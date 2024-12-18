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14 لاعبا يبحثون عن الذهب العربي للمصارعة الأردنية في تونس

12/18/2024 11:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري – موفد اتحاد الإعلام الرياضي






عمان – تغادر بعثة المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية والحرة إلى العاصمة تونس صباح غد، تأهبا للمشاركة في البطولة العربية للرجال والسيدات، التي تقام منافساتها يومي السبت والأحد المقبلين.
وتحتضن صالة قصر الرياضة في منطقة المنزه بالعاصمة تونس منافسات البطولة العربية، والتي تشهد مشاركة 120 لاعبا ولاعبة يمثلون دول، الأردن العراق، الجزائر، السودان، اليمن، فلسطين، السعودية و"البلد المضيف" تونس. وتقام قرعة البطولة مساء غد، حيث تبدأ منافسات "الرومانية" بعد غد، على أن تلعب منافسات الحرة والسيدات في اليوم التالي، في الوقت الذي ستقتصر فيه المنافسة في فئة السيدات على لاعبات الجزائر وتونس فقط.
ويضم وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية كلا من: رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة رئيسا للوفد، أمين السر حمزة أبو جعفر، أمين الصندوق رائد صدقي، المعالجة سفيتلانا، المدير الفني للمصارعة الرومانية يحيى أبو طبيخ، مدرب المصارعة الحرة هاني المرافي، الحكم رشدان ندى والزميل خالد تيسير العميري موفدا إعلاميا، إلى جانب 14 لاعبا، وهم: مصطفى القاضي، صهيب الحسنات، أحمد دهشان، عمرو عبدالفتاح، سلطان ضامن، يحيى حسين أبو طبيخ، معتصم الكساسبة، عبدالكريم أبو دعيج، زيد اسحاق، صهيب المرافي، عبدالله مكون، ورد عشا والشقيقان أورتس وأرزو شاميل. وأبدى المدير الفني للمنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحيى أبو طبيخ، ارتياحه من المكتسبات الفنية المتحققة للاعبين بعد انتهاء مشاركتهم في معسكر التدريب الدولي بمدينة جدة، معربا عن تمنياته بأن يتمكن لاعبوه من اعتلاء منصات التتويج، لإرسال مؤشرات أولية حول تطلعاتهم للمنافسة بقوة في البطولة الآسيوية.
بدوره، يؤكد المدير الفني للمنتخب الوطني للمصارعة الحرة، رمزي المرافي، أن البطولة العربية تشكل محطة إعدادية مهمة للبطولة الآسيوية وتأكيد جاهزية اللاعبين، مشددا على أن اختياراتهم للاعبين المشاركين في البطولة تتضمن الأفضل في سبعة أوزان، بحثا عن المنافسة بقوة ومغازلة منصات التتويج العربية. في المقابل، يأمل رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح زريقات، في أن يرتقي مستوى الأداء إلى حجم التطلعات، لتعويض الغياب غير المبرر للاعبي منتخبات مصر، المغرب وليبيا، مشددا على أن البطولة العربية تعد مهمة للمنتخبات المشاركة في بدء مراحل التحضير لبطولتي أفريقيا وآسيا وكذلك التصنيف العالمي.
ويضيف: "اللاعب الذي يتوج بالميدالية الذهبية، سيبعث رسائل إلى اتحاد بلده للاستثمار به للمستقبل والمنافسة الأولمبية"، مؤكدا أهمية أن يتحلى اللاعبون المشاركون بالروح الرياضية وضبط النفس ليكونوا خير سفراء وممثلين لدولهم.
وضمن مراحل التحضير والإعداد للاستحقاق العربي، تمكن المنتخب الوطني للمصارعة الحرة من الحلول ثالثا في المجموع العام لبطولة إبراهيم مصطفى الدولية التي اختتمت مؤخرا في القاهرة، بنيله 3 ميداليات فضية وذهبية، بعد منافسة قوية مع لاعبي دول، بلغاريا، الصين، مصر، أفغانستان ودول الحياد. وأحرز صهيب المرافي الميدالية الذهبية (وزن تحت 61 كغم)، فيما جاءت الميداليات الفضية الثلاث عبر اللاعبين، عبدالكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، عبدالله مكون (وزن تحت 86 كغم)، وزيد اسحاق (وزن تحت 70 كغم).
إلى ذلك، شارك المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية في المعسكر الدولي الذي اختتم أمس في صالة الرياضة بجامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة السعودية، وسط مشاركة واسعة لنخبة من اللاعبين الذين يمثلون دول، روسيا إيطاليا، تشيلي، سلوفاكيا، كازاخستان، طاجكستان، ألبانيا، الأردن والسعودية، حيث يأتي المعسكر ضمن برتوكول التعاون مع الاتحاد السعودي للمصارعة.

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