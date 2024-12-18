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عيرا.. قصة لقب تاريخي غير مشهد الكرة الطائرة محليا

12/18/2024 11:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - رسم فريق عيرا القادم من محافظة البلقاء، البسمة على وجوه المنطقة، وهو ينتصر للعبة الشعبية الأولى فيها، عبر إحراز لقب الدوري الممتاز مساء الإثنين الماضي.
انطلق العديد من نجوم "الطائرة" عبر ساحات عيرا، وواصلوا الإبداع في أروقة النادي، الذي احتضن ميولهم عبر فريق كافح كثيرا، وتجاوز المعيقات والصعوبات حتى وقف بين الكبار بالدوري الممتاز، ورغم هبوطه الاضطراري قبل موسمين، إلا أنه عاد بطلا للدرجة الأولى، ورضي بالوصافة في بطولتي الكأس والدوري بالموسم الماضي، وبقي أسيرها في بطولات السوبر وكأس الأردن ودرع الاتحاد للموسم الحالي، حتى كسر قيدها بهمة وعزيمة، وتوج بطلا للدوري الممتاز عن جدارة واستحقاق للمرة الأولى في تاريخه.
وأكد رئيس النادي بشير العلوان أن لقب الدوري الممتاز الأول له فرحة لا توصف، مشيرا إلى أنه الحلم الذي طاردته إدارات النادي المتعاقبة، ومنظومة الفريق الإدارية والفنية واللاعبين، متوقفا عند الداعمين الذين لم يبخلوا بالدعم، والجماهير التي ساندت من جميع مناطق المحافظة مؤمنة بأن عيرا أصبح رقما صعبا في معادلة ألقاب الطائرة الأردنية.
وحول طريق عيرا إلى لقب الدوري والصعوبات والتحديات التي واجهته، بين العلوان أن الطريق لم تكن مفروشة بالورد، حيث تكاتف مجلس الإدارة لتقديم فريق بهوية البطل، مؤكدا أن النادي وفق بالجهاز الفني بقيادة يوسف أبو حميد، وشكر مدرب الفريق السابق إياد توفيق على جهوده في الفترة الماضية، مذكرا أن توليفة الفريق من أبناء النادي واللاعبين المحليين والفلسطيني يامن كتانة والباكستاني جيهان، ساعدت في تقديم أقوى العروض والاستبسال لتحصيل اللقب التاريخي.
وعن أهمية اللقب وانعكاساته على الفريق، كشف العلوان: "اللقب سيفتح لنا آفاقا كبيرة من الدعم، سنوجهه إلى تجهيز الفريق وتعزيز صفوفه وتقديمه بشكل يليق ببطل الدوري، للمحافظة على اللقب والمنافسة بقوة على مختلف المسابقات المحلية، وتمثيل الطائرة الأردينة بشكل مغاير ومؤثر في البطولتين العربية وغرب آسيا مطلع العام المقبل، وستكون هناك مكافآت مجزية من قبل النادي، لمنظومة الفريق تقديرا لجهود الجميع".
على صعيد متصل، اعتبر المدير الفني لفريق عيرا يوسف أبو حميد، أن تتويج فريق عيرا باللقب التاريخي الأول لم يأت محض الصدفة، معرجا: "قدم الفريق مباريات كبيرة في مسابقة الدوري، وأرقامه تفسر ذلك حين تسيد قمة الترتيب منذ الجولة الثانية، وسجل الرقم الأعلى بالنقاط على صعيد جميع الفرق، وحقق الفريق 13 فوزا مقابل خسارة وحيدة، وسجل أفضل الأرقام والنتائج في مرحلة الإياب مقارنة بالفرق المنافسة".
ويجد أبو حميد أن توليفة الفريق وانسجام اللاعبين وتفاهمهم وخبرتهم، ساعد إلى جانب دعم الإدارة والتزامها بتنفيذ متطلبات الفريق كافة، أعطى النتائج المطلوبة، مبينا أن خبرة النجوم بوجود أسماء كبيرة في الطائرة الأردنية، وهمة شبابه وقوة دفع الفلسطيني كتانة والإضافة النوعية التي شكلها محترفه الأفضل بالدوري جيهان، مكنته من العودة في المباراة الختامية رغم ملامسة شباب الحسين للقب، حيث كان عيرا متخلفا بنتيجة 0-2، قلب أن يفوز بثلاثة أشواط متتالية.
وفي السياق ذاته، أوضح قائد عيرا يعقوب القهوجي، أن لقب الدوري الأول جاء بعد مخاض عسير، شارحا: "منذ انطلاق الدوري تعاهدنا في منظومة الفريق، بتوجيه بوصلتنا نحو منصة التتويج باللقب، ولعبنا بروح الفريق وقدمنا أقوى النتائج، في أداء تصاعدي ولافت، فيما نلنا الخسارة ذهابا أمام شباب الحسين بنتيجة 2-3، وحتى خسارتنا للشوطين الأول والثاني في مباراة الإياب قللت من عزيمتنا، وبذلنا أقصى طاقاتنا انتصارا لدعم مجلس الإدارة، ووقفة الجماهير التواقة".
وعدد القهوجي أسباب العودة القوية لعيرا في المباراة الختامية قائلا: "الكرة الطائرة علم وتخطيط وتكتيك والتزام وتنفيذ، لاحظنا الثقة الزائدة والمفرطة لدى لاعبي شباب الحسين، وشرودهم الذهني وكأنهم حسموا اللقب، ونجحنا في توجيه الارسالات إلى مركز معين، بما يسمح لنا بتنظيم أمورنا في حوائط الصد، والهجوم الخاطف والسريع، وزملائي جميعهم كانوا على قدر المسؤولية، وشكل تميز الفلسطيي كتانة، وبراعة المحترف الشامل والأفضل جيهان، عاملين مهمين في تجاوز الموقف والفوز بثلاثة أشواط متتالية وحسم اللقب الذي نهديه بتواضع لكل من وقف معنا، وبالأخص أسرة نادي وجماهير عيرا".

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