العميري وسلامي وحداد يصوتون في جوائز فيفا

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

العميري وسلامي وحداد يشاركون في تصويت "فيفا"

شارك الزميل الإعلامي تيسير العميري والمدير الفني للمنتخب الوطني المغربي جمال سلامي وقائد المنتخب إحسان حداد في التصويت على جوائز "الأفضل" للعام 2024، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

واختار سلامي في تصويته لأفضل بالعالم، الإسباني كارفاخال والبرازيلي فينيسيوس والإسباني يامال، فيما اختار حداد الثلاثي فينيسيوس ورودري وبيلينغهام، واختار العميري فينيسيوس وبيلينغهام ورودري. وفي تصويت المدربين، جاءت اختيارات المغربي سلامي (لويس دي لا فوينتي، سكالوني وألونسو)، حداد (غوارديولا، فوينتي وأنشيلوتي)، والعميري (فوينتي، أنشيلوتي وغوارديولا).

ولدى تصويت حراس المرمى، صوت سلامي للثلاثي (دافيد رايا، إميليانو مارتينيز وأندري لونين)، حداد (أوناي سيمون، إيدرسون وأندري لونين)، والعميري (إيدرسون، أوناي سيمون ومايك مينيان).

والجدير ذكره أن فينيسيوس جونيور توج بجائزة أفضل لاعب في العالم، واختير أنشيلوتي أفضل مدرب في العام، ونال حارس عرين أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين إميليانو مارتينيز جائزة أفضل حارس.

أكونو ينذر الوحدات ويغادر

وجه المحترف الكاميروني في فريق الوحدات لكرة القدم أكونو، إنذارا للنادي، على خلفية تأخر حصوله على مستحقاته المالية، قبل أن يغادر الفريق قبيل المباراة الأخيرة أمام السلط أول من أمس.

أكونو طالب الوحدات بمستحقاته المالية، ولكنه لم يتمكن من الحصول عليها، وزاد غضبه عندما لم يستطع التواصل مع الإدارة بسبب "دوشة" الانتخابات التي جرت الجمعة الماضي، ما دفعه لتوجيه إنذار للنادي من دون أن يحصل أيضا على رد، ما دفعه للمغادرة، والتفكير برفع قضية ضد النادي.

ووفق المعلومات، فإن نادي الوحدات لم يعجبه تصرف اللاعب، ويسعى لتأمين مستحقات أكونو، وتأمين إيصالها له، لإقناعه بعدم اللجوء لتقديم شكوى.

يشار إلى أن الوحدات يفكر جديا بإعادة النظر بأغلب محترفيه الأجانب، بعد مباراتي الفريق المقبلتين أمام السرحان ببطولة الكأس، وأمام الجزيرة في المباراة المؤجلة بدوري المحترفين.

حسابات بنكية للاعبي ومدربي الفيصلي

في خطوة هي الأولى من نوعها في النادي الفيصلي، استحدثت إدارة نادي حسابات بنكية للاعبي ومدربي فريق كرة القدم، وذلك لتسهيل عملية حصولهم على رواتبهم الشهرية ومستحقاتهم المالية.

وأنهت إدارة النادي هذه الخطوة، من خلال الاتفاق مع أحد البنوك على الحضور إلى مقر النادي، والبدء في فتح حسابات خاصة لجميع اللاعبين والمدربين، في خطوة لاقت إشادة الجميع.

أجهزة حديثة لحكام الكرة

تسلمت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، أجهزة جديدة تهدف إلى رفع كفاءة عمل الحكام خلال المباريات المحلية.

وتتضمن الأجهزة الحديثة تقنيات لتواصل حكام المباراة مع بعضهم بعضا خلال المباراة، بما يضمن اتخاذ قرارت أكثر دقة.

وجاءت هذه الخطوة، بعد أن اكتشفت دائرة الحكام، أن أجهزة التواصل بين الحكام خلال المباريات باتت قديمة ولا تفي بالغرض، وتتسبب في الكثير من المشاكل، وتحتاج دائما إلى صيانة، ما دفع الاتحاد للاستعانة بتقنيات أكثر حداثة، من خلال حقائب تضم هذه الأجهزة الحديثة التي سيتم استخدامها بدءا من مرحلة الإياب في دوري المحترفين.

وتحتاج هذه الأجهزة إلى عقد ورشة للحكام، من أجل التطبيقات العملية، والتعرف على كيفية استخدامها، ما سيدفع دائرة الحكام إلى استثمار فترة توقف الدوري، بين مرحلتي الذهاب والإياب، لتدريب الحكام على هذه المعدات الحديثة.

حلمي وجعارة يغادران الحد البحريني

غادر المدير الفني الأردني لفريق الحد البحريني إبراهيم حلمي النادي بشكل رسمي، وهو ما انطبق أيضا على المحترف الأردني في صفوف الفريق البحريني سند جعارة.

وجاء رحيل حلمي وجعارة عن فريق الحد البحريني باتفاق بين الطرفين، ولأسباب مختلفة، بانتظار تحديد وجهتهما المقبلة.

ويلعب فريق الحد البحريني في مصاف أندية الدرجة الأولى في البحرين، حيث ينافس الفريق على الصعود للدوري الممتاز.

كواليس النجوم

. إدارة النادي الفيصلي تبذل جهدا كبيرا لتأمين مبلغ مالي كفيل برفع عقوبة المنع من التسجيل.. النادي نجح في تأمين جزء جيد من المبلغ المطلوب.

. دائرة الحكام في اتحاد الكرة، تعتزم الذهاب إلى إربد غدا، للقاء الحكمات المستجدات الراغبات باقتحام عالم التحكيم في كرة القدم.

. لاعب كشف أن زميله في الفريق أبلغه عن رغبته في مغادرة الفريق قريبا، في ظل عدم حصوله على فرصة اللاعب المناسبة.. اللاعب يعتقد أنه يستحق اللعب في التشكيلة الأساسية، وهذا ما لا يراه المدرب.

. إدارة نادي الوحدات الجديدة يتوقع أن تعقد اجتماعا اليوم، لحسم توزيع المناصب الإدارية.. التوقعات ترجح تعيين خالد العبسي نائبا للرئيس، بسام شلباية مديرا ماليا، زياد شلباية مديرا لنشاط كرة القدم، عبد الرحمن جمعة رئيسا للجنة الثقافية، علي مسلم رئيسا للجنة الاجتماعية والفتيان الأيتام، فيما يبقى منصب أمين السر حائرا بين وليد السعودي وزيد أبو حميد... ويفترض أن يكون رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور قد اجتمع أمس مع الأعضاء الأربعة الفائزين من كتلة الرئيس السابق بشار الحوامدة (غصاب خليل وعلي مسلم وعوض الأسمر وزيد أبو حميد)، للتباحث على المناصب بشكل نهائي.