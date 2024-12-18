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محافظة البلقاء تتسيد المشهد الرياضي بـ3 ألقاب

12/18/2024 11:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان– عاشت محافظة البلقاء خلال الأيام القليلة الماضية، لحظات فرح رياضية غامرة، بعد أن ظفرت أنديتها بثلاثة ألقاب رياضية كبيرة في 3 ألعاب في غضون شهر فقط، لتؤكد هذه المحافظة علو شأنها الرياضي.
ونجحت أندية محافظة البلقاء في تسيد المشهد الرياضي في المملكة في الأيام الأخيرة، بعد الظفر بألقاب بطولات الدرع لكرة القدم، وبطولة دوري كرة اليد، وبطولة دوري الكرة الطائرة، لتكون هذه الأندية حديث الشارع الرياضي.
ودشن فريق نادي السلط لكرة القدم تلك الإنجازات، بنيله لقب بطولة درع الاتحاد لكرة القدم، في إنجاز تاريخي غير مسبوق للنادي والمحافظة، وأضاف فريق كرة اليد لنادي السلط لقب الدوري إلى لقب بطولة الكأس الذي فاز به قبل أشهر، فيما سطر فريق عيرا اسمه بحروف من ذهب بعدما انتزع لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة لأول مرة في تاريخه، ليضيف أيضا إنجازا تاريخيا لأندية محافظة البلقاء.
وساهمت الجماهير "البلقاوية" في مساعدة لاعبيها على تحقيق الإنجازات، من خلال التشجيع والدعم في المدرجات وخارجها، ليساهم ذلك في الصعود إلى منصات التتويج.
محافظة البلقاء التي عرفت الألقاب والتتويج كثيرا من خلال فريق كرة اليد لفريق السلط في مناسبات عديدة، استقبلت إنجازي القدم والطائرة بطريقة مختلفة تدل على عشق المدينة للرياضة، ولعل الإنجاز غير المسبوق في بطولتي الدرع ودوري الطائرة سيمنح ناديي السلط وعيرا المعنويات لمواصلة درب الانتصارات والبحث عن إنجازات جديدة من خلال التركيز على الاستثمار بالطاقات السلطية الشابة، والعمل على تطويرها وفتح أبواب الناديين أمام الراغبين في ترك بصمة مع الفريقين في المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس نادي السلط خالد عربيات، أن هذه الإنجازات التي تحققت في كرتي اليد والقدم، ستشكل حافزا لفريق الكرة لتقديم أفضل العروض وتحقيق النتائج الإيجابية في دوري المحترفين، والبحث عن المنافسة في بطولة كأس الأردن، فيما سيواصل فريق كرة اليد حضوره المميز وحصده للألقاب، من خلال دعم الإدارة وحرصها على توفير المتطلبات كافة، حسب الإمكانيات المتوفرة.
وأضاف في حديثه لـ"الغد": "كانت لوقفة جماهير محافظة البلقاء أثرا طيبا وبالغا في نفوس اللاعبين، ومنحهم الثقة والإصرار على مواصلة طريق الإنجازات. الفرحة التي تحققت في حصد السلط وعيرا بطولات مميزة ستكون دافعا لفرق المحافظة وشبابها كافة، في الجد والعمل للبحث عن إنجازات إضافية".
من جانبه، أكد رئيس نادي عيرا بشير العلوان أن لقب الدوري الممتاز الأول للكرة الطائرة، شكل فرحة غير مسبوقة، مشيرا أنه الحلم الذي طاردته إدارات النادي المتعاقبة، ومنظومة الفريق الإدارية والفنية واللاعبين، تحقق أخيرا من خلال هذا اللقب الكبير والمهم، الذي يفرض على النادي مسؤولية أكبر في قادم الأيام.
وأضاف في حديثه لـ"الغد": "شكرا للجماهير التي ساندت من جميع مناطق المحافظة الوقفة الصادقة خلف فريقي عيرا والسلط وصولا إلى منصات التتويج، وإن شاء الله سيبقى فريق عيرا رقما صعبا في معادلة ألقاب الطائرة الأردنية.
ويرى المشجع السلطي مراد الخليفات، ان الإنجاز الرياضي يسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالنفس. عندما يحقق الفرد هدفا معينا، يشعر بقيمته وقدرته على مواجهة التحديات، وهذا الإحساس ينعكس إيجابا على طريقة تفكيره بنفسه وقدراته، وأن الإنجاز "البلقاوي" سينعكس إيجابا على القطاعين الشبابي والرياضي في المحافظة، ويسخر طاقات الشباب للبحث عن مزيد من الإنجازات، من خلال التخطيط الجيد والمدروس والعمل والبناء على ما تحقق.
وأضاف: "الإنجازات الني تحققت لشباب محافظة البلقاء في حصد ألقاب كرة القدم واليد والطائرة ستجعل منظومة ناديي السلط وعيرا أكثر استعدادا لخوض تحديات أكبر في المستقبل، من خلال التغلب على الصعوبات والعمل المدروس والاعتماد على بناء قاعدة من أبناء المحافظة لتكون ركيزة في السنوات المقبلة".
وقال المتابع للشأن الرياضي سائد العبادي: "لم يكن تتويج السلط بلقب بطولة درع الاتحاد مفاجئا، لأن الفريق كشف مع المدير الفني هيثم الشبول عن جاهزية فنية وبدنية كبيرة في البطولة، وحقق انتصارات على فرق مرشحة للمنافسة قبل أن يصعد للنهائي ويحقق الفوز على الوحدات، وقدم عيرا نموذجا في التحدي والإصرار وخطف لقبا يعد من أصعب الألقاب في تاريخ البطولات الأردنية، وهذا يدل على حسن قيادة إدارتي الناديين".

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