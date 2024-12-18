مواجهة حديدية بين الأرثوذكسي واتحاد عمان.. واختباران شماليان للأهلي والجبيهة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – يخوض فريق النادي الأرثوذكسي اختبارا حقيقيا أمام فريق نادي اتحاد عمان، وذلك عندما يتواجهان عند الساعة الثامنة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من ذهاب المرحلة الأولى لبطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة.
وتفتتح مواجهات اليوم بلقاء فريقي الجبيهة والجليل عند الساعة السادسة مساء بالصالة نفسها، فيما يحل فريق النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على فريق نادي شباب بشرى بالتوقيت ذاته، في صالة الحسن بمدينة إربد.
ويتصدر فريق الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة السلة برصيد 4 نقاط، يليه فريقا الجبيهة وشباب بشرى بحلولهما في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل فريق، فيما تتساوى فرق، اتحاد عمان الأهلي، الأشرفية والجليل برصيد نقطتين لتحتل المراكز من 4 إلى 7 على الترتيب.
وينص نظام الدوري على أن تقام المرحلة الأولى بنظام الدوري الكامل من مرحلتي (ذهاب وإياب) لترتيب مراكز الفرق، ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى المرحلة الثالثة بشكل مباشر، فيما يلعب أصحاب المراكز الخامس، السادس والسابع مرحلة "ثانية" ليتأهل فريق واحد إلى المرحلة الثالثة، حيث يلتقي السادس مع السابع في مباراة واحدة، والفائز منها يلتقي الفريق صاحب المركز الخامس في مباراة فاصلة، والفائز من هذه المباراة ينضم إلى ركب الفرق المتأهلة للمرحلة الثالثة.
وفي المرحلة الثالثة، تلعب الفرق فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتي "ذهاب وإياب" لترتيب مراكز الفرق، وتتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى إلى المرحلة الرابعة، التي تقام أيضا بنظام الدوري الكامل لترتيب مراكز الفرق.
وفي المرحلة الخامسة والأخيرة، يلعب الثالث مع الرابع سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالمركز الثالث من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، فيما يلعب الأول والثاني سلسلة طويلة من خمس مباريات يحسمها ويظفر باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية.
الأرثوذكسي واتحاد عمان.. قمة مبكرة
يعول المدير الفني لفريق الأرثوذكسي زيد ساحوري على ثنائية الشقيقين مالك وعلي كنعان بإسناد من محمد الشمالي على أطراف القوس، مع تولي محمد جمال والمحترف الأميركي غريغ ماغي مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، في الوقت الذي سيحظى فيه بعض البدلاء، فارس نبالي، محمود الهزايمة، أدهم الدجاني ونبيل كتخدا، بدقائق لعب جيدة للمداورة مع الأساسيين.
في المقابل، يراهن المدير الفني لفريق اتحاد عمان عبدالله أبو قورة على حيوية فادي قرمش في صناعة الألعاب لتعويض الغياب المتوقع لفريدي إبراهيم - الذي ما يزال ينتظر الإذن الطبي للمشاركة – بإسناد حقيقي من أمين أبو حواس وهاشم عباس، مع تواجد أحمد الحمارشة إلى جانب يوسف أبو وزنة تحت السلتين، كما ستكون خيارات الاعتماد على "البنش" متاحة طبقا لظروف المباراة، الذي يضم اللاعبين: الطيب قاسم، بابيش، الشياب، شتات، عليان شديفات وصالح.
الجبيهة والجليل.. السهل الممتنع
لن تخرج صناعة ألعاب فريق الجبيهة عن نطاق الاعتماد المتوقع على خدمات أحمد حسونة للمداورة مع عمار بسطامي وبدعم من هاني الفرج، مع تمركز المحترف الأميركي أندريه بيارسي ويوسف العواملة تحت السلتين، كما يمكنه الاستعانة بلاعبي "البنش" باسل أبو عبود، الخطيب، عمر أبو شريخ والعكش طبقا لظروف المباراة.
بدوره، سيحاول فريق الجليل تشكيل الضغط المطلوب على الجبيهة مع اعتماد مديره الفني عبدالسلام صالح على القوة الهجومية الضاربة لمحترفة الأميركي باتريك بيرنيت، بإسناد من يوسف بدران، أحمد جمعة، أحمد البربري وموسى مطلق، للمداورة مع دكة البدلاء التي يبرز منها الصلاح، حسام بدر ويوسف البربري.
شباب بشرى والأهلي.. حظوظ متساوية
ويأمل المدير الفني لفريق شباب بشرى أمجد جبارة في أن يكون قائد الفريق وصانع ألعابه يوسف شتات في قمة تركيزه وحضوره لقيادة مثالية لألعاب الفريق بالتناوب مع الأميركي كامبل وعلي زيادنه، مع تواجد أحمد أبو راشد وإبراهيم النصر في منطقة العمق، كما يمكنه الاستعانة بأوراق البدلاء، البحريني ناصر العنزور، حسين عبابنة، خلدون جبارة، موسى السطري، عبدالعزيز العبسي ومنير ادعيس.
ويدرك الأهلي أن رحلته إلى إربد لن تكون بمثابة النزهة، حيث سيدخل بقمة تركيزه وحضوره مع توقعات باعتماد مديره الفني زيد الخص على كل من: نبيل أبو شريخ، أشرف الهندي ويزن الطويل حول القوس، وتولي خالد أبو عبود والمحترف الأميركي جمال جونز مهمة تأمين منطقة العمق في الظهور الأول للمحترف، فيما سيكون محمود ذياب، يزيد حجازي، أحمد عطية، الشقيقان باسل وسعيد الخوالدة ومحمد غنيم متاحين للتناوب مع الأساسيين طبقا لظروف ومجريات المباراة.
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