلتها في النادي الكاتالوني الدولية النرويجية كارولين جراهام هانسن (37).
وحققت بونماتي موسمًا آخر مليئا بالألقاب بقميص النادي والمنتخب، حيث سجلت هدفًا في المباراة النهائية عندما فازت إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية للسيدات، وكررت هذا الإنجاز على مستوى الأندية مع برشلونة، بتحقيق لقب آخر لدوري أبطال أوروبا للسيدات.
وحصلت اللاعبة البالغة من العمر 26 عامًا على لقب أفضل لاعبة في البطولة الأخيرة لدوري الأبطال، وساهمت في قيادة فريقها الى تحقيق الثلاثية المحلية، وفازت بعدد كبير من الألقاب الأخرى خلال الموسم.
وقالت بونماتي: "أنا ممتنة وسعيدة بنيل هذه الجائزة، هذا عمل الفريق وحققنا كل شيء مع برشلونة والمنتخب. كان عاما مذهلا وأشكر دائما من يساعدني أن أكون افضل سواء في النادي أو المنتخب، الجهاز الفني واللاعبات اللاتي لولاهن لما كنت انا اللاعبة التي عليها اليوم".
وكانت جائزة أفضل مدربة من نصيب الانجليزية إيما هايس (تشلسي الانجليزي/منتخب الولايات المتحدة).
ونال حارس عرين أستون فيلا الانجليزي ومنتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز جائزة افضل حارس، فيما كانت جائزة السيدات من نصيب حارسة المرمى المخضرمة الأميركية أليسا نايهر.
وكسبت النجمة البرازيلية مارتا الجائزة التي تحمل اسمها "مارتا" والخاصة بأفضل هدف في فئة السيدات بهدفها في مرمى جامايكا، فيما نال جناح مانشستر يونايتد الانجليزي ومنتخب الأرجنتين أليخاندرو جارناتشو جائزة بوشكاش بهدفه المذهل في شباك إيفرتون في الدوري.
وعادت جائزة فيفا للمشجعين للطفل البرازيلي جييرمي غاندرا مورا، واللعب النظيف للاعب إنترناسيونال البرازيلي تياجو مايا.
أما التشكيلة المثالية للرجال فجاءت كالتالي: إيميليانو مارتينيظ (الأرجنتين)، داني كارفاخال (إسبانيا)، روبن دياز (البرتغال)، أنتونيو روديجر (ألمانيا)، وليام ساليبا (فرنسا)، رودري (إسبانيا)، جود بيلينجهام (إنجلترا)، توني كروس (ألمانيا)، لامين يامال (إسبانيا)، إيرلينج هالاند (النرويج)، فينيسيوس جونيور (البرازيل).-(وكالات)

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