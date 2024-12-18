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اتحاد الكرة الطائرة يفوز رسميا باستضافة بطولة آسيا للناشئات

12/18/2024 11:27:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- فاز اتحاد الكرة الطائرة باستضافة بطولة آسيا للناشئات التي تقام خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، بعد أن حظي ملف الاستضافة، على المركز الأول بين الاتحادات الأخرى التي نافست عليها.
وأعلن الاتحاد الآسيوي رسميا أمس، منح شرف استضافة البطولة للأردن، في ظل تميز الملف الذي قدمه اتحاد اللعبة.
وأكد نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، أن فوز ملف اتحاد الكرة الطائرة باستضافة البطولة الآسيوية للناشئات، يعتبر مكسبا جديدا للطائرة الأردنية برئاسة وتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، مشيرا إلى أن هذا الحدث الكبير يأتي تأكيدا للاحترام الذي يحظى به اتحاد اللعبة في الخارج.
وبين أن اتحاد الكرة الطائرة قدم ملفا شاملا متكاملا لخوض سباق الاستضافة التنافسي، مفسرا: "أعد الاتحاد ملفا يتضمن مكان إقامة المنتخبات المشاركة، صالات اللعب، صالات التدريب، نماذج عن نجاحات الاتحاد في استضافة العديد من البطولات العربية والإقليمية على مستوى المنتخبات والأندية، الأفكار التطويرية لقطاع الناشئين والناشئات، إنجازات منتخباته خاصة على صعيد فئات الاناث، في منافسات الطائرة داخل الصالات أو الشاطئية، ولجانه المتفرعة التي توفر الدعم اللوجستي منذ بداية البطولة إلى نهايتها، وكلها ساهمت في فوز ملف الأردن بالمركز الأول ونيل استضافة البطولة القارية للناشئات المهمة.
ويرى قطيشات أن شعور الفوز بملف الاستضافة له أسبابه، كاشفا: "قبل فترة وجيزة حضر مندوب الاتحاد الآسيوي فراس الحلوجي، وكشف عن الجاهزية الميدانية لاتحاد الكرة الطائرة لاستضافة البطولة القارية، وزار صالتي قصر الرياضة، والأميرة سمية، صالات التدريب في مختلف الأماكن، الفنادق المرشحة لإقامة الوفد، وسهولة توفير وسائل النقل لقربها من صالات اللعب والتدريب.
ويجد قطيشات أن الفوز باستضافة البطولة القارية رسميا، دفع الاتحاد للبدء في التحضيرات.
وقال: "بدأنا منذ الآن بتنفيذ خطط التحضير والاستضافة، ورغم أن هناك 7 أشهر تفصلنا عن موعد البطولة، إلا أننا انطلقنا نحو الرعاة والداعمين في مقدمتهم الراعي الرسمي للكرة الطائرة مدارس التربية الريادية ممثلة بمديرها د. يوسف داوود، والعديد من رجال الأعمال والشركات الوطنية، وبدأت اللجان العاملة بتنفيذ برامجها التحضيرية، وإعلانها تشكيل "غرفة عمليات" بهدف الوصول إلى النجاح التنظيمي المنشود".
يشار إلى أن اتحاد الكرة الطائرة، يولي منتخب الناشئات اهتماما كبيرا، إدراكا منه بأهمية تأسيس قاعدة متينة للكرة الطائرة الأردنية سواء على صعيد الذكور أو الإناث، ما يبشر بمستقبل أفضل للعبة في الأردن التي بدأت أيضا تحظى بشعبية كبيرة في الفترة الأخيرة.

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