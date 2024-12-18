فينيسيوس بعد نيل جائزة ذا بيست: أرغب في اللعب لوقت طويل مع ريال مدريد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن- استغل البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد
الفائز أول من أمس في الدوحة، بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب
في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا)، هذه المناسبة للتأكيد علانية بأنه يود اللعب "لوقت طويل في صفوف أفضل فريق في العالم".
وساهم فينيسيوس بقوة في الموسم الناجح لريال مدريد الذي شهد حصد دوري الأبطال والليجا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني، كما بات الفريق على مسافة خطوة من الفوز بكأس الإنتركونتننتال، وبات أول لاعب برازيلي يفوز بهذه الجائزة بعد أسابيع معدودة من حلوله ثانيا في جائزة الكرة الذهبية خلف الإسباني رودري هرنانديز.
وأكد اللاعب: "كان الوصول إلى هنا أمرا يبدو مستحيلا لكنه مهم جدا بالنسبة لي. ترعرعت وأنا أشاهد الفقر والعنف، وصولي إلى هنا شيء مهم للغاية بالنسبة لي ويجعل الكثير من الأطفال يرون كل شيء ممكنا".
وتذكر فيني الأشخاص الذين مر بهم حتى فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم، مضيفا: "أود أن أتوجه بالشكر لكل من منحوني أصواتهم، المدرب واللاعبين والصحفيين. أشكر عائلتي التي تخلت عن أحلامها كي أحيا أنا وأصل إلى هنا".
واستطرد: "أشكر أيضا الرئيس (فلورنتينو بيريز) وخوسيه أنخل (سانشيز المدير التنفيذي للنادي) والمدرب كارلو (أنشيلوتي) الذي لطالما ساعدني كثيرا. وكذلك جوني كالافات (رئيس طاقم الكشافين) على ثقته في حينما كان عمري بالكاد 16 عاما. نجحت في إظهار أنه بوسعي صناعة الفارق وتحقيق أشياء عظيمة في الموسم. أتمنى مواصلة اللعب لوقت طويل في ريال مدريد، وهو أفضل فريق في العالم، أنا ممتن أيضا لفلامنجو وكل لاعبي منتخب البرازيل".
ويخلف ميسي في جائزة الأفضل الأرجنتيني ليو ميسي الذي فاز بها في آخر نسختين، ويملك إجمالا ثلاث جوائز أفضل لاعب، بفارق واحدة عن البرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وساهم فينيسيوس في تتويج فريقه المدريدي بأربعة ألقاب في العام الحالي 2024 وهي كأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.
وسجل فينيسيوس 24 هدفًا خلال 39 مباراة خاضها في جميع البطولات مع ريال مدريد، ومن أبرز إنجازاته تسجيل هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا في شباك بوروسيا دورتموند، مع إحرازه ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.
وبات فينيسيوس جونيور أول برازيلي يفوز بجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم منذ العام 2007، حينما توج ريكاردو كاكا بالجائزة، وهو أول برازيلي يفوز بها تحت مسمى "ذا بيست".
تم ترشيح 11 لاعباً في البداية لجائزة "ذا بيست"، بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء لإنجازاتهم في الفترة ما بين 21 آب (أغسطس) 2023 و10 آب (أغسطس) 2024.
من بين هذه القائمة المختصرة، صوَّت على الجائزة كلٌّ من الفئات التالية، مدربو المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة المنتخبات الوطنية للرجال، الصحفيون الكرويون، والمشجعون الذين صوتوا على موقع فيفا الرسمي. وقد اختار المصوتون 3 أشخاص من المرشحين، الأول، والثاني، والثالث، حيث يتم منح 5 نقاط للمركز الأول، و3 نقاط للمركز الثاني، ونقطة واحدة للمركز الثالث، علما بأن قادة المنتخبات الوطنية لا يستطيعون التصويت لأنفسهم.
وبحسب الموقع الرسمي لفيفا ، فإن كل مجموعة من هذه الفئات الأربع للمصوتين (المدربون، وقادة المنتخبات، والصحفيون، والجماهير) تشكل 25 % من إجمالي الأصوات، بغض النظر عن عدد المصوتين الإجمالي لكل فئة ويتم منح جائزة ذا بيست لأكثر شخص حصل على نقاط في عملية التصويت.
وفي حال تساوي شخصين أو أكثر في عدد النقاط، فيتم منح الجائزة لأكثر لاعب حل في الترتيب الأول خلال عملية التصويت ضمن فئته الخاصة، يكون قادة المنتخبات هم العامل الحاسم، مع الحرص على مراقبة عملية التصويت عبر مراقبين مستقلين.
