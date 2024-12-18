14 لاعبا يبحثون عن الذهب العربي للمصارعة الأردنية في تونس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري – موفد اتحاد الإعلام الرياضي
عمان – تغادر بعثة المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية والحرة إلى العاصمة تونس صباح غد، تأهبا للمشاركة في البطولة العربية للرجال والسيدات، التي تقام منافساتها يومي السبت والأحد المقبلين.
وتحتضن صالة قصر الرياضة في منطقة المنزه بالعاصمة تونس منافسات البطولة العربية، والتي تشهد مشاركة 120 لاعبا ولاعبة يمثلون دول، الأردن العراق، الجزائر، السودان، اليمن، فلسطين، السعودية و"البلد المضيف" تونس. وتقام قرعة البطولة مساء غد، حيث تبدأ منافسات "الرومانية" بعد غد، على أن تلعب منافسات الحرة والسيدات في اليوم التالي، في الوقت الذي ستقتصر فيه المنافسة في فئة السيدات على لاعبات الجزائر وتونس فقط.
ويضم وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية كلا من: رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة رئيسا للوفد، أمين السر حمزة أبو جعفر، أمين الصندوق رائد صدقي، المعالجة سفيتلانا، المدير الفني للمصارعة الرومانية يحيى أبو طبيخ، مدرب المصارعة الحرة هاني المرافي، الحكم رشدان ندى والزميل خالد تيسير العميري موفدا إعلاميا، إلى جانب 14 لاعبا، وهم: مصطفى القاضي، صهيب الحسنات، أحمد دهشان، عمرو عبدالفتاح، سلطان ضامن، يحيى حسين أبو طبيخ، معتصم الكساسبة، عبدالكريم أبو دعيج، زيد اسحاق، صهيب المرافي، عبدالله مكون، ورد عشا والشقيقان أورتس وأرزو شاميل. وأبدى المدير الفني للمنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحيى أبو طبيخ، ارتياحه من المكتسبات الفنية المتحققة للاعبين بعد انتهاء مشاركتهم في معسكر التدريب الدولي بمدينة جدة، معربا عن تمنياته بأن يتمكن لاعبوه من اعتلاء منصات التتويج، لإرسال مؤشرات أولية حول تطلعاتهم للمنافسة بقوة في البطولة الآسيوية.
بدوره، يؤكد المدير الفني للمنتخب الوطني للمصارعة الحرة، رمزي المرافي، أن البطولة العربية تشكل محطة إعدادية مهمة للبطولة الآسيوية وتأكيد جاهزية اللاعبين، مشددا على أن اختياراتهم للاعبين المشاركين في البطولة تتضمن الأفضل في سبعة أوزان، بحثا عن المنافسة بقوة ومغازلة منصات التتويج العربية. في المقابل، يأمل رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح زريقات، في أن يرتقي مستوى الأداء إلى حجم التطلعات، لتعويض الغياب غير المبرر للاعبي منتخبات مصر، المغرب وليبيا، مشددا على أن البطولة العربية تعد مهمة للمنتخبات المشاركة في بدء مراحل التحضير لبطولتي أفريقيا وآسيا وكذلك التصنيف العالمي.
ويضيف: "اللاعب الذي يتوج بالميدالية الذهبية، سيبعث رسائل إلى اتحاد بلده للاستثمار به للمستقبل والمنافسة الأولمبية"، مؤكدا أهمية أن يتحلى اللاعبون المشاركون بالروح الرياضية وضبط النفس ليكونوا خير سفراء وممثلين لدولهم.
وضمن مراحل التحضير والإعداد للاستحقاق العربي، تمكن المنتخب الوطني للمصارعة الحرة من الحلول ثالثا في المجموع العام لبطولة إبراهيم مصطفى الدولية التي اختتمت مؤخرا في القاهرة، بنيله 3 ميداليات فضية وذهبية، بعد منافسة قوية مع لاعبي دول، بلغاريا، الصين، مصر، أفغانستان ودول الحياد. وأحرز صهيب المرافي الميدالية الذهبية (وزن تحت 61 كغم)، فيما جاءت الميداليات الفضية الثلاث عبر اللاعبين، عبدالكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، عبدالله مكون (وزن تحت 86 كغم)، وزيد اسحاق (وزن تحت 70 كغم).
إلى ذلك، شارك المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية في المعسكر الدولي الذي اختتم أمس في صالة الرياضة بجامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة السعودية، وسط مشاركة واسعة لنخبة من اللاعبين الذين يمثلون دول، روسيا إيطاليا، تشيلي، سلوفاكيا، كازاخستان، طاجكستان، ألبانيا، الأردن والسعودية، حيث يأتي المعسكر ضمن برتوكول التعاون مع الاتحاد السعودي للمصارعة.
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