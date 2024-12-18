الحسين إربد يخشى صحوة مغير السرحان بدوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يبحث فريق الحسين إربد عن مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بدوري
المحترفين لكرة القدم، عندما يحل ضيفا اليوم على مغير السرحان، في اللقاء الذي سيحتضنه ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة الخامسة مساء، في مباراة
مؤجلة عن الجولة الرابعة للمسابقة.
ويخشى الحسين إربد صحوة منافسه مغير السرحان، الذي استطاع مؤخرا، بلوغ ربع نهائي مسابقة الكأس بالفوز بأربعة أهداف لهدفين على فريق سحاب، بحثا عن مواصلة التقدم في المركز الأول، وتوسيع الفارق عن أقرب ملاحقيه أملا بحسم لقب "بطل الشتاء".
ويحتل الحسين إربد صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدات صاحب المركز الثاني برصيد 23 نقطة، مع أفضلية مواجهة للحسين سيخوضها اليوم، فيما يتواجد مغير السرحان في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.
ولن تكون مهمة الحسين سهلة في تحقيق مبتغاه في ظل تذبذب مستوى الفريق من مواجهة لأخرى، إلى جانب تأثر الفريق في بعض المباريات ببعض الغيابات المهمة بداعي الإصابة، ومن أبرزها عارف الحاج، والمهاجم السنغالي عبد العزيز نداي، إلا أن خبرة بقية لاعبيه ترجح كفته لحصد نقاط المواجهة.
ويبرز بفريق الحسين إربد كل: من يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب "ديارا"، إيتالو سيلفا، عبد الجليل أجاغون، رجائي عايد، إحسان حداد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، محمود مرضي ورزق بني هاني. وعلى الطرف المقابل، يطمح مغير السرحان إلى تسجيل مفاجأة من العيار الثقيل، ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية أمام الحسين، بعد أن نجح في وقت سابق من عمر المسابقة إيقاف الوحدات صاحب المركز الثاني بالتعادل على الملعب ذاته.
ويعتمد المدير الفني لفريق مغير السرحان في تشكيلته الأساسية على كل من: منذر الزعبي، غيث العثامنة، قصي طنوس، زيد الزواهرة، أحمد بشير، محمد أبو الذهب، مجاهد الزواهرة، أحمد أبو صعيليك، حمزة الشمالي، علي الذيابات وأحمد الحراحشة.
وكان الوحدات، تغلب أول من أمس على نظيره السلط بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة عن الجولة ذاتها، علما أنه تبقت مباراتين فقط في مرحلة الذهاب تم تأجيلهما عن الجولة الثامنة، وتجمع الأولى الوحدات مع الجزيرة، والثانية بين شباب العقبة والحسين إربد.
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