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الحسين إربد يخشى صحوة مغير السرحان بدوري المحترفين

12/18/2024 11:27:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يبحث فريق الحسين إربد عن مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بدوري المحترفين لكرة القدم، عندما يحل ضيفا اليوم على مغير السرحان، في اللقاء الذي سيحتضنه ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة الخامسة مساء، في مباراة مؤجلة عن الجولة الرابعة للمسابقة.
ويخشى الحسين إربد صحوة منافسه مغير السرحان، الذي استطاع مؤخرا، بلوغ ربع نهائي مسابقة الكأس بالفوز بأربعة أهداف لهدفين على فريق سحاب، بحثا عن مواصلة التقدم في المركز الأول، وتوسيع الفارق عن أقرب ملاحقيه أملا بحسم لقب "بطل الشتاء".
ويحتل الحسين إربد صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدات صاحب المركز الثاني برصيد 23 نقطة، مع أفضلية مواجهة للحسين سيخوضها اليوم، فيما يتواجد مغير السرحان في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.
ولن تكون مهمة الحسين سهلة في تحقيق مبتغاه في ظل تذبذب مستوى الفريق من مواجهة لأخرى، إلى جانب تأثر الفريق في بعض المباريات ببعض الغيابات المهمة بداعي الإصابة، ومن أبرزها عارف الحاج، والمهاجم السنغالي عبد العزيز نداي، إلا أن خبرة بقية لاعبيه ترجح كفته لحصد نقاط المواجهة.
ويبرز بفريق الحسين إربد كل: من يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب "ديارا"، إيتالو سيلفا، عبد الجليل أجاغون، رجائي عايد، إحسان حداد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، محمود مرضي ورزق بني هاني. وعلى الطرف المقابل، يطمح مغير السرحان إلى تسجيل مفاجأة من العيار الثقيل، ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية أمام الحسين، بعد أن نجح في وقت سابق من عمر المسابقة إيقاف الوحدات صاحب المركز الثاني بالتعادل على الملعب ذاته.
ويعتمد المدير الفني لفريق مغير السرحان في تشكيلته الأساسية على كل من: منذر الزعبي، غيث العثامنة، قصي طنوس، زيد الزواهرة، أحمد بشير، محمد أبو الذهب، مجاهد الزواهرة، أحمد أبو صعيليك، حمزة الشمالي، علي الذيابات وأحمد الحراحشة.
وكان الوحدات، تغلب أول من أمس على نظيره السلط بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة عن الجولة ذاتها، علما أنه تبقت مباراتين فقط في مرحلة الذهاب تم تأجيلهما عن الجولة الثامنة، وتجمع الأولى الوحدات مع الجزيرة، والثانية بين شباب العقبة والحسين إربد.

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