من جهته، فاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب.
وقاد أنشيلوتي الريال لتحقيق دوري الأبطال والدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني.
وقال كارليتو مازحا: "أرى هنا وجوها كثيرة مألوفة للاعبين دربتهم. شرف كبير لي الحصول على هذا التقدير من الفيفا. شكرا لرئيسه، أود مشاركة هذه الجائزة مع فريقي ورئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي منحني الفرصة للاستمرار في تدريب أفضل فريق على مستوى العالم، وأيضا اللاعبين الذين يصغون إلي ليس دائما لكنهم يفعلون أحيانا".
وأضاف: "أشكر أسرتي، وزوجتي على منحي الهدوء والحب المهمين للغاية في هذا العمل. أمضيت 48 عاما في كرة القدم وقد منحتني الكثير من المشاعر، تكون إيجابية أحيانا وسلبية أحيانا أخرى، لكنها السبب الأبرز وراء استمراري بعد كل هذه الأعوام".
وفاز أنشيلوتي بهذه الجائزة للمرة الأولى خلفا للإسباني بيب جوارديولا، وتأتي بعد أسابيع من حصوله على جائزة يوهان كرويف في جوائز "الكرة الذهبية". كما أنه أصبح أول مدرب إيطالي يفوز بجائزة أفضل مدرب في "ذا بيست" منذ حصول مواطنه كلاوديو رانييري عليها في 2016.
ولدى السيدات، احتفظت نجمة برشلونة ومنتخب إسبانيا أيتانا بونماتي باللقب الذي نالته العام الماضي، وباتت سادس لاعبة تحرز الجائزة أكثر من مرة بعد ميا هام وكارلي لويد والبرازيلية مارتا وبيرجيت برينتس وزميلتها أليكسيا بوتياس.
وتفوقت بونماتي على 15 مرشحة بجمعها 52 نقطة متفوقة على لاعبة شنغهاي شينغلي الصيني الدولية الزامبية باربرا باندا (39) وزميلتها في النادي الكاتالوني الدولية النرويجية كارولين جراهام هانسن (37).
وحققت بونماتي موسمًا آخر مليئا بالألقاب بقميص النادي والمنتخب، حيث سجلت هدفًا في المباراة النهائية عندما فازت إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية للسيدات، وكررت هذا الإنجاز على مستوى الأندية مع برشلونة، بتحقيق لقب آخر لدوري أبطال أوروبا للسيدات.
وحصلت اللاعبة البالغة من العمر 26 عامًا على لقب أفضل لاعبة في البطولة الأخيرة لدوري الأبطال، وساهمت في قيادة فريقها الى تحقيق الثلاثية المحلية، وفازت بعدد كبير من الألقاب الأخرى خلال الموسم.
وقالت بونماتي: "أنا ممتنة وسعيدة بنيل هذه الجائزة، هذا عمل الفريق وحققنا كل شيء مع برشلونة والمنتخب. كان عاما مذهلا وأشكر دائما من يساعدني أن أكون افضل سواء في النادي أو المنتخب، الجهاز الفني واللاعبات اللاتي لولاهن لما كنت انا اللاعبة التي عليها اليوم".
وكانت جائزة أفضل مدربة من نصيب الانجليزية إيما هايس (تشلسي الانجليزي/منتخب الولايات المتحدة).
ونال حارس عرين أستون فيلا الانجليزي ومنتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز جائزة افضل حارس، فيما كانت جائزة السيدات من نصيب حارسة المرمى المخضرمة الأميركية أليسا نايهر.
وكسبت النجمة البرازيلية مارتا الجائزة التي تحمل اسمها "مارتا" والخاصة بأفضل هدف في فئة السيدات بهدفها في مرمى جامايكا، فيما نال جناح مانشستر يونايتد الانجليزي ومنتخب الأرجنتين أليخاندرو جارناتشو جائزة بوشكاش بهدفه المذهل في شباك إيفرتون في الدوري.
وعادت جائزة فيفا للمشجعين للطفل البرازيلي جييرمي غاندرا مورا، واللعب النظيف للاعب إنترناسيونال البرازيلي تياجو مايا.
أما التشكيلة المثالية للرجال فجاءت كالتالي: إيميليانو مارتينيظ (الأرجنتين)، داني كارفاخال (إسبانيا)، روبن دياز (البرتغال)، أنتونيو روديجر (ألمانيا)، وليام ساليبا (فرنسا)، رودري (إسبانيا)، جود بيلينجهام (إنجلترا)، توني كروس (ألمانيا)، لامين يامال (إسبانيا)، إيرلينج هالاند (النرويج)، فينيسيوس جونيور (البرازيل).-(وكالات)
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