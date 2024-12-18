اتحاد الكرة الطائرة يفوز رسميا باستضافة بطولة آسيا للناشئات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- فاز اتحاد الكرة الطائرة باستضافة بطولة آسيا للناشئات التي تقام خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، بعد أن حظي ملف الاستضافة، على المركز الأول بين الاتحادات الأخرى التي نافست عليها.
وأعلن الاتحاد الآسيوي رسميا أمس، منح شرف استضافة البطولة للأردن، في ظل تميز الملف الذي قدمه اتحاد اللعبة.
وأكد نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، أن فوز ملف اتحاد الكرة الطائرة باستضافة البطولة الآسيوية للناشئات، يعتبر مكسبا جديدا للطائرة الأردنية برئاسة وتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، مشيرا إلى أن هذا الحدث الكبير يأتي تأكيدا للاحترام الذي يحظى به اتحاد اللعبة في الخارج.
وبين أن اتحاد الكرة الطائرة قدم ملفا شاملا متكاملا لخوض سباق الاستضافة التنافسي، مفسرا: "أعد الاتحاد ملفا يتضمن مكان إقامة المنتخبات المشاركة، صالات اللعب، صالات التدريب، نماذج عن نجاحات الاتحاد في استضافة العديد من البطولات العربية والإقليمية على مستوى المنتخبات والأندية، الأفكار التطويرية لقطاع الناشئين والناشئات، إنجازات منتخباته خاصة على صعيد فئات الاناث، في منافسات الطائرة داخل الصالات أو الشاطئية، ولجانه المتفرعة التي توفر الدعم اللوجستي منذ بداية البطولة إلى نهايتها، وكلها ساهمت في فوز ملف الأردن بالمركز الأول ونيل استضافة البطولة القارية للناشئات المهمة.
ويرى قطيشات أن شعور الفوز بملف الاستضافة له أسبابه، كاشفا: "قبل فترة وجيزة حضر مندوب الاتحاد الآسيوي فراس الحلوجي، وكشف عن الجاهزية الميدانية لاتحاد الكرة الطائرة لاستضافة البطولة القارية، وزار صالتي قصر الرياضة، والأميرة سمية، صالات التدريب في مختلف الأماكن، الفنادق المرشحة لإقامة الوفد، وسهولة توفير وسائل النقل لقربها من صالات اللعب والتدريب.
ويجد قطيشات أن الفوز باستضافة البطولة القارية رسميا، دفع الاتحاد للبدء في التحضيرات.
وقال: "بدأنا منذ الآن بتنفيذ خطط التحضير والاستضافة، ورغم أن هناك 7 أشهر تفصلنا عن موعد البطولة، إلا أننا انطلقنا نحو الرعاة والداعمين في مقدمتهم الراعي الرسمي للكرة الطائرة مدارس التربية الريادية ممثلة بمديرها د. يوسف داوود، والعديد من رجال الأعمال والشركات الوطنية، وبدأت اللجان العاملة بتنفيذ برامجها التحضيرية، وإعلانها تشكيل "غرفة عمليات" بهدف الوصول إلى النجاح التنظيمي المنشود".
يشار إلى أن اتحاد الكرة الطائرة، يولي منتخب الناشئات اهتماما كبيرا، إدراكا منه بأهمية تأسيس قاعدة متينة للكرة الطائرة الأردنية سواء على صعيد الذكور أو الإناث، ما يبشر بمستقبل أفضل للعبة في الأردن التي بدأت أيضا تحظى بشعبية كبيرة في الفترة الأخيرة.
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