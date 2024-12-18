عيرا.. قصة لقب تاريخي غير مشهد الكرة الطائرة محليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - رسم فريق عيرا القادم من محافظة البلقاء، البسمة على وجوه المنطقة، وهو ينتصر للعبة الشعبية الأولى فيها، عبر إحراز لقب الدوري
الممتاز مساء الإثنين الماضي.
انطلق العديد من نجوم "الطائرة" عبر ساحات عيرا، وواصلوا الإبداع في أروقة النادي، الذي احتضن ميولهم عبر فريق كافح كثيرا، وتجاوز المعيقات والصعوبات حتى وقف بين الكبار بالدوري الممتاز، ورغم هبوطه الاضطراري قبل موسمين، إلا أنه عاد بطلا للدرجة الأولى، ورضي بالوصافة في بطولتي الكأس والدوري بالموسم الماضي، وبقي أسيرها في بطولات السوبر وكأس الأردن ودرع الاتحاد للموسم الحالي، حتى كسر قيدها بهمة وعزيمة، وتوج بطلا للدوري الممتاز عن جدارة واستحقاق للمرة الأولى في تاريخه.
وأكد رئيس النادي بشير العلوان أن لقب الدوري الممتاز الأول له فرحة لا توصف، مشيرا إلى أنه الحلم الذي طاردته إدارات النادي المتعاقبة، ومنظومة الفريق الإدارية والفنية واللاعبين، متوقفا عند الداعمين الذين لم يبخلوا بالدعم، والجماهير التي ساندت من جميع مناطق المحافظة مؤمنة بأن عيرا أصبح رقما صعبا في معادلة ألقاب الطائرة الأردنية.
وحول طريق عيرا إلى لقب الدوري والصعوبات والتحديات التي واجهته، بين العلوان أن الطريق لم تكن مفروشة بالورد، حيث تكاتف مجلس الإدارة لتقديم فريق بهوية البطل، مؤكدا أن النادي وفق بالجهاز الفني بقيادة يوسف أبو حميد، وشكر مدرب الفريق السابق إياد توفيق على جهوده في الفترة الماضية، مذكرا أن توليفة الفريق من أبناء النادي واللاعبين المحليين والفلسطيني يامن كتانة والباكستاني جيهان، ساعدت في تقديم أقوى العروض والاستبسال لتحصيل اللقب التاريخي.
وعن أهمية اللقب وانعكاساته على الفريق، كشف العلوان: "اللقب سيفتح لنا آفاقا كبيرة من الدعم، سنوجهه إلى تجهيز الفريق وتعزيز صفوفه وتقديمه بشكل يليق ببطل الدوري، للمحافظة على اللقب والمنافسة بقوة على مختلف المسابقات المحلية، وتمثيل الطائرة الأردينة بشكل مغاير ومؤثر في البطولتين العربية وغرب آسيا مطلع العام المقبل، وستكون هناك مكافآت مجزية من قبل النادي، لمنظومة الفريق تقديرا لجهود الجميع".
على صعيد متصل، اعتبر المدير الفني لفريق عيرا يوسف أبو حميد، أن تتويج فريق عيرا باللقب التاريخي الأول لم يأت محض الصدفة، معرجا: "قدم الفريق مباريات كبيرة في مسابقة الدوري، وأرقامه تفسر ذلك حين تسيد قمة الترتيب منذ الجولة الثانية، وسجل الرقم الأعلى بالنقاط على صعيد جميع الفرق، وحقق الفريق 13 فوزا مقابل خسارة وحيدة، وسجل أفضل الأرقام والنتائج في مرحلة الإياب مقارنة بالفرق المنافسة".
ويجد أبو حميد أن توليفة الفريق وانسجام اللاعبين وتفاهمهم وخبرتهم، ساعد إلى جانب دعم الإدارة والتزامها بتنفيذ متطلبات الفريق كافة، أعطى النتائج المطلوبة، مبينا أن خبرة النجوم بوجود أسماء كبيرة في الطائرة الأردنية، وهمة شبابه وقوة دفع الفلسطيني كتانة والإضافة النوعية التي شكلها محترفه الأفضل بالدوري جيهان، مكنته من العودة في المباراة الختامية رغم ملامسة شباب الحسين للقب، حيث كان عيرا متخلفا بنتيجة 0-2، قلب أن يفوز بثلاثة أشواط متتالية.
وفي السياق ذاته، أوضح قائد عيرا يعقوب القهوجي، أن لقب الدوري الأول جاء بعد مخاض عسير، شارحا: "منذ انطلاق الدوري تعاهدنا في منظومة الفريق، بتوجيه بوصلتنا نحو منصة التتويج باللقب، ولعبنا بروح الفريق وقدمنا أقوى النتائج، في أداء تصاعدي ولافت، فيما نلنا الخسارة ذهابا أمام شباب الحسين بنتيجة 2-3، وحتى خسارتنا للشوطين الأول والثاني في مباراة الإياب قللت من عزيمتنا، وبذلنا أقصى طاقاتنا انتصارا لدعم مجلس الإدارة، ووقفة الجماهير التواقة".
وعدد القهوجي أسباب العودة القوية لعيرا في المباراة الختامية قائلا: "الكرة الطائرة علم وتخطيط وتكتيك والتزام وتنفيذ، لاحظنا الثقة الزائدة والمفرطة لدى لاعبي شباب الحسين، وشرودهم الذهني وكأنهم حسموا اللقب، ونجحنا في توجيه الارسالات إلى مركز معين، بما يسمح لنا بتنظيم أمورنا في حوائط الصد، والهجوم الخاطف والسريع، وزملائي جميعهم كانوا على قدر المسؤولية، وشكل تميز الفلسطيي كتانة، وبراعة المحترف الشامل والأفضل جيهان، عاملين مهمين في تجاوز الموقف والفوز بثلاثة أشواط متتالية وحسم اللقب الذي نهديه بتواضع لكل من وقف معنا، وبالأخص أسرة نادي وجماهير عيرا".
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