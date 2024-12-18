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الكواري.. متسابق قطري يعشق الأردن ورالياته

12/18/2024 11:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان- أكد بطل الشرق الأوسط للراليات، وبطل بطولة الأردن للراليات المحلية للعام الحالي عبدالعزيز الكواري، أن عشقه للأردن وعلاقته المميزة مع المتسابقين الأردنيين، وحسن الاستضافة تدفعه دائما للمشاركة في بطولة الأردن للراليات، ورالي الأردن للشرق الأوسط.
وتعتبر عائلة سعدون الكواري من العائلات المعروفة في رياضة السيارات، وهي من أوصلت أكثر من بطل للعالمية، فكانت بحق عائلة رياضية نموذجية، جمعت المجد من أطرافه والتفوق بمعظم مجالاته، حيث إنه لا يوجد أحد ينتمي إلى المنظومة الرياضية لا يعرف أفراد العائلة الذين توارثوا حب الرياضة أبا عن جد.
ويعد البطل عبد العزيز الكواري خامس سائق قطري يحرز لقب بطل الشرق الأوسط للراليات، بعد سعيد الهاجري، المرحوم حمد بن عيد آل ثاني، المرحوم مسفر المري والبطل ناصر العطية.
وأضاف الكواري خلال حديثه لـ:" الغد": "والدي سعدون كانت له تجربة كبيرة في الأردن، وهو ما دفعني للمشاركة في البطولات الأردنية، لاكتساب مزيد من الخبرات، شاركت في جولات بطولة الأردن للراليات، واكتسبت خبرات، وأنا أعشق الصحراء الأردنية، وهي ذات طبيعة خاصة وساحره".
وتابع: "بعد انقطاع دام طويلا عن المشاركات الخارجية، حققت لقب بطولة الأردن للراليات للعام الحالي، كما حققت للمرة الأولى لقب النسخة الـ44 من بطولة الشرق الأوسط للراليات العام الحالي، كما فزت للمرة الأولى في رالي الأردن للشرق الأوسط للعام الحالي.
وحول فوزه بلقب بطولة الأردن للراليات قال الكواري: "أنا سعيد جدا بتحقيق لقب بطولة الأردن للراليات للسائقين، وجمعت في البطولة 132.5 نقطة في الترتيب العام، كما حقق شقيقي ناصر المركز الخامس في الترتيب العام لبطولة الملاحين برصيد 60 نقطة، ويملك شقيقي خيرة طويلة في الراليات منذ سنوات طويلة، وأتوجه بالشكر للأردنية لرياضة السيارات، لإتاحة الفرصة لنا، للمشاركة في بطولة الأردن المحلية للراليات، ما عاد بالفائدة الكبيرة علي، حيث فزت في جولات بطولة الأردن للراليات كافة، ورالي الأردن للشرق الأوسط، وحققت لقبا جديدا في مسيرتي الرياضية، كما سجلت فوزا تاريخيا بنيل لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات، العام الحالي، مليء بالإنجازات، وسعيد بتحقيق نتائج جيدة".
وأشار: "في الأردن تعلمت الكثير، بعد غيابي عن الراليات الخارجية لسنوات، خصوصا في رالي الأردن، الذي رفع من مستواي، كما أنني شاركت في باها الأردن واكتسبت خبرات كبيرة من سائقين عالميين وعرب، وسأبني على إنجازاتي الحالية للمستقبل، وأتطلع إلى مواصلة الإنجازات وتحقيق مزيد من الفوز، وتأتي مشاركتي في راليات الأردن المحلية والشرق أوسطية، وفقا للخطة التي وضعها لنا الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية".

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