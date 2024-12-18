محافظة البلقاء تتسيد المشهد الرياضي بـ3 ألقاب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان– عاشت محافظة البلقاء خلال الأيام القليلة الماضية، لحظات فرح رياضية
غامرة، بعد أن ظفرت أنديتها بثلاثة ألقاب رياضية كبيرة في 3 ألعاب في غضون شهر فقط، لتؤكد هذه المحافظة علو شأنها الرياضي.
ونجحت أندية محافظة البلقاء في تسيد المشهد الرياضي
في المملكة في الأيام الأخيرة، بعد الظفر بألقاب بطولات الدرع لكرة القدم، وبطولة دوري كرة اليد، وبطولة دوري الكرة الطائرة، لتكون هذه الأندية حديث الشارع الرياضي.
ودشن فريق نادي السلط لكرة القدم
تلك الإنجازات، بنيله لقب بطولة درع الاتحاد لكرة القدم، في إنجاز تاريخي غير مسبوق للنادي والمحافظة، وأضاف فريق كرة اليد لنادي السلط لقب الدوري إلى لقب بطولة الكأس الذي فاز به قبل أشهر، فيما سطر فريق عيرا اسمه بحروف من ذهب بعدما انتزع لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة لأول مرة في تاريخه، ليضيف أيضا إنجازا تاريخيا لأندية محافظة البلقاء.
وساهمت الجماهير "البلقاوية" في مساعدة لاعبيها على تحقيق الإنجازات، من خلال التشجيع والدعم في المدرجات وخارجها، ليساهم ذلك في الصعود إلى منصات التتويج.
محافظة البلقاء التي عرفت الألقاب والتتويج كثيرا من خلال فريق كرة اليد لفريق السلط في مناسبات عديدة، استقبلت إنجازي القدم والطائرة بطريقة مختلفة تدل على عشق المدينة للرياضة، ولعل الإنجاز غير المسبوق في بطولتي الدرع ودوري الطائرة سيمنح ناديي السلط وعيرا المعنويات لمواصلة درب الانتصارات والبحث عن إنجازات جديدة من خلال التركيز على الاستثمار بالطاقات السلطية الشابة، والعمل على تطويرها وفتح أبواب الناديين أمام الراغبين في ترك بصمة مع الفريقين في المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس نادي السلط خالد عربيات، أن هذه الإنجازات التي تحققت في كرتي اليد والقدم، ستشكل حافزا لفريق الكرة لتقديم أفضل العروض وتحقيق النتائج الإيجابية في دوري المحترفين، والبحث عن المنافسة في بطولة كأس الأردن، فيما سيواصل فريق كرة اليد حضوره المميز وحصده للألقاب، من خلال دعم الإدارة وحرصها على توفير المتطلبات كافة، حسب الإمكانيات المتوفرة.
وأضاف في حديثه لـ"الغد": "كانت لوقفة جماهير محافظة البلقاء أثرا طيبا وبالغا في نفوس اللاعبين، ومنحهم الثقة والإصرار على مواصلة طريق الإنجازات. الفرحة التي تحققت في حصد السلط وعيرا بطولات مميزة ستكون دافعا لفرق المحافظة وشبابها كافة، في الجد والعمل للبحث عن إنجازات إضافية".
من جانبه، أكد رئيس نادي عيرا بشير العلوان أن لقب الدوري الممتاز الأول للكرة الطائرة، شكل فرحة غير مسبوقة، مشيرا أنه الحلم الذي طاردته إدارات النادي المتعاقبة، ومنظومة الفريق الإدارية والفنية واللاعبين، تحقق أخيرا من خلال هذا اللقب الكبير والمهم، الذي يفرض على النادي مسؤولية أكبر في قادم الأيام.
وأضاف في حديثه لـ"الغد": "شكرا للجماهير التي ساندت من جميع مناطق المحافظة الوقفة الصادقة خلف فريقي عيرا والسلط وصولا إلى منصات التتويج، وإن شاء الله سيبقى فريق عيرا رقما صعبا في معادلة ألقاب الطائرة الأردنية.
ويرى المشجع السلطي مراد الخليفات، ان الإنجاز الرياضي يسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالنفس. عندما يحقق الفرد هدفا معينا، يشعر بقيمته وقدرته على مواجهة التحديات، وهذا الإحساس ينعكس إيجابا على طريقة تفكيره بنفسه وقدراته، وأن الإنجاز "البلقاوي" سينعكس إيجابا على القطاعين الشبابي والرياضي في المحافظة، ويسخر طاقات الشباب للبحث عن مزيد من الإنجازات، من خلال التخطيط الجيد والمدروس والعمل والبناء على ما تحقق.
وأضاف: "الإنجازات الني تحققت لشباب محافظة البلقاء في حصد ألقاب كرة القدم واليد والطائرة ستجعل منظومة ناديي السلط وعيرا أكثر استعدادا لخوض تحديات أكبر في المستقبل، من خلال التغلب على الصعوبات والعمل المدروس والاعتماد على بناء قاعدة من أبناء المحافظة لتكون ركيزة في السنوات المقبلة".
وقال المتابع للشأن الرياضي سائد العبادي: "لم يكن تتويج السلط بلقب بطولة درع الاتحاد مفاجئا، لأن الفريق كشف مع المدير الفني هيثم الشبول عن جاهزية فنية وبدنية كبيرة في البطولة، وحقق انتصارات على فرق مرشحة للمنافسة قبل أن يصعد للنهائي ويحقق الفوز على الوحدات، وقدم عيرا نموذجا في التحدي والإصرار وخطف لقبا يعد من أصعب الألقاب في تاريخ البطولات الأردنية، وهذا يدل على حسن قيادة إدارتي الناديين".
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