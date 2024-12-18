العميري وسلامي وحداد يصوتون في جوائز فيفا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
العميري وسلامي وحداد يشاركون في تصويت "فيفا"
شارك الزميل الإعلامي تيسير العميري والمدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي وقائد المنتخب إحسان حداد في التصويت على جوائز "الأفضل" للعام 2024، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
واختار سلامي في تصويته لأفضل لاعب بالعالم، الإسباني كارفاخال والبرازيلي فينيسيوس والإسباني يامال، فيما اختار حداد الثلاثي فينيسيوس ورودري وبيلينغهام، واختار العميري فينيسيوس وبيلينغهام ورودري. وفي تصويت المدربين، جاءت اختيارات المغربي سلامي (لويس دي لا فوينتي، سكالوني وألونسو)، حداد (غوارديولا، فوينتي وأنشيلوتي)، والعميري (فوينتي، أنشيلوتي وغوارديولا).
ولدى تصويت حراس المرمى، صوت سلامي للثلاثي (دافيد رايا، إميليانو مارتينيز وأندري لونين)، حداد (أوناي سيمون، إيدرسون وأندري لونين)، والعميري (إيدرسون، أوناي سيمون ومايك مينيان).
والجدير ذكره أن فينيسيوس جونيور توج بجائزة أفضل لاعب في العالم، واختير أنشيلوتي أفضل مدرب في العام، ونال حارس عرين أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين إميليانو مارتينيز جائزة أفضل حارس.
أكونو ينذر الوحدات ويغادر
وجه المحترف الكاميروني في فريق الوحدات لكرة القدم أكونو، إنذارا للنادي، على خلفية تأخر حصوله على مستحقاته المالية، قبل أن يغادر الفريق قبيل المباراة الأخيرة أمام السلط أول من أمس.
أكونو طالب الوحدات بمستحقاته المالية، ولكنه لم يتمكن من الحصول عليها، وزاد غضبه عندما لم يستطع التواصل مع الإدارة بسبب "دوشة" الانتخابات التي جرت الجمعة الماضي، ما دفعه لتوجيه إنذار للنادي من دون أن يحصل أيضا على رد، ما دفعه للمغادرة، والتفكير برفع قضية ضد النادي.
ووفق المعلومات، فإن نادي الوحدات لم يعجبه تصرف اللاعب، ويسعى لتأمين مستحقات أكونو، وتأمين إيصالها له، لإقناعه بعدم اللجوء لتقديم شكوى.
يشار إلى أن الوحدات يفكر جديا بإعادة النظر بأغلب محترفيه الأجانب، بعد مباراتي الفريق المقبلتين أمام السرحان ببطولة الكأس، وأمام الجزيرة في المباراة المؤجلة بدوري المحترفين.
حسابات بنكية للاعبي ومدربي الفيصلي
في خطوة هي الأولى من نوعها في النادي الفيصلي، استحدثت إدارة نادي حسابات بنكية للاعبي ومدربي فريق كرة القدم، وذلك لتسهيل عملية حصولهم على رواتبهم الشهرية ومستحقاتهم المالية.
وأنهت إدارة النادي هذه الخطوة، من خلال الاتفاق مع أحد البنوك على الحضور إلى مقر النادي، والبدء في فتح حسابات خاصة لجميع اللاعبين والمدربين، في خطوة لاقت إشادة الجميع.
أجهزة حديثة لحكام الكرة
تسلمت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، أجهزة جديدة تهدف إلى رفع كفاءة عمل الحكام خلال المباريات المحلية.
وتتضمن الأجهزة الحديثة تقنيات لتواصل حكام المباراة مع بعضهم بعضا خلال المباراة، بما يضمن اتخاذ قرارت أكثر دقة.
وجاءت هذه الخطوة، بعد أن اكتشفت دائرة الحكام، أن أجهزة التواصل بين الحكام خلال المباريات باتت قديمة ولا تفي بالغرض، وتتسبب في الكثير من المشاكل، وتحتاج دائما إلى صيانة، ما دفع الاتحاد للاستعانة بتقنيات أكثر حداثة، من خلال حقائب تضم هذه الأجهزة الحديثة التي سيتم استخدامها بدءا من مرحلة الإياب في دوري المحترفين.
وتحتاج هذه الأجهزة إلى عقد ورشة للحكام، من أجل التطبيقات العملية، والتعرف على كيفية استخدامها، ما سيدفع دائرة الحكام إلى استثمار فترة توقف الدوري، بين مرحلتي الذهاب والإياب، لتدريب الحكام على هذه المعدات الحديثة.
حلمي وجعارة يغادران الحد البحريني
غادر المدير الفني الأردني لفريق الحد البحريني إبراهيم حلمي النادي بشكل رسمي، وهو ما انطبق أيضا على المحترف الأردني في صفوف الفريق البحريني سند جعارة.
وجاء رحيل حلمي وجعارة عن فريق الحد البحريني باتفاق بين الطرفين، ولأسباب مختلفة، بانتظار تحديد وجهتهما المقبلة.
ويلعب فريق الحد البحريني في مصاف أندية الدرجة الأولى في البحرين، حيث ينافس الفريق على الصعود للدوري الممتاز.
كواليس النجوم
. إدارة النادي الفيصلي تبذل جهدا كبيرا لتأمين مبلغ مالي كفيل برفع عقوبة المنع من التسجيل.. النادي نجح في تأمين جزء جيد من المبلغ المطلوب.
. دائرة الحكام في اتحاد الكرة، تعتزم الذهاب إلى إربد غدا، للقاء الحكمات المستجدات الراغبات باقتحام عالم التحكيم في كرة القدم.
. لاعب كشف أن زميله في الفريق أبلغه عن رغبته في مغادرة الفريق قريبا، في ظل عدم حصوله على فرصة اللاعب المناسبة.. اللاعب يعتقد أنه يستحق اللعب في التشكيلة الأساسية، وهذا ما لا يراه المدرب.
. إدارة نادي الوحدات الجديدة يتوقع أن تعقد اجتماعا اليوم، لحسم توزيع المناصب الإدارية.. التوقعات ترجح تعيين خالد العبسي نائبا للرئيس، بسام شلباية مديرا ماليا، زياد شلباية مديرا لنشاط كرة القدم، عبد الرحمن جمعة رئيسا للجنة الثقافية، علي مسلم رئيسا للجنة الاجتماعية والفتيان الأيتام، فيما يبقى منصب أمين السر حائرا بين وليد السعودي وزيد أبو حميد... ويفترض أن يكون رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور قد اجتمع أمس مع الأعضاء الأربعة الفائزين من كتلة الرئيس السابق بشار الحوامدة (غصاب خليل وعلي مسلم وعوض الأسمر وزيد أبو حميد)، للتباحث على المناصب بشكل نهائي.
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