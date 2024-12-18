مواجهة حديدية بين الأرثوذكسي واتحاد عمان.. واختباران شماليان للأهلي والجبيهة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

عمان – يخوض فريق النادي الأرثوذكسي اختبارا حقيقيا أمام فريق نادي اتحاد عمان، وذلك عندما يتواجهان عند الساعة الثامنة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من ذهاب المرحلة الأولى لبطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة.

وتفتتح مواجهات اليوم بلقاء فريقي الجبيهة والجليل عند الساعة السادسة مساء بالصالة نفسها، فيما يحل فريق النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على فريق نادي شباب بشرى بالتوقيت ذاته، في صالة الحسن بمدينة إربد.

ويتصدر فريق الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق الممتاز لكرة السلة برصيد 4 نقاط، يليه فريقا الجبيهة وشباب بشرى بحلولهما في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل فريق، فيما تتساوى فرق، اتحاد عمان الأهلي، الأشرفية والجليل برصيد نقطتين لتحتل المراكز من 4 إلى 7 على الترتيب.

وينص نظام الدوري على أن تقام المرحلة الأولى بنظام الدوري الكامل من مرحلتي (ذهاب وإياب) لترتيب مراكز الفرق، ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى المرحلة الثالثة بشكل مباشر، فيما يلعب أصحاب المراكز الخامس، السادس والسابع مرحلة "ثانية" ليتأهل فريق واحد إلى المرحلة الثالثة، حيث يلتقي السادس مع السابع في مباراة واحدة، والفائز منها يلتقي الفريق صاحب المركز الخامس في مباراة فاصلة، والفائز من هذه المباراة ينضم إلى ركب الفرق المتأهلة للمرحلة الثالثة.

وفي المرحلة الثالثة، تلعب الفرق فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتي "ذهاب وإياب" لترتيب مراكز الفرق، وتتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى إلى المرحلة الرابعة، التي تقام أيضا بنظام الدوري الكامل لترتيب مراكز الفرق.

وفي المرحلة الخامسة والأخيرة، يلعب الثالث مع الرابع سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالمركز الثالث من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، فيما يلعب الأول والثاني سلسلة طويلة من خمس مباريات يحسمها ويظفر باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية.

الأرثوذكسي واتحاد عمان.. قمة مبكرة

يعول المدير الفني لفريق الأرثوذكسي زيد ساحوري على ثنائية الشقيقين مالك وعلي كنعان بإسناد من محمد الشمالي على أطراف القوس، مع تولي محمد جمال والمحترف الأميركي غريغ ماغي مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، في الوقت الذي سيحظى فيه بعض البدلاء، فارس نبالي، محمود الهزايمة، أدهم الدجاني ونبيل كتخدا، بدقائق لعب جيدة للمداورة مع الأساسيين.

في المقابل، يراهن المدير الفني لفريق اتحاد عمان عبدالله أبو قورة على حيوية فادي قرمش في صناعة الألعاب لتعويض الغياب المتوقع لفريدي إبراهيم - الذي ما يزال ينتظر الإذن الطبي للمشاركة – بإسناد حقيقي من أمين أبو حواس وهاشم عباس، مع تواجد أحمد الحمارشة إلى جانب يوسف أبو وزنة تحت السلتين، كما ستكون خيارات الاعتماد على "البنش" متاحة طبقا لظروف المباراة، الذي يضم اللاعبين: الطيب قاسم، بابيش، الشياب، شتات، عليان شديفات وصالح.

الجبيهة والجليل.. السهل الممتنع

لن تخرج صناعة ألعاب فريق الجبيهة عن نطاق الاعتماد المتوقع على خدمات أحمد حسونة للمداورة مع عمار بسطامي وبدعم من هاني الفرج، مع تمركز المحترف الأميركي أندريه بيارسي ويوسف العواملة تحت السلتين، كما يمكنه الاستعانة بلاعبي "البنش" باسل أبو عبود، الخطيب، عمر أبو شريخ والعكش طبقا لظروف المباراة.

بدوره، سيحاول فريق الجليل تشكيل الضغط المطلوب على الجبيهة مع اعتماد مديره الفني عبدالسلام صالح على القوة الهجومية الضاربة لمحترفة الأميركي باتريك بيرنيت، بإسناد من يوسف بدران، أحمد جمعة، أحمد البربري وموسى مطلق، للمداورة مع دكة البدلاء التي يبرز منها الصلاح، حسام بدر ويوسف البربري.

شباب بشرى والأهلي.. حظوظ متساوية

ويأمل المدير الفني لفريق شباب بشرى أمجد جبارة في أن يكون قائد الفريق وصانع ألعابه يوسف شتات في قمة تركيزه وحضوره لقيادة مثالية لألعاب الفريق بالتناوب مع الأميركي كامبل وعلي زيادنه، مع تواجد أحمد أبو راشد وإبراهيم النصر في منطقة العمق، كما يمكنه الاستعانة بأوراق البدلاء، البحريني ناصر العنزور، حسين عبابنة، خلدون جبارة، موسى السطري، عبدالعزيز العبسي ومنير ادعيس.

ويدرك الأهلي أن رحلته إلى إربد لن تكون بمثابة النزهة، حيث سيدخل بقمة تركيزه وحضوره مع توقعات باعتماد مديره الفني زيد الخص على كل من: نبيل أبو شريخ، أشرف الهندي ويزن الطويل حول القوس، وتولي خالد أبو عبود والمحترف الأميركي جمال جونز مهمة تأمين منطقة العمق في الظهور الأول للمحترف، فيما سيكون محمود ذياب، يزيد حجازي، أحمد عطية، الشقيقان باسل وسعيد الخوالدة ومحمد غنيم متاحين للتناوب مع الأساسيين طبقا لظروف ومجريات المباراة.







