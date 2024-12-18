الكواري.. متسابق قطري يعشق الأردن ورالياته

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- أكد بطل الشرق الأوسط للراليات، وبطل بطولة الأردن للراليات المحلية للعام الحالي عبدالعزيز الكواري، أن عشقه للأردن وعلاقته المميزة مع المتسابقين الأردنيين، وحسن الاستضافة تدفعه دائما للمشاركة في بطولة الأردن للراليات، ورالي الأردن للشرق الأوسط.
وتعتبر عائلة سعدون الكواري من العائلات المعروفة في رياضة
السيارات، وهي من أوصلت أكثر من بطل للعالمية، فكانت بحق عائلة رياضية
نموذجية، جمعت المجد من أطرافه والتفوق بمعظم مجالاته، حيث إنه لا يوجد أحد ينتمي إلى المنظومة الرياضية لا يعرف أفراد العائلة الذين توارثوا حب الرياضة أبا عن جد.
ويعد البطل عبد العزيز الكواري خامس سائق قطري يحرز لقب بطل الشرق الأوسط للراليات، بعد سعيد الهاجري، المرحوم حمد بن عيد آل ثاني، المرحوم مسفر المري والبطل ناصر العطية.
وأضاف الكواري خلال حديثه لـ:" الغد": "والدي سعدون كانت له تجربة كبيرة في الأردن، وهو ما دفعني للمشاركة في البطولات الأردنية، لاكتساب مزيد من الخبرات، شاركت في جولات بطولة الأردن للراليات، واكتسبت خبرات، وأنا أعشق الصحراء الأردنية، وهي ذات طبيعة خاصة وساحره".
وتابع: "بعد انقطاع دام طويلا عن المشاركات الخارجية، حققت لقب بطولة الأردن للراليات للعام الحالي، كما حققت للمرة الأولى لقب النسخة الـ44 من بطولة الشرق الأوسط للراليات العام الحالي، كما فزت للمرة الأولى في رالي الأردن للشرق الأوسط للعام الحالي.
وحول فوزه بلقب بطولة الأردن للراليات قال الكواري: "أنا سعيد جدا بتحقيق لقب بطولة الأردن للراليات للسائقين، وجمعت في البطولة 132.5 نقطة في الترتيب العام، كما حقق شقيقي ناصر المركز الخامس في الترتيب العام لبطولة الملاحين برصيد 60 نقطة، ويملك شقيقي خيرة طويلة في الراليات منذ سنوات طويلة، وأتوجه بالشكر للأردنية لرياضة السيارات، لإتاحة الفرصة لنا، للمشاركة في بطولة الأردن المحلية للراليات، ما عاد بالفائدة الكبيرة علي، حيث فزت في جولات بطولة الأردن للراليات كافة، ورالي الأردن للشرق الأوسط، وحققت لقبا جديدا في مسيرتي الرياضية، كما سجلت فوزا تاريخيا بنيل لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات، العام الحالي، مليء بالإنجازات، وسعيد بتحقيق نتائج جيدة".
وأشار: "في الأردن تعلمت الكثير، بعد غيابي عن الراليات الخارجية لسنوات، خصوصا في رالي الأردن، الذي رفع من مستواي، كما أنني شاركت في باها الأردن واكتسبت خبرات كبيرة من سائقين عالميين وعرب، وسأبني على إنجازاتي الحالية للمستقبل، وأتطلع إلى مواصلة الإنجازات وتحقيق مزيد من الفوز، وتأتي مشاركتي في راليات الأردن المحلية والشرق أوسطية، وفقا للخطة التي وضعها لنا الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية".
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