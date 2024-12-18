الباقي يومان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬التنافس‭ ‬قويًّا‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬الثمانية؛‭ ‬وبالذات‭ ‬ان‭ ‬سبعة‭ ‬منها‭ ‬أعدّت‭ ‬نفسها‭ ‬عبر‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية‭ ‬وايضا‭ ‬الدوريات‭ ‬المحليّة‭ ‬التي‭ ‬ظلت‭ ‬مستمرة‭ ‬إلى‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قلائل،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬خاضوا‭ ‬مباريات‭ ‬تنافسية‭ ‬تؤهلهم‭ ‬لتقديم‭ ‬مستويات‭ ‬قوية‭.‬





} ‭ ‬والحال‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأول،‭ ‬الذي‭ ‬حطّ‭ ‬رحاله‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬أمس؛‭ ‬ويتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬واستعادة‭ ‬الكأس؛‭ ‬وقبلها‭ ‬مصالحة‭ ‬جماهيره‭ ‬بعد‭ ‬التذبذب‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬خلال‭ ‬تصفيات‭ ‬المونديال،‭ ‬ويبقى‭ ‬هو‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‭ ‬ولا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬الآخرين‭.‬





} ‭ ‬وحقيقة‭ ‬فإن‭ ‬دورات‭ ‬الخليج‭ ‬لا‭ ‬تُعرف‭ ‬بالتوقعات‭ ‬المُسبقة؛‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬والمستوى‭ ‬الفني‭ ‬لكل‭ ‬منتخب،‭ ‬ومدى‭ ‬تهيئه‭ ‬لدورة‭ ‬يغلب‭ ‬على‭ ‬منافساتها‭ ‬الحماس‭ ‬والشد‭ ‬العصبي،‭ ‬لكونها‭ ‬تدور‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬اعتادت‭ ‬التنافس‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬ولكلٍّ‭ ‬نظرته‭ ‬الخاصة‭!‬





} ‭ ‬وأكاد‭ ‬أجزم‭ ‬بأن‭ ‬منتخبنا‭ ‬ان‭ ‬تخلّص‭ ‬من‭ ‬أخطاء‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬فإنه‭ ‬سيكون‭ ‬الرقم‭ ‬الصعب‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬والتأهل‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬وهذا‭ ‬صعب‭ ‬عليه؛‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬عليه‭ ‬تجاوز‭ ‬السعودية‭ ‬اولا‭ ‬ثم‭ ‬العراق؛‭ ‬وأن‭ ‬يتحاشى‭ ‬مفاجأة‭ ‬قد‭ ‬يخفيها‭ ‬اليمنيون؛‭ ‬مع‭ ‬ان‭ ‬المجموعة‭ ‬تتسم‭ ‬بالقوة‭ ‬وقد‭ ‬تُولِّد‭ ‬الفريق‭ ‬البطل‭!‬





} ‭ ‬ولا‭ ‬يُمكن‭ ‬استبعاد‭ ‬الإمارات‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬المرشحين،‭ ‬لأن‭ ‬النتائج‭ ‬المُسجلة‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية‭ ‬يُمكن‭ ‬ان‭ ‬تنسحب‭ ‬على‭ ‬خليجي‭ (‬26‭) ‬لأن‭ ‬الفرق‭ ‬جرّبت‭ ‬بعضها‭ ‬وعرفت‭ ‬موازين‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬لدى‭ ‬بعضها‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬يُمكن‭ ‬ان‭ ‬تُخفى‭ ‬عن‭ ‬بعضها،‭ ‬فالكل‭ ‬رصد‭ ‬وسجل‭ ‬ملاحظاته‭!‬