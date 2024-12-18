Thursday, 19 December 2024 05:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معسكر النشامى للاعبين المحليين.. إرباك لا يمكن تجنبه للحسين إربد والوحدات

12/18/2024 11:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - يرى مراقبون أن توقيت معسكر المنتخب الوطني للاعبين المحليين والذي سيبدأ خلال الأيام الأولى من العام الجديد في العاصمة القطرية الدوحة، تحضيرا لملاقاة منتخبي فلسطين وكوريا الجنوبية يومي 20 و25 آذار (مارس) المقبل، في منافسات الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، سيضرب تحضيرات فريقي الحسين إربد والوحدات لبطولتي كأس السوبر ودوري أبطال آسيا 2.
ومن المتوقع أن يلحق الضرر بممثلي الكرة الأردنية في ظل عدم وجود فترة كافية للتحضير، وغياب أبرز اللاعبين عن الفريق لتواجدهم بصفوف المنتخب الوطني، ما يعني أن لاعبي المنتخب سيلتحقون بأنديتهم قبل أيام قليلة من المشاركات الرسمية للأندية.
ويقام المعسكر خارج أيام الفيفا ومن دون مشاركة أبرز اللاعبين المحترفين بالخارج، وشهدت آخر قائمة للمنتخب الوطني وجود 9 لاعبين من الحسين إربد و5 لاعبين من الوحدات، علما أن الأندية كافة، ستكون في فترة راحة خلال مواعيد إقامة المعسكر باستثناء الحسين إربد والوحدات.
مباراتا كأس السوبر المقررتان يومي 25 و31 الشهر المقبل، قد يصيب موعدهما التغيير، لتعارضهما مع موعد المعسكر التدريبي المزمع إقامته، وهذا سينعكس سلبيا على تجمع "الأصفر والأخضر" بصفوف كاملة لفترة جيدة، مع العلم أن منافسات دوري المحترفين تنطلق يوم السادس من شهر شباط (فبراير) المقبل، كما تتجدد المواجهات الأردنية الإماراتية في مسابقة دوري أبطال آسيا 2 للموسم الحالي، حيث يلعب الوحدات مع شباب الأهلي دبي، فيما يلاقي الحسين إربد نظيره الشارقة، وتقام مباريات الذهاب من دور الـ16 خلال الفترة من 11 إلى 13 شباط (فبراير) المقبل، حيث سيلعب ممثلا الكرة الأردنية المواجهة الأولى على أرضهما، فيما تقام مباراتا الإياب خارج الديار خلال الفترة من 18 إلى 20 من الشهر نفسه.
وفهمت "الغد"، أن دائرة المسابقات باتحاد كرة القدم ستعمل على تأجيل مباريات الحسين والوحدات في الأسابيع الأولى من مرحلة الإياب من أجل منحهما الأيام المطلوبة استعدادا للمشاركة الآسيوية.
ويرى المدرب العام لفريق الحسين عصام محمود، أن التجمع الجديد للمنتخب والمعسكر الخارجي سيؤثران على تحضيرات الفريق لمباراتي كاس السوبر ومباراة الذهاب من دوري أبطال آسيا، أمام فريق الشارقة يوم الحادي عشر شهر شباط (فبراير) المقبل، خصوصا أن فريقه يضم مجموعة كبيرة من نجوم المنتخب الوطني.
وقال محمود في حديثه لـ"الغد": "من حق الأندية معرفة برنامج المرحلة المقبلة سريعا، ونحن في نادي الحسين سنخوض المباراة المؤجلة الأخيرة بمرحلة الذهاب غدا أمام فريق شباب العقبة، ولا نعرف برنامج مباريات الفريق بعد ذلك ليتم إعداد الخطة المناسبة من الجهاز الفني، خصوصا أن المباريات المقبلة مصيرية سواء في السوبر أو دوري أبطال آسيا 2".
وأردف: "تحديد مواعيد الفترة المقبلة ضروري لمعرفة موعد إقامة معسكر للفريق، وترتيب الأوراق الفنية وتجهيز اللاعبين بشكل يليق بسمعة الكرة الأردنية".
وأكد عصام، أن جميع الأندية وأولها الحسين إربد تقف خلف المنتخب ودعمه من أجل تحقيق الحلم بالوصول التاريخي للمونديال، على الرغم من تضارب مصلحته مع مصالح الأندية أحيانا خصوصا في الفترات خارج أيام الفيفا، كما أن الأندية في مهمة وطنية تحتاج إلى الدعم والمساندة من الاتحاد.
من جهته، يرى المدرب الوطني عثمان الحسنات، أن إقامة المعسكر الخارجي من دون اللاعبين المحترفين بالخارج وفي أيام خارج فترات التوقف الرسمية، قد لا يخدم الحسين اربد والوحدات خصوصا مع قصر فترة التحضير لمباراتي السوبر ودوري أبطال آسيا 2.
وأضاف في تصريح لـ"الغد": "يجب العمل على تحقيق المصلحة المشتركة بين المنتخب الوطني والأندية، حيث إن الجميع يحمل لواء الدفاع عن سمعة الكرة الأردنية، ومن حق الأندية معرفة أجندة المرحلة المقبلة بوضوح، ومنح الحسين إربد والوحدات الوقت الكافي من أجل التحضير والاستعداد الجيد".
وأردف: "لا شك أن غياب عدد من لاعبي الحسين والوحدات، نظرا لتواجدهم مع المنتخب، يؤثر على مرحلة الإعداد للمرحلة المقبلة، ونتمنى عودة جميع اللاعبين بحضور بدني وفني من المعسكر ومن دون إصابات، بحثا عن إنجازات للكرة الأردنية على صعيد المنتخب والأندية".
إلى ذلك، قال المتابع سمير العويني: "بصراحة المعسكر خارج أيام الفيفا ومن دون أبرز لاعبي النشامى المحترفين بالخارج، لا يخدم منظومة الكرة الأردنية، ويسبب أضرارا للحسين اربد والوحدات في بطولتي السوبر وأبطال آسيا، كما أن اللاعبين قد يتأثرون بالإرهاق والإصابات نتيجة الضغط البدني".
وأضاف:" المعسكر الطويل سيربك تحضيرات الحسين إربد والوحدات، والمطلوب البحث عن حل يرضي الجميع ويحقق مصلحة الكرة الأردنية من دون الاستقواء من جهة على الأخرى، الأندية دائما تقف خلف المنتخبات الوطنية وتضحي من أجل دعم المنتخب في المرحلة المهمة الحاسمة، لكن يجب إيجاد آلية أفضل من التنسيق والتشاور بين الاتحاد والأندية، بحثا عن تحقيق الأهداف المرجوة".

MENAFN18122024000072011014ID1109009959

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث